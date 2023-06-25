15 человек, которые теперь точно знают, что говорить на чужом языке — то еще приключение

Я литературный переводчик. Заказали перевод текста для литературного конкурса, я взялась. Но тут навалились старые заказчики со срочными просьбами и пришлось сутки без сна переводить с двух разных языков. Текст занял 2-е место, все отлично. Вдруг мне на глаза попался перевод, и я увидела свою ошибку: вместо «стол» я почему-то написала «стена». Герои рассказа все время едят что-то со стены. Написала автору, она отнеслась с юмором и не стала ругать. © Подслушано / VK

Классе в 7-м задали нам перевести текст на русский язык. Я споткнулась на первом же предложении о непонятное слово date. Залезла в англо-русский словарь, потом в другой. Пишут, это «дата». Окей, переводим. Когда дети подрастают и становятся подростками, они уходят в даты. Но учитель говорила о литературном переводе. Логично же: уходят в даты = умирают. Перевожу дальше. Там какая-то депрессивная история, как подростки уходят из жизни группами. На уроке спросили, конечно, меня. Помню, как читала. Помню, как ржали одноклассники, а красная от смеха учительница просила меня не останавливаться. Оказалось, под текстом был перевод этого несчастного слова. Date — «свидание». © Igogoshenka / Pikabu