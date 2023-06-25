15 человек, которые теперь точно знают все о неловких ситуациях

Представьте: вы убеждаете детей, что морковь — ваша самая любимая еда, а конфеты вызывают отвращение, но внезапно ребенок обнаруживает обертку от шоколадной плитки у вас. Или, гуляя с привлекательным представителем противоположного пола, вы неожиданно обнаруживаете, что у вас застряла жвачка в волосах.

Наша редакция решила поднять вам настроение сегодня с помощью твитов о таких необычных, но смешных ситуациях. А в бонусе вас ждет доказательство того, что порой поведение окружающих бодрит сильнее ледяного душа.