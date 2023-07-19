15+ человек, которые столкнулись с такой вопиющей наглостью, что аж дар речи потеряли
Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни встречался с необоснованным хамством. И даже если удается найти достойный ответ на подобные выпады, настроение все равно остается подпорченным. В такой ситуации очень помогает выговориться, спустить пар, и тогда на душе сразу становится легче.
- Есть у нас на работе одна мадам, которая всех достала: «Носишь мех и кожу? Как можно!», «Ешь мясо и сыр? Нельзя, надо веганом быть!» И так постоянно. Сегодня сижу ем, никого не трогаю. Эта ЗОЖница подлетает, хватает мою еду и в мусорку кидает. У меня сорвало ограничители, и я наорала на нее, высказав все, что думаю. Она крикнула, что пожалуется директору. Директор, выслушав нас обеих, велел ей вернуть мне деньги за обед и приходить есть в другое время, чтобы не травмировать свою психику из-за мясоедов. © ViNaMne/ Pikabu
- Устроилась я в школьные годы на летнюю подработку — флаеры раздавала. Накопила немного деньжат и купила своей тете серебряные серьги с голубыми камешками. Хотела сделать сюрприз. На что в ответ получила: «Могла бы и золотые купить!» И знаете, такая злость и обида у меня внутри вдруг поднялись, что я взяла и выкинула эти злосчастные сережки в окно, а с тетей перестала общаться с тех пор. © BESSoff / Pikabu
- Появилась у нас на работе новенькая. Нормальная вроде бы женщина, но, блин, я больше не могу нормально есть из-за нее. Она постоянно ходит и смотрит, что я ем. Причем не просто бросает взгляд на мою еду, а подходит, рассматривает, спрашивает, что это. Если это какая-то еда в упаковке (печенье, кефир и прочее), то она обязательно это берет и смотрит состав, зачитывая его при этом вслух. Иногда я получаю от нее «советы» по правильному питанию и похудению. Видимо, из-за нее я и правда скоро похудею. © Подслушано / Ideer
- В 7-м классе подарила подруге на день рождения полотенце. Мне, конечно, было несколько не по себе, хотелось что-то лучше подарить, но я в 7-м классе была финансово зависима от родителей. Пришла на день рождения, в гостях нас было трое. Другая девочка подарила держатель для украшений. Именинница расхваливала этот подарок, а мое полотенце постелила на стол вместо скатерти. Было неприятно, но утешала мысль, что это уже ее вещь и она вправе с ней делать что хочет. А в 11-м классе на мой день рождения эта же подруга со своим парнем купили торт-мороженое (я не просила покупать его) и подарили мне тысячу рублей. Мы праздновали на природе. Торт растаял, попробовали его единицы, а с меня за торт еще попросили денег (эту самую тысячу). © Katerinka6 / Pikabu
- Подруга взяла в долг у меня крупную сумму. Все время говорила, что помнит и отдаст. Недавно заявила, что она ничего мне не должна. © Елена Полякова
- Несколько лет назад, когда я училась в университете, одна из моих подруг вечно жаловалась на свою студенческую жизнь. Я только кивала ей в ответ: я и сама тогда работала на 2 работах, жила в грязной квартире и мало ела. А потом я как-то неожиданно для себя узнала, что за учебу моей якобы бедной подруги платил ее отец, который к тому же купил ей машину, оплачивал ее квартиру, еду и все расходы. А еще и кучу денег сверху отваливал. © Shane4894 / Reddit
- Я свекрови на юбилей купила набор: колье, серьги и браслет. Все из серебра и гелиотиса (сине-зеленый перламутр). Недешевая вещь, прямо скажем. Покупала, зная, что она такие вещи носит. Приняла свекровь подарок благосклонно, даже сразу надела. Но на следующий день она же устроила истерику, порвала и швырнула колье, орала, что ей подарили дешевку с перламутровыми пуговицами. Обидно было. Мне она дарила, кстати, исключительно носки. © PovelitelUh / Pikabu
«Мужчина, сидевший рядом со мной во время длительного перелета, снял обувь и всю дорогу касался ногой моего колена»
