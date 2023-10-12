15+ человек, которые так круто ставят наглецов на место, что даже чуточку завидно
Каждому из нас доводилось встречать людей, которые считают нормальным хамить и нагло себя вести с другими. К счастью, встречаются и те, кто не может стоять в стороне и при первой возможности эффектно показывает наглецам, где их место.
- Как-то раз еду в лифте, со мной едут еще несколько человек. Достаю телефон и смотрю карту. Какая-то женщина посмотрела на меня, потом ехидно усмехнулась и сказала: «Ох, как же я ненавижу все эти технологии». На что я ответил: «Тогда почему вы едете на лифте, а не спускаетесь по лестнице?» Остальные даже засмеялись. © dviens / Reddit
- Обедаю в кафе, времени мало, поэтому ем с аппетитом и явным удовольствием. Внезапно какой-то мужчина за соседним столом мне говорит: «Разве девушки так едят? Жрете, как мужик, а потом будете сидеть толстая и одинокая». Я не выдержала и сказанула: «У меня глисты!» Он аж подавился и почему-то даже не стал есть свой суп. Поделом. © Tihiipiket / Twitter
- В школьные годы у нас с подругой был конфликт с одной из учительниц. Она нас на дух не переносила. На ковер к завучу по воспитательной работе мы попадали чуть ли не еженедельно. Завуч была мировая и наш юмор ценила, поэтому обходилось без взысканий. Да и взыскивать было не за что, ведь мы всегда действовали по принципу «Не рой другому яму, пусть сам себе роет». Помню, как дежурили в классе. Когда закончили уборку, влетела училка и давай мокрой ваткой пол тереть, проверять, как мы его помыли. Ватка, естественно, теряет свою чистоту. И тут начинаются крики: «Безрукие! Мыть пол нужно так, чтобы он аж блестел. Как на корабле». Мы уточнили, мол, точно, как на корабле? И как только училка ответила утвердительно, подруга сказала: «На корабле моют вот так», — и вылила ведро воды на пол. © Злобный_суслик / ADME
- Пару лет назад мне стоматолог делал винир. Пока я лежала на кресле с открытым ртом, мне туда заглядывала уборщица. Видите ли, ей интересно. Я офигела от бездействия врача. Как только мне можно было уже закрыть рот, я не выдержала и сказала уборщице: «Как хорошо, что вы не у проктолога убираетесь». © OlesiaSk / Pikabu
- В троллейбус зашла женщина, которой все не нравилось: обозвала кондуктора, поругалась с пассажирами. На одной остановке водитель вышел, чтобы опустить токоприемники. Скандалистка сразу всполошилась: «Чего это мы встали?» Кондуктор ей говорит: «Пропускаем идущий сзади троллейбус, сейчас поедем». И тут она не выдержала, вскочила и выдала: «Я ждать должна, что ли? Я должна ехать на том, что впереди!» Пока она вылезала, другой троллейбус уже уехал, а когда решила вернуться назад, то наш водитель сел на место, и мы тоже укатили. Кайф! © Подслушано / Ideer
- Рассказала знакомая. Пару лет назад жила она с парнем в его квартире, но он бросил работу почти сразу после того, как они стали жить вместе. Лишь изредка где-то подрабатывал. За все платила она. Потом он захотел машину и говорит: «Купи и оформи на меня, а я буду ездить и таксовать». «В тот момент мои розовые очки упали и разбились вдребезги. Машину я купила, оформила на себя и переехала в съемную квартиру. Забрала все, что покупала в его квартиру на свои деньги. И тут парень обиделся и выдал: «Ты жила в моей квартире!» Ну а я ответила: «Так я платила за эту квартиру и за продукты! Спасибо тебе за науку». © Хищный ЗаИц / ADME
- Стою в очереди на кассу, а передо мной папаша с дочкой маленькой. Кассирша спрашивает скидочную карту, и девочка тут же просит у папы: «Папуль, можно я?» Он утвердительно кивает. Девочка берет карту и пытается дотянуться до считывателя, но не достает. Тут кассирша выдает: «Я не собираюсь до нее тянуться. Мелкая еще для этого. Отдай отцу карту». Все в очереди офигели от хамства. Я думала, что отец сейчас все выскажет, но он спокойно посмотрел на ребенка и сказал: «Доча, помнишь, мы были в зоопарке? Что там было написано?» И тут девочка с сомнением в голосе: «Осторожно, дикие животные?»
