15 человек, которые выбесили так выбесили. И еще, небось, не подозревают об этом
Некоторые люди могут испортить настроение на весь день. Словно у них талант такой — из колеи выбивать. Пользователи сети не стали терпеть подобные выходки и решили рассказать о них всему миру.
«Свекровь на Рождество вручила одеяло, которое я дарила ей на день рождения»
- Не пойму, она правда не помнит этого или сделала так из-за обиды? Можно передаривать вещи, но точно не человеку, который вам их купил! Просто невежливо. © Cloud_________ / Reddit
- Подари ей это снова! А если она скажет: «Разве не это я дарила тебе на Рождество?», сделай эффектную паузу и выдай: «А разве не это я дарила тебе день рождения?» © craggy_cynic / Reddit
«Заказал микроволновку за 300 баксов, и вот что было внутри!»
«Люди считают, что полотенца — это бронь на пляж»
- Поругался на Кубе с семейкой, которая сказала, что мы заняли их лежаки. А мы за весь день на пляже ни разу не видели эту компанию. © reformedPoS / Reddit
«Менеджер отеля зашел, чтобы покрасить дверь, пока я сидел в номере»
«На своем опыте узнал, что сантехники чинят только сантехнику. А оставшиеся дыры — это уже ваша проблема»
«Так пришел мой заказ из интернет-магазина»
«10-летний сын разбил двойное стекло, когда играл в настольный теннис»
«Ложки для супа в моей школе»
«Пешеходная дорожка в Германии»
«Мужчина слева от меня просто взял и положил это мне на ногу во время полета»
«Пока меня не было, коллеги ставили в мою кружку ручки!»
«Это натворила моя 12-летняя племянница!»
«Замаялся искать эту машину на стоянке»
«Заказал еду в буфете к открытию, к 11:30, но мне заявили, что еду до 12:00 не выносят»
«Линия отрыва на этой пачке ниже, чем застежка»
Порой человеческую наглость приходится терпеть не только взрослым, но и детям. Ведь некоторые учителя способны на такие выкрутасы, что глаза на лоб лезут.
Фото на превью False_Concentrate408 / Reddit
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