15+ человек, которые столкнулись с чудовищной наглостью и еле ноги унесли

Наглые люди не считаются с чужим мнением, они хамят, идут по головам и запросто используют людей в личных интересах. К такому нельзя заранее подготовиться, ведь никому и в голову не придет постоянно ждать подвоха от окружающих и держать оборону 24 на 7. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые вспомнили случаи, когда им довелось столкнуться с наглостью.