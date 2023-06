15 человек, которые теперь точно знают, что говорить на чужом языке — то еще приключение

Быть с языками на «ты» — непростая задачка. Особенно если нужно что-то сказать прямо сейчас, в голове, как на зло, только «London is the capital of Great Britain». Так или иначе, в неловкие ситуации попадает каждый, кто предпринимает попытку залезть в лингвистические дебри.