15+ человек, которые столкнулись с чудовищной наглостью и еле ноги унесли
Наглые люди не считаются с чужим мнением, они хамят, идут по головам и запросто используют людей в личных интересах. К такому нельзя заранее подготовиться, ведь никому и в голову не придет постоянно ждать подвоха от окружающих и держать оборону 24 на 7. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые вспомнили случаи, когда им довелось столкнуться с наглостью.
- Оплатила взвешенные сосиски, продавец переложила их в мой пакет и я пошла. Меня догоняет парень и говорит, что мне положили и его сосиски. Думала, что сейчас извинятся перед нами, но не тут-то было! Продавец взяла и перед всем магазином обвинили в воровстве и заявили, что таким, как я, вообще ничего продавать нельзя! Я потеряла дар речи. Стояла, как оплеванная. Это я сейчас бы закатила истерику с вызовом милиции, осмотром видеокамер и требованием жалобной книги, а тогда я просто молча ушла. © Deklarant / ADME
- Была как-то коллега, которая на полном серьезе предлагала стать ее поручителем для кредита в 500 тысяч. При этом все знали, что у нее две с горем пополам оплачиваемые ипотеки по 5 миллионов каждая, 2 плохо оплачиваемых кредита по миллиону и две просроченные кредитки по 200 тысяч. В таких людях всегда поражают две вещи: как банки выдают им все эти деньги и как эти люди приходят к мысли, что в глазах других они выглядят благонадежными товарищами. © hankypanky3 / Pikabu
- Я был на работе, на выходе из лифта столкнулся с теткой, которая как будто решила пройти сквозь меня. Она сказала: «Ой, извините», но продолжила пихать меня. Я сказал: «Вы вроде извинились, но зачем-то продолжаете толкать меня». У нее тут же изменилось выражение лица, будто бы я несу какую-то несусветную чушь. © Spider-Ian / Reddit
- За последние десять лет приобрели с мужем пять квартир, сдаем. Сестра начала выпрашивать подарить ей «хоть одну квартирку», мол, у нас же много, а они с мужем и ребенком живут по съемным. Родители на ее стороне, типа раз мне в жизни «повезло» больше, то я должна делиться. Я в шоке от такой наглости! © Подслушано / VK
- Приехали гулять с детьми в городской парк, напротив парка несколько ресторанов, народу много, машин тоже. Я так удачно увидела место, поставила. И тут ко мне подбегает парень: «Уберите машину» Я: «С чего бы?» А он в ответ: «Место для гостей ресторана, я парковщик». Я говорю: «Парковка городская, ставят те, кто успел». Он там что-то еще мычал, но аргументов кроме «ну гости, ну я парковщик», я не услышала. Ушли с детьми гулять, машину оставила на том же месте. © Лариса Иванова
- Отдыхали на речке. Вся одежда лежит в куче, мы купаемся. Вылезли из воды немножко отдохнуть, один парень лезет в карман за мобильным — а телефона-то и нет! Он быстренько берет у меня трубку, набирает, телефон звонит у трехлетнего ребенка, бегающего неподалеку. Паренек давай искать родителей, подходит папаша. Он ему:
— Вы за ребенком своим следите? Он по чужим вещам лазит, телефон у меня вытащил!
Папаша:
— Да нет, это я ему дал ваш мобильный, чтобы он не плакал. © Rliethnam / Pikabu
- Мои соседи по комнате в колледже вообще не парились. Они в наглую пили мое молоко, съедали всю мою еду и пользовались всеми моими вещами. Дошло до того, что я начал все от них прятать. © dannixxphantom / Reddit
- Пришла ко мне соседка снизу с претензией, мол, мой кондиционер ей все окно закапал. Я говорю: «У меня он уже 5 лет работает и все нормально. С чего вы взяли, что это от меня? Сверху еще 10 этажей!» А она не унимается, говорит, надо вам подрезать трубку! Я обалдела от такой наглости, выставила ее. Она реально думала, что я за свой счет вызову специалистов для подрезки трубки, чтобы ей было комфортно жить?! Посмотрела ради интереса на свое окно, тоже все мокрое от кондиционера сверху, и ничего! © Подслушано / VK
- Как-то зашла я в магазин одежды известной марки. Выбираю платье, рядом возникает девушка-консультант: «Вам помочь?» Спросила, есть ли понравившееся платье в размере S. Она оглядела меня, усмехнулась и снисходительно проговорила: «Я ношу S, а вам повезет, если в М влезете». От наглости я на секунду замерла, а потом попросила принести жалобную книгу. © Подслушано / VK
- Муж набрался наглости и прямо признался моему отцу, что я нужна ему только ради денег. Папа спросил, планируем ли мы завести детей, а он ответил: «Мне не нужны дети, у меня есть красивая жена, которая зарабатывает много денег — это все, что надо». © slinky999 / Reddit
- Тетка протискивается прямо передо мной в вагон метро, оттесняет меня назад, хотя я стояла прямо у двери и можно было бы встать прямо за мной. Говорю, мол, женщина, вы хоть на ноги не наступайте. А она мне: «Ишь какая наглая! Что ж с тобой в старости будет, если ты сейчас такая противная?» © lilydavay / Twitter
- Дружил с одной девчонкой, которая контактировала с людьми только, когда хотела что-то от них получить. Назанимала у всех друзей кучу денег и тратила их на дорогущую одежду. © DeadbeatMermaid / Reddit
- Бабушка сдавала комнату в аренду. Снимала молодая пара. Жили несколько лет. Когда она попросила их съехать, заявили, что за это время выплатили стоимость жилья и теперь это их комната. © Kuper.13 / Pikabu
- Подходит ко мне парнишка на работе и говорит: дай в долг 50 тысяч, а то мне кредит закрыть надо, надоело платить по десятке, хочу сразу закрыть и буду лучше тебе отдавать.
Я удивился:
— Ты что, хочешь заменить обязательный платеж перед банком необязательным платежом мне?
— Ну а что, у тебя ж ни жены, ни детей.
У меня аж челюсть отвисла, просто развернулся и ушел. © Rliethnam / Pikabu
- Моя бывшая была на год младше меня, я уже зарабатывал и оплачивал еду, жилье, развлечения, ее учебу. Через несколько дней после того как она окончила свою учебу и устроилась на работу, девушка просто бросила меня. © Duck-Yo-Couch / Reddit
- Еду на работу. Маршрутка как на зло на каждой остановке стоит по 5 минут. Опаздываю. Зашел наглый мужик, начал водителю предъявлять что-то, задерживал всех. Потом сел рядом со мной и такой: «Вы до конечной? Не надо мне потом вот это вот: «Пропустите, мне надо выйти!» © ctadoejikof / Twitter
- Захожу вся такая красивая в платье в спортивный магазин. Долго что-то выбирала, охранник на меня постоянно пялился. На выходе: «Девушка, можно пару слов?» Думаю, сейчас клеиться будет. А он: «Вот вы так некрасиво сутулитесь, хоть бы спину прямо держали, другое дело было бы». Покраснела и ушла. © Подслушано / VK
Кто-то считает, что наглость — это второе счастье, а люди, привыкшие ходить по головам, смогут хорошо устроиться в жизни. Так ли это на самом деле — большой вопрос, одно известно наверняка — с наглецами никто не любит иметь дело.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые столкнулись с чудовищной наглостью и еле ноги унесли
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