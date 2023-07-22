15 человек, которые сожалеют, что работа не волк и в лес убежать не может
Конечно, идеальной работы не бывает, но кое-какие вещи — за гранью добра и зла. О них и пойдет речь в этой подборке. А в бонусе — история, которая случается, наверное, с вероятностью один на миллион.
- Работаю в женском коллективе, всех уходящих в декрет начальница оскорбляет. Это при том, что найти на время декрета человека в данной сфере не проблема. Орет, что за пособиями гонятся, что «мозгов у вас нет, с ума посходили». Я как-то не выдержала и спросила в лоб: «Вы были бы довольны, если бы я аборт сделала?» Только тогда начальница замолчала. Ах да, ее дочери ходить в декреты спокойно можно. © Смурфетта / ADME
- Я — дизайнер-архитектор. Меня взяли на работу на один проект, но бизнес вырос. В итоге за 5 лет у меня на руках оказалось немереное количество постоянных задач. Последней каплей было задание отрисовать 26 разных макетов за 2 дня. Я сказала всему руководству, что это уже за гранью. Хотя задачу все равно выполнила. После позвонила директору и серьезно сказала, что больше так продолжаться не может. А он вместо нормального разговора хорошенько покрыл меня нецензурной бранью. Мол, ишь ты, какая цаца! Выставляет тут требования. Я за день нашла новую работу. А контора наняла 4-х человек на мое место. © Kuropatka23 / Pikabu
- Взяли меня журналистом на новостной сайт. Девушка, что работала там до меня, сдачу статей задерживала. Они боялись нарваться на такую же. Но я стала им делать шикарные просмотры, в топ по региону выходили! Увы, благодарности я за это не получила. Сначала мне сказали, что берут на испытательный срок — 3 недели. Потом, мол, шеф весь в сомнениях — еще на 1,5 месяца. А потом еще на 3 месяца. Я все так без трудовой работала, а потом поняла, что они просто не хотят официально меня устраивать. Утешает, что их шарашкина контора в итоге закрылась.
- Устроился на работу с фиксированной оплатой. Подписал договор, все честь по чести. На 3-й день меня вызывают к менеджеру. А тот и говорит, что моя зарплата будет пересмотрена и мне будут платить как и остальным сотрудникам (то есть меньше). Я сказал, что так не пойдет, а менеджер ответил: «Я вас услышал». В тот же день я забрал домой личные вещи из офиса, а утром отправил факс с заявлением об увольнении. © Jon Mixon / Quora
- Начальник накричал из-за того, что я работаю недостаточно быстро. На следующей неделе он велел работать помедленнее: мол, слишком много ошибок. Еще через неделю меня вызвали на ковер, потому что я делаю все слишком медленно. Так и хочется сказать: «Ты уж определись: либо качество, либо количество». © Kai Spangenberg / Quora
- У меня был непосредственный руководитель (спокойная девушка) и главная в отделе (умела говорить только ором). Эта главная никогда не ходила на обед, а также всем предъявляла, если другие обедали больше 20 минут. Мы с напарницей решили пойти обедать не в столовую в здании, как обычно, а в кафе в 5 минутах от офиса. На дойти, поесть и вернуться у нас ушло 30 минут. Мы, довольные, вернулись на рабочие места. Только наши стаканчики кофе выдали, что обедали мы не в столовой. Через 15 минут звонит наша руководитель: «Девочки, скажите, вы правда ушли на 2 часа, а когда вернулись, ржали как кони и ели — цитата — вонючий бургер за рабочим столом? Просто глава отдела мне позвонила и нажаловалась на вас». Мы в шоке. Я уволилась спустя месяц. © Soulmatee / Pikabu
- Устроилась менеджером. Принимал меня на работу начальник — приятный, спокойный мужчина. Но это он на собеседовании был таким. А в офисе мог на ровном месте начать орать на подчиненных. Слюни летели во все стороны. У меня началась бессонница. Через 2 недели я не выдержала и сказала, что увольняюсь. А он мне: «Сбегаете при малейшей трудности. Вот из-за таких, как ты, фирмы и закрываются». Где только у меня взялись силы не расплакаться, но я сжала зубы и спокойно ответила: «А из-за таких начальников, как вы, у людей инфаркты в 50 лет случаются». © KeraTamara / Pikabu
- У одной моей знакомой стрессовая работа без выходных закончилась в больнице. Когда ей на больничную койку в истерике стало названивать начальство и сыпать угрозами, она наконец «очнулась» и уволилась. © Rosa256 / Pikabu
- Я 4 года работала продавцом одна на 2 отдела. Поначалу все было неплохо, была напарница, потом — все хуже и хуже. Последние пару лет с графиком 30/1, и то выходной с боем выбивала. Рабочий день с 11:00 до 23:00 без перерыва на обед. Питалась из-под прилавка, если успевала. Один раз грела суп 4–5 раз в течение 1,5 часов. Естественно, он прокис, и я осталась без обеда. Иногда я оставалась ночевать в подсобке на полу, завернувшись в ковер. Потом меня переклинило: что я творю? Теперь работаю секретарем: 5/2, с 8:00 до 17:00. Первый год пищала от восторга, что вся работа четко по производственному календарю. © Tatoosss / Pikabu
- Был у нас молодой нахрапистый начальник. Любитель поорать на подчиненных. На очередном совещании он принялся продвигать идею: какой бы трудной ни была проблема, нужно идти на нее грудью, решать ее любой ценой. Пожилой матерый инженер, не вставая с места:
— Зря ты так, Иван Иваныч. Смотри, а то соберется коллектив и пойдет дружно проблему решать.
