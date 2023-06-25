15 человек, которые теперь точно знают все о неловких ситуациях
Представьте: вы убеждаете детей, что морковь — ваша самая любимая еда, а конфеты вызывают отвращение, но внезапно ребенок обнаруживает обертку от шоколадной плитки у вас. Или, гуляя с привлекательным представителем противоположного пола, вы неожиданно обнаруживаете, что у вас застряла жвачка в волосах.
Наша редакция решила поднять вам настроение сегодня с помощью твитов о таких необычных, но смешных ситуациях. А в бонусе вас ждет доказательство того, что порой поведение окружающих бодрит сильнее ледяного душа.
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Порой окружающие люди могут отчебучить такое, что будто ушат холодной воды вылили
- В магазине подруга положила в корзину колготки, а ее парень сделал недовольное лицо и выдал: «Ты слишком дорого мне обходишься!» Оказывается, он покупал только на акциях. Мог за туалетной бумагой ездить на другой конец города. А при расставании выгреб из холодильника начатый кусок сыра. © Подслушано / Ideer
- Ехал в автобусе, заснул. Просыпаюсь, а ко мне подсела девушка неземной красоты. Не помню, что я плел, все выпрашивал ее телефон. Она чиркнула быстро на бумажке, сунула мне в кулак и выскочила из автобуса. Я был на седьмом небе от счастья. Разворачиваю записку, а там: «Я занята». © Подслушано / Ideer
Есть еще немало людей, которые попадают в такие неловкие ситуации, что можно целый сериал снимать.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые теперь точно знают все о неловких ситуациях
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