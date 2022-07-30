15 человек, которые столкнулись с такой возмутительной наглостью, что готовы вопить от возмущения

Когда наглость окружающих переходит все допустимые границы, нам порой и самим хочется кричать на обидчиков. И если все-таки удается и гнев сдержать, и не потерять собственное достоинство перед лицом оскорбителя, то наше настроение все же зачастую остается сильно подпорченным до конца дня. В эти непростые моменты очень помогает выговориться друзьям и знакомым: пожалуешься другу на обидчика, и на душе сразу как-то легче становится.

Мы в ADME встретили в сети 15 человек, которые так устали терпеть откровенное хамство окружающих, что взяли и посетовали на насоливших им людей всему миру.

Устроилась я в школьные годы на подработку летнюю, флаеры раздавала. Накопила немного деньжат и купила своей тете серьги серебряные с голубыми камешками. Хотела сделать сюрприз. На что в ответ получила: «Могла бы и золотые купить». И знаете, такая злость и обида у меня вдруг поднялись, что я взяла и выкинула эти злосчастные сережки в окно, а с тетей перестала общаться с тех пор. © BESSoff / Pikabu

Появилась у нас на работе новенькая. Нормальная вроде бы женщина, но, блин, я больше не могу нормально есть из-за нее. Она постоянно ходит и смотрит, что я ем . Причем не просто бросает взгляд на мою еду, а подходит, рассматривает, спрашивает, что это. Если это какая-то еда в упаковке (печенье, кефир и прочее), то она обязательно это берет и смотрит состав, зачитывая его при этом вслух. Иногда я получаю от нее «советы» по правильному питанию и похудению. Видимо, из-за нее я и правда скоро похудею. © Подслушано / Ideer

. Причем не просто бросает взгляд на мою еду, а подходит, рассматривает, спрашивает, что это. Если это какая-то еда в упаковке (печенье, кефир и прочее), то она обязательно это берет и смотрит состав, зачитывая его при этом вслух. Иногда я получаю от нее «советы» по правильному питанию и похудению. Видимо, из-за нее я и правда скоро похудею. © Подслушано / Ideer В 7-м классе подарила подруге на день рождения полотенце. Мне, конечно, было несколько не по себе, хотелось что-то лучше подарить, но я в 7-м классе была финансово зависима от родителей. Пришла на день рождения, в гостях нас было трое. Другая девочка подарила держатель для украшений. Именинница расхваливала этот подарок, а мое полотенце постелила на стол вместо скатерти . Было неприятно, но утешала мысль, что это уже ее вещь и она вправе с ней делать что хочет. А в 11-м классе на мой день рождения эта же подруга со своим парнем купили торт-мороженое (я не просила покупать его) и подарили мне тысячу рублей. Мы праздновали на природе. Торт растаял, попробовали его единицы, а с меня за торт еще попросили денег (эту самую тысячу). © Katerinka6 / Pikabu

. Было неприятно, но утешала мысль, что это уже ее вещь и она вправе с ней делать что хочет. А в 11-м классе на мой день рождения эта же подруга со своим парнем купили торт-мороженое (я не просила покупать его) и подарили мне тысячу рублей. Мы праздновали на природе. Торт растаял, попробовали его единицы, а с меня за торт еще попросили денег (эту самую тысячу). © Katerinka6 / Pikabu Подруга взяла в долг у меня крупную сумму. Все время говорила, что помнит и отдаст. Недавно заявила, что она ничего мне не должна. © Елена Полякова

Несколько лет назад, когда я училась в университете, одна из моих подруг вечно жаловалась на свою студенческую жизнь. Я только кивала ей в ответ: я и сама тогда работала на 2 работах, жила в грязной квартире и мало ела. А потом я как-то неожиданно для себя узнала, что за учебу моей якобы бедной подруги платил ее отец , который к тому же купил ей машину, оплачивал ее квартиру, еду и все расходы. А еще и кучу денег сверху отваливал. © Shane4894 / Reddit

