15 человек, которые выбесили так выбесили. И еще, небось, не подозревают об этом

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Некоторые люди могут испортить настроение на весь день. Словно у них талант такой — из колеи выбивать. Пользователи сети не стали терпеть подобные выходки и решили рассказать о них всему миру.

«Свекровь на Рождество вручила одеяло, которое я дарила ей на день рождения»

Не пойму, она правда не помнит этого или сделала так из-за обиды? Можно передаривать вещи, но точно не человеку, который вам их купил! Просто невежливо. © Cloud_________ / Reddit

Подари ей это снова! А если она скажет: «Разве не это я дарила тебе на Рождество?», сделай эффектную паузу и выдай: «А разве не это я дарила тебе день рождения?» © craggy_cynic / Reddit

«Заказал микроволновку за 300 баксов, и вот что было внутри!»

«Люди считают, что полотенца — это бронь на пляж»

Поругался на Кубе с семейкой, которая сказала, что мы заняли их лежаки. А мы за весь день на пляже ни разу не видели эту компанию. © reformedPoS / Reddit

«Менеджер отеля зашел, чтобы покрасить дверь, пока я сидел в номере»

«На своем опыте узнал, что сантехники чинят только сантехнику. А оставшиеся дыры — это уже ваша проблема»

«Так пришел мой заказ из интернет-магазина»

«10-летний сын разбил двойное стекло, когда играл в настольный теннис»

«Ложки для супа в моей школе»

«Пешеходная дорожка в Германии»

«Мужчина слева от меня просто взял и положил это мне на ногу во время полета»

«Пока меня не было, коллеги ставили в мою кружку ручки!»

«Это натворила моя 12-летняя племянница!»

«Замаялся искать эту машину на стоянке»

«Заказал еду в буфете к открытию, к 11:30, но мне заявили, что еду до 12:00 не выносят»

«Линия отрыва на этой пачке ниже, чем застежка»