- Мой парень не любит соленое, а я не люблю сладкое, так как просто не нравится сладкий вкус. Но у него установка, что соль — это смерть. Когда я готовлю, то не добавляю соль в еду и никак не противоречу его теории. Добавляю соль уже в готовую еду. Но он меня реально задолбал своими придирками: «Ты ешь очень много соли!», «Это вредно!», «Куда столько соли сыпешь?» Недавно не выдержала и сказала ему, что когда он выпивает литр газировки за раз — это перебор с сахаром. После этого он взъелся на меня и говорит, что я ему нервы треплю. © Подслушано / Ideer
- В моем дома живет паренек, который практически ни с кем не общается, но частенько болтает сам с собой. Как-то раз знакомый засмеялся и сказал: «Ха, опять сам с собой разговариваешь». Но буквально через секунду паренек выдал: «Уж все лучше, чем разговаривать с тобой», — и дальше пошел по своим делам. © crossedx / Reddit
- Беременная сестра как-то ехала в автобусе в час пик, народу тьма. Никто не уступил, поэтому стояла в проходе. А рядом с ней женщина ругается: «Ездят тут коровы пузатые! Дома сиди». Сестра растерялась, но какой-то мужчина выдал: «Она через пару месяцев перестанет быть пузатой, а вы глупой хамкой останетесь на всю жизнь». © Мама Дорогая / ADME
- Математичка подошла к моей маме и сказала: «С каждым днем ваша дочь все бледнее и бледнее. Больная что ли?» На что мама ей ответила: «Так она алгебру с геометрией целыми днями решает. Как тут не побледнеть?» © WinesMoth / Twitter
- Бабушка со своей подругой ехала в метро. Они мило болтали. И тут ее подруга обратила внимание на группу подростков. Один из них заметил на себе взгляд и хамовато сказал: «На что уставилась, бабка?» На что она ответила: «Я вот и сама еще не поняла, но как пойму, то дам тебе знать». © dashdanw / Reddit
- Когда мне было двадцать с небольшим, я работал в офисе, где требовались костюм и галстук. У меня с этим проблем не было, но начальнику никогда не нравились мои длинные волосы, которые, кстати, у меня еще со школы и до сих пор (почти 70 лет). Как-то раз я ушел на обед, а один наш сотрудник искал меня. Проблема в том, что он не помнил, как меня зовут, поэтому назвал меня просто «длинноволосый парень». Когда я вернулся, то начальник сразу спросил у меня, мол, каково это — быть «длинноволосым парнем»? Я внимательно осмотрел его и сказал: «Это лучше, чем быть „лысым парнем“». Больше он до меня не докапывался. © Mike Neville / Quora
- Мне года четыре назад нахамили в поликлинике, когда я проходила комиссию. Мужик такой нервный был, а я ему водички принесла из кулера и говорю: «Мужчина, попейте. Не надо так волноваться, все будет хорошо». Думала, что он мне эту воду за шиворот выльет, но нет. Попил, сказал спасибо и улыбнулся. © tama / ADME
- Едем из садика на автобусе, народу много. Дочка 5 лет сидит с краю, а я стою рядом. Вошла бабка с сумкой. Тихонько говорю: «Уступи бабушке». Уступает, но бабка недовольным голосом: «Это я для своих внуков бабушка, а для всех остальных я тетя!» И вдруг мужчина рядом разворачивается и отталкивает ее со словами: «Ну вот и постоишь, раз тетя!» — и добавляет: «Садись обратно, девочка». Я его поблагодарила, а эта бабка на следующей остановке вышла и грязно выругалась. © Kotosik / Pikabu
Такие истории доказывают, что наглецов можно поставить на место даже без конфликта. Однако не стоит забывать, что всегда нужно стараться сохранять спокойствие и в любой ситуации не бояться отстаивать свою точку зрения, как это делают пользователи сети.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые так круто ставят наглецов на место, что даже чуточку завидно
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