15+ человек, которые точно знают, что в этом мире всегда есть место маленькому чуду

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Если вы не ученый и не особо разбираетесь в науке, то можете каждый день делать свои маленькие открытия. Облака на небе сгрудились, солнце заиграло радужными лучиками, мыло в бутылке причудливо перемешалось — все вокруг чистое волшебство. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые стали свидетелями необычных явлений.

«Я смешал прозрачное и непрозрачное мыло и получил этот эффект»

Странное явление на небе незадолго до наступления темноты

Большое облако блокирует солнечный свет, создавая тень на облаках над ним

Интересный эффект размытия шрифта

«Когда я наклоняю очки, получается крутой эффект»

Красная часть леденца расплавилась раньше, чем белая, и получился эффект двойной спирали

«Cмешал тальк с акриловой краской, и получилось вот это»

«Эффект призмы создает яркие радужные пятна у меня дома»

Cолнце отражается от воды и создает иллюзию фильтра

«Трещина на камере моего телефона создает странный световой эффект»

«Я сфотографировал свою кошку со вспышкой, и эффект красных глаз получился в форме сердца»

«По дороге на работу стал свидетелем редкого феномена розовой радуги»

«Волоски из моей бороды с эффектом раздвоенного волоса»

«Разбил монитор компьютера, и получился 3D-эффект»

«Что это за явление?»

Я думаю, что чаще всего это случается при столкновении холодного и теплого фронтов. © GreyFoxMe / Reddit



«Эффект камеры-обскуры на стене в спальне нашей дочери»

«Выпал снег, а затем прошел дождь, что создало эффект булыжной мостовой на асфальтированной подъездной дорожке»

«Эффект от ежедневного плавания в хлорированном бассейне в течение 6 месяцев. Не поверите, но те, что сверху это очки — до, нижние — после»