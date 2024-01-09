15 человек, которые наврали с три короба и не краснеют
Кто-то врет ради веселья, а кто-то — чтобы не расстраивать свою вторую половинку. Есть люди, которым глупая ложь помогла устроиться на работу или быть счастливым в отношениях. А одна девушка даже нашла способ, как провести вокруг пальца свекровь-перфекционистку.
- У моей прабабушки есть татуировка. Она всегда рассказывает о ней так: «Работала я тогда в колхозе. Однажды к нам приехал молодой паренек и предложил сделать временную наколочку. Уверял, что сойдет она максимум через три месяца. Ну я, дура, и согласились. Раз, два — на моем запястье красуется 1931 (год рождения). Но он все наврал! Мне уже 92 года, а эти каракули на месте!» © Подслушано / Ideer
- Муж каждую неделю дает мне деньги, чтобы я сделала недельную закупку продуктов. Вчера я решила зайти в продуктовый, но по дороге не смогла пройти мимо магазина с одеждой. Загулялась так, что вышла с пакетом вещей. Все деньги на продукты потратила на одежду. Мне было стыдно признаться об этом мужу, поэтому я заняла денег у подруги. Вечером показала мужу одежду и сказала, что купила на свои. Он улыбнулся и сбросил мне еще денег. Подруге сразу вернула долг, даже осталось немного средств на еще один поход за одеждой. © Карамель / VK
- Моя девушка ненавидит горчицу. Когда я сделал гамбургер, девушка спросила, есть ли в там горчица. Я ответил «нет», она попробовала и ей понравилось. С тем пор я постоянно делаю гамбургеры. И, как вы уже догадались, горчицы туда я не жалею. © honeybeebryce / Reddit
- Моя свекровь определяет хозяйку по тому, сколько у нее взорвалось законсервированных банок с огурцами, помидорами или компотом. У нее, как у идеала домохозяйки, никогда и ничего не взрывается. Если у тебя одна-две банки «самоуничтожилось», то это еще нормально, если больше 3, то ты не очень хозяюшка, ну а если ты вообще не закрываешь ничего на зиму, то тут и речи быть не может! Поэтому я покупаю огурцы в магазине, снимаю этикетки и говорю, что у меня взорвалась всего одна банка. © Мамдаринка / VK
- Я не лгу своей второй половинке, честность и доверие во главе угла. Однако мой отец лгал во спасение. Мама плохо готовила, но папа всегда говорил, что все очень вкусно. © Phillip Vasquez / Quora
- Приклеил себе смешные усы на Хэллоуин. Приятель обманул меня и дал суперпрочный клей. Клей был настолько хорош, что на следующий день мне пришлось идти с ними на собеседование. Я даже заготовил оправдание: мол, люблю смешить людей. Но начальник не понял, что это фейк, более того, он сам носит похожие усы. Когда собеседование закончилось, начальник сказал, что у меня классные усы. А еще меня сразу взяли. Наступил первые рабочий день. Я снова наклеил те усы, чтобы не разочаровать шефа. Сегодня он сделал еще один комментарий о том, как ему нравятся мои усы. Чувствую, я влип. © Ok-Grape-2824 / Reddit
- Мой парень ходит в спортзал и почти каждый день после этого играет с друзьями в футбол. Он прекрасно сложен. Мы оба студенты, во время сессии часто ели фаст-фуд, и у парня появился маленький животик. Мне-то этот животик даже нравится, но мой молодой человек страшно переживает. Поэтому каждый раз, когда он говорит на эту тему, я отвечаю, что не вижу никакой разницы. © Accurate_Doubt863 / Reddit
- Говорю жене, что мне нравится проводить время с ее родителями. Правда в том, что мне нравятся ее родители, и всегда приятно их увидеть — ненадолго. Уже четвертый день подряд я вынужден слушать, как теща пилит тестя за то, что он неправильно положил вилки в посудомойку. Как же я хочу домой. © ***miracle / Reddit
- Мой парень немного играет на гитаре и поет. Поет он фальшиво, но я не могу ему об этом сказать. Тем более, когда он поет мне песни о любви — это мило.
- Я стоял в длинной очереди. Кассирша пробивала продукты женщине, та нервничала, может, боялась, что на карте не хватит средств. И да, в итоге кассирша сказала, что платеж не проходит. Видно было, что покупательница чувствовала себя неловко. И тут кто-то потянул меня за язык: «У вас такой-то банк? Так у них же сбой, все зависло». Вся очередь с раздраженным шипением рассосалась, видимо, у всех были карты одного банка. Я быстро подошел к кассе и со словами: «Разрешите вам помочь» оплатил покупки той женщины — она рассыпалась в благодарностях. А потом быстро оплатил свои и сбежал из магазина, потому что про сбой в работе банка я все наврал. © Alan Apps / Quora
- Мой парень любит музыку, которая звучит как стенания проклятых духов в блендере с гравием. Но я слушаю все песни, потому что они делают его счастливым. Он выкручивает громкость на максимум и ухмыляется так широко, что в уголках его глаз появляются морщинки. Глядя на это, я чувствую себя счастливой. Эти ужасные группы приезжают к нам в город? Да, конечно, мы вместе идем на концерт. © smollindy / Reddit
- «Мама, здесь есть грибы?» «Нет, — отвечаю я, — это просто специи». Дети: «Вкусно! А можно добавки?» Они бы даже пробовать не стали, если бы знали, что специи — это хорошо порезанные грибы. © ifnotmewh0 / Reddit
- Пошел в магазин и встретил двух бывших одноклассников. Мы не виделись больше двадцати лет. Они спрашивают: «Ну что, как жизнь?» На тот момент мой брак распался: у жены был роман. Я жил с родителями, с работой и деньгами тоже были проблемы. Из-за этого всего я был в депрессии. Посвящать одноклассников во все это? Еще чего! Я ответил: «Да все пучком!» И они мне поверили. В итоге все и правда образовалось. © Dennis Manning / Quora
- Просил на день рождения чугунную сковородку. Лучший друг подарил мне огромную сковороду, а позже — невеста, но сковороду поменьше. Она очень расстроилась, что друг ее опередил. Я положил обе сковороды в кладовку, чтобы невеста забыла о них, а потом достал большую и сказал, что это та, что подарила она. Я готовлю на ней завтрак каждый день. © KiwiSuch9951 / Reddit
- «Нет, я не впускала бездомного кота, пока ты на работе, потому что ты же против». В конце концов, когда муж согласился взять этого кота, он был удивлен тем, как быстро новичок поладил с другими нашими животными. Супруг и понятия не имел, что они уже были лучшими друзьями. © FadedAlienXO / Reddit
А здесь у нас 18 историй о том, как маленькая ложь переросла в нечто большее.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые наврали с три короба и не краснеют
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