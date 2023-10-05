15+ человек, которые теперь хотят, чтобы им стерли память от такой неловкости

Сначала думаешь, что всякие нелепые ситуации бывают только в сериалах, а потом вдруг находишь в доме чужие женские трусики. А муж невинно хлопает глазами и утверждает, что понятия ни о чем не имеет. И потом даже не знаешь: то ли с хохотом рассказывать об этом как анекдот, то ли стереть из памяти и ну его.