— Правильно! Этого я и хочу от вас!
— Да, но главная проблема коллектива — это ты. © Crtlaltdel / Pikabu
- Устроилась в декабре на работу в отдел недорогих детских игрушек. Типичный ТЦ. Зарплата — 10 тыс. плюс процент с продаж. Тогда зарплата в 15 тыс. считалась плохонькой, но жить можно. Нам со сменщицей хозяйка и говорит: «Перед Новым годом все будут подарки покупать — вы получите тысяч по 18». Я обрадовалась, а сменщица тихонько хмыкнула. Когда хозяйка ушла, сменщица объяснила. Взяла калькулятор и говорит, мол, чтобы за 10 смен получить 8 тыс. сверху, нам в день надо наторговывать на 20 тыс. А у нас в кассе сколько? У нас в конце дня лежало 3 тыс. Было воскресенье, народу тьма. У меня бы зарплата была тысяч 12. Меня такое зло взяло, что я оделась и ушла. А сменщица осталась: она уже пенсионерка, ее-то и 12 тыс. устраивали.
- Давно заметил, что те, кто орет: «Уволю и наберу вместо вас адекватных», — сильно удивляются, когда им заявление приносят и говорят: «А что это ты вдруг? Все же хорошо было!» Меня такой крикун крысой обозвал, с тонущего корабля бегущей. Не только я не выдержал — в отделе из 7 человек образовались 3 вакансии. Он полгода искал сотрудников. © Hrundelyabr / Pikabu
- У нас уволился сотрудник. На его место пришел новичок из другого отдела, но вот прошло уже 6 месяцев, а я все еще выполняю рабочую нагрузку бывшего сотрудника. А мои обязанности никто не отменял. Попросил начальство о повышении, а мне в ответ: «Вы должны будете взять на себя еще больше ответственности». Я отправил резюме в другую компанию — сразу же получил предложение с зарплатой на 60 % больше. © acidbass32 / Reddit
- Я работала в дисконте несколько лет. Нам приходилось ходить по огромному универмагу по 8 часов в день. Я приходила домой такой измученной, что не было сил принять душ и даже поесть, я просто вырубалась. Иногда мне приходилось закрывать магазин в 23:00 и выходить на работу в 9:00. В высокий сезон — хуже: мы закрывались в час ночи, а на работе нужно было быть в 7 утра. Да и работодатели хотели, чтобы 1 сотрудник выполнял обязанности за четверых. Рада, что ушла оттуда. © Kai Spangenberg / Quora
- Пришла на собеседование по объявлению. Речь шла о работе на полный день. Я попала на «групповое» интервьюирование. Они пригласили в зал 25 человек, а потом задавали нам поодиночке странные вопросы. Выяснилось, что это еще и неполная занятость! Если они выносят мозг уже на этапе собеседования, то страшно подумать, что творится на рабочем месте. Нет уж, я встала и ушла. © cyborg_127 / Reddit
Бонус: необычная причина для увольнения
- Приняли на работу молодого парнишку. Он поработал какое-то время и вдруг пропал. На телефон не отвечал. Через пару месяцев парнишка приехал в офис. На хорошей машине, в дорогом костюме. Он долго извинялся, что вот так вот пропал, ничего не сообщив. Попросил уволить его по всем правилам. Можно было выгнать его и по статье, но уволили по соглашению сторон. Шеф, конечно, спросил его, почему он пропал. Парень ответил, что выиграл в лотерею. Такую сумму, что можно больше не работать. И что есть организации, защищающие интересы победителей лотерей. Те, за энную сумму, предоставили ему и его родителям личную охрану. Настоятельно посоветовали на время оборвать все контакты с прежним окружением, включая родственников. © Crtlaltdel / Pikabu
Хорошо, когда еще на этапе собеседования можно понять, что тут каши не сваришь. Пользователи поделились своими наблюдениями, как сразу вычислить плохое место работы. И один из признаков — обвинение в меркантильности.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые сожалеют, что работа не волк и в лес убежать не может
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