15 человек, которые теперь точно знают, что говорить на чужом языке — то еще приключение
Быть с языками на «ты» — непростая задачка. Особенно если нужно что-то сказать прямо сейчас, в голове, как на зло, только «London is the capital of Great Britain». Так или иначе, в неловкие ситуации попадает каждый, кто предпринимает попытку залезть в лингвистические дебри.
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Я литературный переводчик. Заказали перевод текста для литературного конкурса, я взялась. Но тут навалились старые заказчики со срочными просьбами и пришлось сутки без сна переводить с двух разных языков. Текст занял 2-е место, все отлично. Вдруг мне на глаза попался перевод, и я увидела свою ошибку: вместо «стол» я почему-то написала «стена». Герои рассказа все время едят что-то со стены. Написала автору, она отнеслась с юмором и не стала ругать. © Подслушано / VK
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Классе в 7-м задали нам перевести текст на русский язык. Я споткнулась на первом же предложении о непонятное слово date. Залезла в англо-русский словарь, потом в другой. Пишут, это «дата». Окей, переводим. Когда дети подрастают и становятся подростками, они уходят в даты. Но учитель говорила о литературном переводе. Логично же: уходят в даты = умирают. Перевожу дальше. Там какая-то депрессивная история, как подростки уходят из жизни группами. На уроке спросили, конечно, меня. Помню, как читала. Помню, как ржали одноклассники, а красная от смеха учительница просила меня не останавливаться. Оказалось, под текстом был перевод этого несчастного слова. Date — «свидание». © Igogoshenka / Pikabu
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В детстве с группой ездили на Кипр. Английский знала на примитивном уровне. Сели в кафе. Я заказываю курицу и картофель фри («chicken and potato chips»). Официант на меня смотрит и не понимает, чего я от него хочу. Ну я говорю громче: «Potatoes free!» Он снова не понимает. Так несколько раз все громче я прошу картошку фри. В итоге за соседним столиком русские ребята, проржавшись до слез, мне подсказывают, что «картофель фри» будет по-английски «potato chips». Оказалось, я на весь ресторан требовала: «Свободу картошке!» © Подслушано / VK
- Урок английского, упражнение на понимание устного рассказа. Учитель включает кассету, все внимательно слушают, а потом должны кратко пересказать суть и ответить на вопросы. С самого начала сюжет показался мне странным, потому что в нем герой с обожанием говорил о некой своей mistress, что переводится в том числе как «любовница» или «госпожа». Герой рассказывал что-то про ожидание госпожи, про ее великолепные ножки, к которым ему хотелось поскорее прильнуть. Оказалось, что повествование велось от лица собаки, которая ждала возвращения хозяйки. © melchiorum / Pikabu
- Мы с одноклассницей в школе на английском перепутали слова monks («монахи») и monkeys («обезьяны»). И нас все удивляло, где в Англии взяли столько обезьян, натренированных для защиты какого-то монастыря. © Beliimishka / Pikabu
- На курсах английского дали задание составить диалог о своем домашнем животном. Две девушки в паре очень интересно рассказывали о питомце, которого одна называла «папа Гарри». В конце преподаватель поинтересовался, что это за животное с таким интересным именем. В итоге выяснилось: девушки решили, что по-английски «попугай» звучит как "папагари«. © Лариса Дудникова
- Помнится, пришлось индусам переводить поговорку «Хрен редьки не слаще». Как «хрен» и «редька» по-английски, я не знала. Перевела «Raddish is not sweeter than wasabi» («Васаби редьки не слаще». — Прим. ADME). © Елена Филиппова
- Помогал младшему брату с английским. Проверяю тему «Местоимения». Спрашиваю:
— Как по-английски будет «она»?
Брат пыхтит, на лице написана работа мысли. Я решил подсказать:
— Ну еще суп такой есть. Похожее название.
Опять работа мысли, и ребенок с сияющими от гордости глазами выдает:
— Бо-о-орщ-щ-щ! © Подслушано / VK
- Знакомая рассказывала. На работе делали заказ у подрядчиков. Когда им выставили счет, там было написано: «ТОО „Рыбина А.А.“» (фамилия такая). А программа перевела: «LLP Big Fish». И они долго не могли найти накладную, подтверждающую заказ в фирме «Большая рыба». © EUPHORIA / ADME
- В одной инструкции по производству муки перевели заголовок как «producing sufferings» («производство мук / страданий»). © Анна Бибик
- Один продюсер в 90-х организовывал в России концерты зарубежных групп. Перед выступлением на какой-то крупной площадке, уже по пути на сцену, солист сказал, что ему нужна restroom. Переводчица не знала американский английский, видимо, и перевела буквально: «комната для отдыха». Все в шоке: как так, на сцену же шли? Ну ладно, его приводят в комнату с диваном и телевизором, срочно притаскивают туда воду, фрукты... Тут уже шок у солиста, потому что он, разумеется, не понял, зачем его привели в комнату с диваном и фруктами и где, собственно, туалет. © Olga Iskiyaeva
- Где-то в 12 лет впервые поехала за границу с туристической группой. На пляже хотела заказать апельсиновый сок, но забыла как будет «сок» по-английски. Но я упорная ведь. У бармена уже глаза на лоб полезли, а я громко повторяла и повторяла, что хочу оранжевый носок («orange sock»). Потом на помощь пришла одногруппница и уже нормально все заказали. © Ketevan Adamadze
- Однажды у нас с подругой у бассейна пропали полотенца. Заявились на ресепшн, и я выдала, что у нас вот только что похитили банно-махровые, 2 штуки. Ноль понимания. Я машу руками, склоняю слова на все лады. Ничего. Оказалось, что я буковку попутала и требовала не полотенца (towels), а башни (towers). © Елена Манкевич
- Дело было в аэропорту Пекина. Там интернет бесплатный, но нужен логин и пароль. Подошла в инфоцентр. А меня там спрашивают «У вас есть пароль?» Я отвечаю, что нет, я же за этим и пришла. А они снова то же самое как заведенные. Я уже злая была, почти кричала. Оказалось, он спрашивал меня не про пароль (password), а про паспорт (pasport). Потому что его нужно было зарегистрировать, чтобы взять логин и пароль. Представляю, как он напрягся, когда на него кричала иностранка, мол, нет у меня паспорта, я только прилетела, дайте мне паспорт.
Есть еще немало людей, которые столкнулись с настоящими трудностями перевода.