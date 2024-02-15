15 человек, которые сумели вычислить измену не хуже частного сыщика, но от этого им не легче

Взрослых людей не удивишь тем фактом, что мир не идеален. И да, вступая в отношения, мы надеемся, что партнер будет верен, но закрывать глаза на доказательство обратного — нелепо. Чаще всего правда всплывает совершенно случайно. Неверные супруги обычно хорошо шифруются, но при этом прокалываются на таких абсурдных мелочах, что даже смешно.

Решил сделать заказ на известном китайском сайте. Захожу, а там уже есть кабинет пользователя — моей жены. Смотрю на покупки и просто обалдеваю. Полно фривольного белья, которое я в глаза не видел, а посылки-то уже пришли. Думаю, может, для подруги заказала? Полез в отзывы, а там она выкладывает фотки во всем этом! Фотки своей попы в трусиках из трех веревочек в отзыв, который видят все. Вот так и спалил ее на измене. Белье-то она покупала, чтобы перед другим покрасоваться. © Подслушано / VK

Подслушано / VK Как-то встретили с мужем мою знакомую. Перекачанные губы ярко-багрового цвета. Брови-маркеры на все лицо. Перебор с загаром. Короче, выглядит просто жутко и вульгарно. Говорю мужу, мол, никогда бы с собой такого не сделала. В ответ услышала: «А мне нравится». Сейчас разводимся. Он мне изменил. Угадайте, с кем. © Подслушано / VK

Подслушано / VK Выбирали с парнем квартиру, чтобы жить вместе. Он уперся в один вариант и был непреклонен. А мне было все равно — хоть в шалаше, лишь бы с ним. Переехали и все вроде супер, но есть некоторые странности. Классическое — получить сообщение и уйти читать в другую комнату. Или как-то он встал среди ночи и куда-то ушел. Я решила, что в ванную, повернулась на другой бок и заснула. Короче, не хотела душить любовь всякими подозрениями. Но однажды он оставил открытой страничку в соцсети на нашем ноуте и — та-дам! — получил сообщение. Да, его бывшая жила через дорогу и спрашивала, зайдет ли он сегодня вечером. © Unknown author / Reddit Представляем, как было неприятно девушке из последней истории. Мало того что обманули, так теперь еще и новую квартиру искать. А ведь съемное жилье — всегда лотерея.

Чтобы проверить, не изменяет ли муж, решила часть его футболок испачкать помадой. Если не наденет, значит боится, что какая-то девушка его испачкала и я увижу. В носках и трусах сделала дырки. Так он носки и трусы выбирает те, что без дырок. Все футболки молча бросает в стирку. Либо боится моей реакции на все это, либо реально изменяет. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Сестра моего парня все время называла меня Таня, хотя я — Аня. Я ее несколько раз поправляла, но потом решила забить. Мы с ней друг другу не нравились и я решила, что она просто вредничает. А через год выясняется, что Таня — девушка моего парня, они вместе три года и у них общий ребенок. И знаете, как я это обнаружила? Бойфренд то и дело брал мою машину. Как-то выхожу из торгового центра и вижу женщину с малышом, которые трутся у моего авто. Спрашиваю, мол, чем могу помочь, а она отвечает: «Это машина моего парня, вот пытаюсь понять, в какой магазин он пошел». В тот день мы обе узнали много интересного. © Relative_Age_5879 / Reddit

Relative_Age_5879 / Reddit Он прислал мне фотографию нашей собачки с подписью: «Смотри, какая она милашка». Через несколько недель я показывала это фото другу и неожиданно заметила, что на заднем фоне у двери валяются чужие женские сапожки. © jammersG / Reddit А все почему? Потому что не стоит не только изменять, но и снимать собачек и кошечек как попало, не подумав про фон, свет и ракурс. Ведь у питомцев лапки и они, в отличие от нас, не могут удалить свои неудачные фото с телефона.

Влюбилась в одноклассника. Гуляли, целовались, ходили в кино, торчали у него дома. Первая любовь, тогда казалось, что эти чувства, наши отношения — навсегда. Как-то вечером сидела дома, листала соцсети. Смотрю, девочка из параллельного класса выложила новые фоточки. Принялась лайкать, а потом заметила кое-что подозрительное — на фото она в чьей-то квартире в явно мужской спортивной кофте. Присмотрелась к интерьеру. Это была квартира моего парня! Я узнала обои и кусочек серванта в гостиной. Сразу настрочила ей оскорбительное сообщение. А она ответила, что не знала о наших отношениях и вообще они с моим парнем уже неделю вместе. © Палата № 6 / VK

Палата № 6 / VK Встретили соседа с женой. Он начал бухтеть, что ему давеча наша музыка мешала вечером. Я говорю, мол, да ладно, не до полуночи же, тебе вон неделю назад приспичило убираться на ночь глядя, а шумоизоляции-то нет. Сначала по ламинату пылесосом елозил, потом по плинтусам щеткой лупил. И это почти в 12 ночи. А потом до двух часов каблуками цокали по полу. Жена его удивилась, уточнила дату и сказала, что вру я все, ее дома не было, она к маме ездила. Я, мол, а другие барышни по полу каблуками топать не могут? Мы ушли, а их оставили скандалить. Через пару месяцев они и развелись. © Letyatutki / Pikabu