- Одна из моих соседок по комнате однажды на полном серьезе сказала, что она не может смириться с вылезающей за края затиркой между стеной и ванной. А все потому, что она привыкла к более высокому уровню жизни и ее «родители владеют кучей самолетов». © MixGasHaul*** / Reddit
- Не зря говорят, что наглость — это второе счастье. В наш подъезд въехали новые соседи. Однажды я возвращалась домой и увидела, как новая соседка пыталась войти в подъезд. Ключом домофона все тыкала, тыкала, но никак у нее не получалось дверь открыть. Я подошла и открыла своим ключом. Она мне на полном серьезе говорит: «Вы свой код знаете от двери?» (А он у всех жильцов уникальный.) Я говорю: «Да». — «А я свой не знаю. Поэтому отдайте мне свой ключ, а сами кнопки набирайте». © Подслушано / Ideer
- У меня свой дом и огород, а также подруга, которая все лето «пасется» на моем огороде, вплоть до сезона консервации. Бесплатно. А вот за стрижку с меня она взяла деньги, мотивируя это тем, что всякий труд должен оплачиваться. А у меня ж огурцы с помидорами сами растут, я в этом процессе не участвую. © Елена Концевая
- Когда я учился в колледже, я работал в одной из компаний по доставке. Однажды к нам пришла женщина за заказом, которая явно хотела о чем-то поспорить, так как, придравшись к какой-то мелочи, она заявила: «Я точно умнее тебя. У меня же есть „Ягуар“». С тех пор я ненавижу эту марку автомобилей. © Sultanofsquats / Reddit
- Моя тетя подошла однажды к своей племяннице (моей двоюродной сестре) и сказала: «Может, ты свою квартиру на меня перепишешь? Тебе 40, детей нет и не будет, не замужем». Только вот тетя эта — самая обеспеченная в нашей семье, у нее 2 квартиры, 2 дачи и микроавтобус. © Pachalino / Pikabu
- Окончила медицинский институт, устроилась работать в поликлинику. Сразу выстроилась очередь из родственников, жаждущих моей помощи. В один из дней моя бабуля заявила: «Ну ничего, вроде врачиха ты так, сойдет. Но если мне не поможет лечение твое, то жди жалобы». Зачем так делать?! Я от всего сердца помочь хотела, а теперь и желания нет никакого, когда даже от родственников получаешь настолько хамское отношение. © Подслушано / Ideer
- Пригласила меня к себе девчонка. Я разбил копилку, купил браслетик с зеленым камешком. Пришел, подарил, пообщался с ее мамой. Потом выхожу и слышу голос ее мамы из окна: «Ну и жених! Мог же серебро подарить!» Стою жду ответа подруги, а она: «Да, я тоже такого от него не ожидала!» И что-то так горько стало на душе, как сейчас помню. Потом с этой особой постепенно общение сошло на нет, а теперь и вовсе думаю, что все к лучшему. © 99.waysup / Pikabu
- Купила 5 кг свежайшей говядины. Пришла на остановку, села, положила пакет на лавочку возле себя. Подъехал автобус, и тут какая-то женщина с невозмутимым видом хватает мой пакет и идет к дверям. У меня включился инстинкт борьбы за свою еду. А дама начала орать, что ее грабят. Голосить она перестала только после того, как остальные люди, находившиеся на остановке, вмешались. Все видели, что с пакетом я подошла. © Nepohyany / Pikabu
- Ехал из одного города в другой на скоростном поезде. Поскольку у меня болело колено, я купил 2 билета, чтобы ноги можно было вытянуть. Захожу в поезд, а там на трех местах валяется деваха, а напротив сидит парень. Я говорю: «Извините, подвиньтесь, вот мои места». А парень такой: «У моей девушки болит спина, ей так удобно. Поищите себе свободное место, их много. Вам что, сложно?» Да, мне сложно. Я 2 билета купил, чтобы людям не мешать со своими болячками. Но в глазах окружающих именно я оказался плохим человеком. © Ilya.dokuuchaev / Pikabu
Есть множество способов ответить на хамство с юмором, не тратя нервные клетки. Главное, в момент встречи с наглецами не забыть все эти крутые фразы.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые столкнулись с такой вопиющей наглостью, что аж дар речи потеряли
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