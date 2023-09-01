15 человек, которые точно знают как эпично закончить смс-переписку
Мессенджеры практически заменили привычные нам звонки по телефону. И как же круто, что некоторые моменты можно сохранить в виде скриншотов. Именно это и сделали герои нашей подборки, поделившись в интернете переписками с невероятными сюжетами.
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14. «Девушка уехала в командировку, и мы обмениваемся фотками завтраков»
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А иногда люди хотят отправить одно сообщение, но потом стирают и пишут новое с совершенно иным смыслом.
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Смс-переписки бывают не только с эпичным финалом. В некоторых каждое слово пропитано ироничным смыслом.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые точно знают как эпично закончить смс-переписку
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