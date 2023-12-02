15 человек, которые такое в чужом доме пережили, что уже вовек не забудут

У каждого из нас есть свои привычки, правила и обычаи, которых мы придерживаемся в повседневной жизни. Однако порой образ жизни некоторых людей оказывается настолько странным, что их гости впадают в состояние шока после того, как узнают их поближе. Реальные истории, которыми поделились пользователи интернета, гарантированно поразят вас так же, как и их самих.