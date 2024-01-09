15 человек, которые наврали с три короба и не краснеют

Кто-то врет ради веселья, а кто-то — чтобы не расстраивать свою вторую половинку. Есть люди, которым глупая ложь помогла устроиться на работу или быть счастливым в отношениях. А одна девушка даже нашла способ, как провести вокруг пальца свекровь-перфекционистку.