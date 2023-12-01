15+ человек, которые своими кличками для питомцев весь двор поставили на уши

Придумать кличку для питомца подчас не так-то просто, как кажется. Ведь хочется, чтобы она несла в себе какой-то смысл, была приятна для слуха и при этом отражала характер любимца. Герои нашей подборки не растерялись и таки придумали нестандартные и звучные прозвища. А мы теперь уверены, что они могли бы побороться друг с другом за звание самого креативного хозяина.