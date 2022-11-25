15+ человек, которые точно знают, что в этом мире всегда есть место маленькому чуду
Если вы не ученый и не особо разбираетесь в науке, то можете каждый день делать свои маленькие открытия. Облака на небе сгрудились, солнце заиграло радужными лучиками, мыло в бутылке причудливо перемешалось — все вокруг чистое волшебство. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые стали свидетелями необычных явлений.
«Я смешал прозрачное и непрозрачное мыло и получил этот эффект»
Странное явление на небе незадолго до наступления темноты
Большое облако блокирует солнечный свет, создавая тень на облаках над ним
Интересный эффект размытия шрифта
«Когда я наклоняю очки, получается крутой эффект»
Красная часть леденца расплавилась раньше, чем белая, и получился эффект двойной спирали
«Cмешал тальк с акриловой краской, и получилось вот это»
«Эффект призмы создает яркие радужные пятна у меня дома»
Cолнце отражается от воды и создает иллюзию фильтра
«Трещина на камере моего телефона создает странный световой эффект»
«Я сфотографировал свою кошку со вспышкой, и эффект красных глаз получился в форме сердца»
«По дороге на работу стал свидетелем редкого феномена розовой радуги»
«Волоски из моей бороды с эффектом раздвоенного волоса»
«Разбил монитор компьютера, и получился 3D-эффект»
«Что это за явление?»
- Я думаю, что чаще всего это случается при столкновении холодного и теплого фронтов. © GreyFoxMe / Reddit
«Эффект камеры-обскуры на стене в спальне нашей дочери»
«Выпал снег, а затем прошел дождь, что создало эффект булыжной мостовой на асфальтированной подъездной дорожке»
«Эффект от ежедневного плавания в хлорированном бассейне в течение 6 месяцев. Не поверите, но те, что сверху это очки — до, нижние — после»
А вас тоже завораживают необычные явления и эксперименты или вы точно знаете их природу и вас не так-то просто чем-то поразить?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые точно знают, что в этом мире всегда есть место маленькому чуду
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