, который к тому же купил ей машину, оплачивал ее квартиру, еду и все расходы. А еще и кучу денег сверху отваливал. © Shane4894 / Reddit Я свекрови на юбилей купила набор: колье, серьги и браслет. Все из серебра и гелиотиса (сине-зеленый перламутр). Недешевая вещь, прямо скажем. Покупала, зная, что она такие вещи носит. Приняла свекровь подарок благосклонно, даже сразу надела. Но на следующий день она же устроила истерику, порвала и швырнула колье, орала, что ей подарили дешевку с перламутровыми пуговицами. Обидно было. Мне она дарила, кстати, исключительно носки. © PovelitelUh / Pikabu

«Мужчина, сидевший рядом со мной во время длительного перелета, снял обувь и всю дорогу касался ногой моего колена»

Одна из моих соседок по комнате однажды на полном серьезе сказала, что она не может смириться с вылезающей за края затиркой между стеной и ванной. А все потому, что она привыкла к более высокому уровню жизни и ее «родители владеют кучей самолетов». © MixGasHaul*** / Reddit

Не зря говорят, что наглость — это второе счастье. В наш подъезд въехали новые соседи. Однажды я возвращалась домой и увидела, как новая соседка пыталась войти в подъезд. Ключом домофона все тыкала, тыкала, но никак у нее не получалось дверь открыть. Я подошла и открыла своим ключом. Она мне на полном серьезе говорит: «Вы свой код знаете от двери?» (А он у всех жильцов уникальный.) Я говорю: «Да». — «А я свой не знаю. Поэтому отдайте мне свой ключ, а сами кнопки набирайте». © Подслушано / Ideer

У меня свой дом и огород, а также подруга, которая все лето «пасется» на моем огороде, вплоть до сезона консервации. Бесплатно. А вот за стрижку с меня она взяла деньги, мотивируя это тем, что всякий труд должен оплачиваться. А у меня ж огурцы с помидорами сами растут, я в этом процессе не участвую. © Елена Концевая

Когда я учился в колледже, я работал в одной из компаний по доставке. Однажды к нам пришла женщина за заказом, которая явно хотела о чем-то поспорить, так как, придравшись к какой-то мелочи, она заявила: «Я точно умнее тебя. У меня же есть „Ягуар“». С тех пор я ненавижу эту марку автомобилей. © Sultanofsquats / Reddit

Моя тетя подошла однажды к своей племяннице (моей двоюродной сестре) и сказала: «Может, ты свою квартиру на меня перепишешь? Тебе 40, детей нет и не будет , не замужем». Только вот тетя эта — самая обеспеченная в нашей семье, у нее 2 квартиры, 2 дачи и микроавтобус. © Pachalino / Pikabu

, не замужем». Только вот тетя эта — самая обеспеченная в нашей семье, у нее 2 квартиры, 2 дачи и микроавтобус. © Pachalino / Pikabu Окончила медицинский институт, устроилась работать в поликлинику. Сразу выстроилась очередь из родственников, жаждущих моей помощи. В один из дней моя бабуля заявила: «Ну ничего, вроде врачиха ты так, сойдет. Но если мне не поможет лечение твое, то жди жалобы». Зачем так делать?! Я от всего сердца помочь хотела, а теперь и желания нет никакого, когда даже от родственников получаешь настолько хамское отношение. © Подслушано / Ideer

Пригласила меня к себе девчонка. Я разбил копилку, купил браслетик с зеленым камешком. Пришел, подарил, пообщался с ее мамой. Потом выхожу и слышу голос ее мамы из окна: «Ну и жених! Мог же серебро подарить!» Стою, жду ответа подруги, а она: «Да, я тоже такого от него не ожидала». И что-то так горько стало на душе, как сейчас помню. Потом с этой особой постепенно общение сошло на нет, а теперь и вовсе думаю, что все к лучшему. © 99.problems / Pikabu