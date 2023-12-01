15+ человек, которые своими кличками для питомцев весь двор поставили на уши
Придумать кличку для питомца подчас не так-то просто, как кажется. Ведь хочется, чтобы она несла в себе какой-то смысл, была приятна для слуха и при этом отражала характер любимца. Герои нашей подборки не растерялись и таки придумали нестандартные и звучные прозвища. А мы теперь уверены, что они могли бы побороться друг с другом за звание самого креативного хозяина.
- В собачьем клубе сказали придумать имя на букву «Х». Ничего приличного в голову не приходило, поэтому решила, что назову Хайди Клум (как известную модель). Пришла домой, говорю маме, она: «Все понятно, будет Клумба». © Эльвира Красовицкая
- У нас кошка. Зовут Шкварка. Подобрали крохой. Хотели пристроить, поэтому долго не давали имя. Когда ее брали на руки, она вертелась, как шкварка на сковородке. Вот так Шкварунечкой и осталась. И уже 11 лет нас радует. © Ирина Евстафьева
- Мой личный фаворит, это собака, которую назвали Вуфганг. Это даже вдохновило меня назвать своего кота Мяуцарт. © ubercanucksfan / Reddit
- В детстве у нас в семье была кошка. Все свое свободное время эта малышка постоянно проводила под потолком — на шторах, шкафах, люстре. Очень изящно получалось качаться на тюли. Вот всю жизнь она так и проходила с кличкой Мартышка. © Jelena Lukaševica
- Иду как-то вечером домой, навстречу мне женщина идет и уверенно так кричит: «Виииу-виииу!» Я уж подумала, что с ней что-то не так, но оказалось, что «Виу» — это кличка ее собаки... © Подслушано / Ideer
- У нас когда-то был кот. Белый в черных пятнах. Назвали его Далматинцем, ласково Далмотик. А отец не расслышал и назвал его Дальтоник. Так он и прожил свою кошачью жизнь Дальтоником. Все, кто приходил в гости, удивленно спрашивали, мол, а откуда вы знаете, что он дальтоник, вы ему зрение проверяли? © Галина Богомолова
- У моего друга было два хомяка. Клетка стояла на окне, и как-то нужно было одному зверю закапать глазки. Пока хозяин лечил первого, второй вылез из плохо закрытой клетки и, зацепившись лапкой за лежащий рядом пакет, вывалился в окно. Спланировав со второго этажа, хомяк удачно приземлился на кусте во дворе, так что отделался только испугом. Друг тут же пошел снимать бедолагу, который после спокойно прожил все отведенные природой 4 хомячьих года с новой кличкой — Парашютист. © Подслушано / Ideer
- На работе был кот — дымчатый, пузатый и косоглазый. Звали мы его Пузаяц. Как-то раз повезли в ветеринарку, врач спрашивает, мол, почему такое имя странное? Честно сказали, потому что пузатый и как заяц. Так он в карточке вообще в итоге написал: кличка — Пузло. © Екатерина Струкова
- Я мечтал иметь большого, пушистого, черного кота. И имя уже было готово, Бегемот, как у Булгакова! Жене на работе сотрудница пообещала принести именно такого, но в итоге принесли маленького и гладкошерстого. Отказываться было неудобно, пришлось взять. Как-то сидим и размышляем, ну не тянет он на Бегемота. И тут дочь говорит: «А назовите его Мотя, вдруг вырастет в большого!» На этом и порешили!
- Я назвал свою ручную змею Аль Денте. © Magical_Gravy / Reddit
- Трехлетка одного из моих покупателей назвал их котов Ланчбокс и Термос. © iwasbornsick / Reddit
- Новая кличка моего кота — Псина в горошек. Просто моего кота зовут Сима, он сиамец и ведет себя как собака. Когда его глажу, всегда приговариваю: «Сима хороший!» Со временем заметила, что он стал отзываться на все созвучные слова: Синий хавроша, Сила морошки, Ксива нарочно. Идеи бесконечны! © Подслушано / Ideer
- Тихо-мирно выгуливаю своего кроху Феню — белого померанского шпица. Вдруг слышу вдалеке за спиной вскрик и затем истеричный женский голос: «Нет! Цербер! Ко мне, ко мне!» У меня уже душа в пятки ушла, я как в тумане наклоняюсь, хватаю Феню на руки, лишь бы не загрызли. В ту же секунду чувствую покалывание в области икры, отпрыгиваю и вижу, что у меня под ногами «грозно» прыгает малюсенький той-терьер. А хозяйка так вопила, оказывается, потому что боялась, что мой Феня ее Цербера обидит.
- А у меня амадины, маленькие экзотические птички. Сначала думали, что один из них девочка. Назвали Ян и Нюта. Причем Нюта всегда была активнее и умнее. Оказалось 2 мальчика. Теперь у нас Ян и Ньютон. © Ana Ana
- Однажды во дворе шел мужик с гриффоном, а я не знала, что за порода. Спрашиваю, мол, что за собака такая? Мужик, прошибаемый слезой: «Это не собака, это Белла Игоревна!» © Julija Samofire
- Как-то рядом проходил молодой человек с английским бульдогом. Было очень жаркое лето, собака шла медленно и нехотя. Он тянул ее и уговаривал, и вдруг выдает: «Ну что же ты, моя Шпикачка, пойдем... » Так смешно было. © Svetlana Putkaradze
- Наш котик, когда был совсем маленьким, делал лужицу и тут же садился в нее, промокал своей пушистой попкой. Когда вырос, перестал делать лужицы в недозволенных местах, но с тех пор все равно отзывался только на свою детскую кличку — Промокашка. Никаких «кис-кис»! © Татьяна Королева
- У меня есть друзья, которые назвали своего кота Грег из Бухгалтерии. © FriedPorkchop / Reddit
- Навстречу шла женщина, типичная такая Фрекен Бок: высокая, плечи широченные, прическа-башня, выразительный макияж с помадой-морковкой и синими тенями. В общем, колоритная, шла гордо и величественно, а с ней ма-а-аленькая собачка. В какой-то момент малютка отбежала, и хозяйка как воскликнет басом на весь парк: «БУЛЬДОЗЕР, КО МНЕ!» Звучная кличка, но больше хозяйке подошла бы. © Подслушано / Ideer
Конечно, это далеко не все примеры необыкновенных прозвищ. Если вам хочется набраться еще немного вдохновения или просто похихикать, посмотрите так же подборку кличек, которые могли придумать только люди с фантазией размером с Юпитер.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые своими кличками для питомцев весь двор поставили на уши
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