Letyatutki / Pikabu Девушка попросила подскочить к ней на работу, а так как она трудилась в больнице, то сначала надо было отметиться в регистратуре, чтобы меня пропустили. Подхожу к дежурной медсестре, говорю, что я парень такой-то. Не успел представиться толком, а сестричка такая: «Ой, это ты, Ваня». А я не Иван. Зато так зовут парня, с которым моя девушка тогда встречалась. Мы расстались, а через месяц они поженились. © yankstraveler / Reddit

Я с ребенком уехала к родителям в деревню на пару дней. Вернулись, а мои тапочки стоят не там, где я их оставила. В вазе налита вода, а цветов нет, то есть там стоял букет, который забрали, а воду вылить забыли. И вишенка на торте — волос на мочалке. У меня волосы темно-русые и длинные, а там был сантиметров 15 и черный. Очень сильно выделялся на нежно-розовой мочалке. © Lula992 / Pikabu

Lula992 / Pikabu История для тех, кто не верит в женскую солидарность. Заподозрила, что муж изменяет. Запаролил телефон, часто уходил на балкон поговорить с кем-то, пока я спала. И начал вести себя значительно холоднее, как будто отдалился. У меня был номер одной его сотрудницы и я написала ей. Попросила помочь по-женски и проследить, нет ли у него увлечения на работе. Понадобилось всего пару дней и она прислала мне фото, где муж целуется с новенькой стажеркой прямо в офисе. Я благодарна по сей день, что она рассказала всю правду и не стала прикрывать его задницу. © Мамдаринка / VK

Мамдаринка / VK Приезжаю из командировки. Мой встречает меня как в любовном романе: включил джаз, набрал ванну с пеной, расставил свечи. Говорит, мол, отмокай, а я пока приготовлю ужин. Попискивая от счастья, забралась я в эту ванну, кайфую, но вдруг поднимаю голову и

вижу на полочке свою косметичку, которую я перед отъездом засунула в холодильник. Халат накинула, выскочила. Муж отпирается, типа, друг с подружкой ночевали, она и вытащила косметичку. Я спросила: «И сколько раз они тут за две недели ошивались?» Ответил, что разочек всего. Ну вот тут-то я и поняла, что все его оправдания — ложь. Потому что девица, которую он приводил, в тени мои лезла не аппликатором, а пальцами, и я вижу, сколько там понатыкано. Тональника чуть ли не полбутылки испарилось, а от моей новой помады почти пенек остался. Согласитесь, удивительная бесцеремонность визитерши и неумение правильно пользоваться и хранить косметику, просто вишенка на торте в последней истории.

На днях убедился, что бумеранг добра суров и неотвратим. Зашел со старшей дочерью в кафе. А она у меня как-то резко из неуклюжего подростка-гота перешла в категорию модных девиц. Звонит жена, хихикает и говорит, мол, мне подруга уже донесла про твою «измену», даже с фото. Ну бывает, не узнала дочуру. Вечером рассказываю эту историю другу, мол, супруга-то твоя какая бдительная. А он побагровел и как зарычит: «Сегодня?» Оказалось, что жена его уже три дня как в срочной неожиданной командировке в другом городе. Вернуться должна только после выходных. Более того, час назад она ему оттуда звонила и щебетала о том, как скучает. Разводятся.

Узнала об измене парня где-то через 2 месяца после того, как все произошло. Он устроил вечеринку, мы с подругой болтали в ванной, и тут она спросила: «Так что, ребята, у вас все в порядке после той истории с Риммой?» Я понятия не имела, что там за история. Но вытянула из подружки все подробности и вернулась на тусовку как ни в чем не бывало. А вот когда мы легли уже спать, прижалась к парню и спросила: «Римма?». Он вскочил как ошпаренный, заявил: «Я не хочу с тобой об этом говорить», — и убежал. © Que3nH / Reddit

Que3nH / Reddit У меня вообще сериал был. Вышла замуж, родила доченьку. Все у нас хорошо: муж и с ребенком помогает, и по дому шуршит, идиллия. А в один прекрасный день звонят с неизвестного номера и нежным девичьим голосом говорят, что очень хотят со мной познакомиться и обсудить свадьбу моего брата. Я говорю, мол, але, вы номером ошиблись. У меня брата вообще нет, даже двоюродного. «Как так? — удивляется собеседница, — Ты же Света?» Подтверждаю. Фамилию тоже подтверждаю. «Тогда, — говорит — Алешенька тебе кто?» А Алешенька мне муж, на секундочку.

Пообщались. Выяснили, что Наташенька (так зовут девочку) свято уверена, что я — брошенка с младенцем, которую «братец» приютил. Он мне всячески помогает, содержит и вообще ведет себя так, что прямо нимб полировать пора. И вот из-за того, что у меня — на фоне печальных событий-то — депрессия, нельзя мне знать о чужом счастье. А тем временем Наташа беременная. Вот она и подсмотрела у любимого в телефоне контакт «Светик», решила познакомиться с сестричкой своего любимого и вместе надавить на «братца».