15 человек, которые угодили в такие неловкие ситуации, что до сих пор краснеют до кончиков ушей

Жизнь — штука крайне непредсказуемая, и порой все идет совсем не так, как мы планировали. Например, иногда даже при всей осторожности мы вдруг все же оказываемся в центре неловкой ситуации и затем испытываем на себе все оттенки стыда и паники.

Мы в ADME считаем, что главное — не корить себя за ошибки всю жизнь, а превращать их в анекдотичные истории, которые можно со смехом пересказать друзьям. Именно это и сделали герои нашей подборки и в итоге повеселили своими приключениями весь интернет.

Я студентка, жила в общаге. Тараканов было просто жуть! Включаешь свет, и они сотнями разбегаются. Травили их, но безрезультатно. Вот зовет меня на свидание в дорогой ресторан парень: красивый, обеспеченный, нравился мне очень. Ужинаем, романтическая атмосфера, и тут из моей сумки на стену выползает таракан! Я в шоке, делаю вид, что в ужасе, и брезгливо говорю, что отказываюсь здесь есть. Парень зовет администратора, та растерянно извиняется и проводит наш заказ за счет заведения. Стыдно до сих пор. © Подслушано / Ideer

Моя мать активно худела и пила какой-то специальный чай. Однажды встал я ночью попить. Первое, что нащупал на кухне, — чайник с чаем этим. Выдул все до последней капли и лег спать. Проснулся через час и ласточкой полетел в туалет. Не слезал с него пару дней. С тех пор пью только воду и исключительно при свете. © Подслушано / Ideer

Однажды иду за отцом из продуктового через небольшую парковку. Подходим к машине, я пытаюсь сесть на пассажирское и вдруг замечаю, что он растерянно смотрит на меня через крышу. Это оказался просто какой-то левый мужик — папа, запыхавшись, прибежал следом. © bebop-boogie / Reddit

В детстве дергал маму за юбку, она повернулась, а это оказалась не мама. Женщина закричала, я в ответ... Не самый блестящий момент в моей биографии. © unknown author / Reddit

С утра нужно мне было смотаться до поликлиники. Выхожу на улицу — легкий мороз, снег. Машины припорошило. Подхожу к своей и пытаюсь открыть замок. Не поддается. Тыкаю на сигналку — не работает. Приехали. Аккумулятор сдох. Пытаюсь все-таки открыть ее ключом, чтобы снять аккумулятор. Прервал меня грубоватый голос:

— Далеко собираешься-то?

Оборачиваюсь и вижу: стоит рядом мужик. Обошел меня, нагло так облокотился на багажник моей машины и лыбится по-идиотски. Не отрываясь от процесса, отвечаю:

— Тебе чего? Помочь хочешь?

— А чего нет? Помогу.

Подходит, отодвигает меня, достает свой ключ и — оп! — открывает. Видимо, по моим пятирублевым глазам понимает, что до меня не доперло, и поясняет:

— Это — моя. Я тебе ее не отдам. А свою ищи. И больше не теряй.

Понимаю всю глупость ситуации, сердечно извиняюсь и бочком сваливаю. © Filin225 / Pikabu

— Далеко собираешься-то? Оборачиваюсь и вижу: стоит рядом мужик. Обошел меня, нагло так облокотился на багажник моей машины и лыбится по-идиотски. Не отрываясь от процесса, отвечаю: — Тебе чего? Помочь хочешь? — А чего нет? Помогу. Подходит, отодвигает меня, достает свой ключ и — оп! — открывает. Видимо, по моим пятирублевым глазам понимает, что до меня не доперло, и поясняет: — Это — моя. Я тебе ее не отдам. А свою ищи. И больше не теряй. Понимаю всю глупость ситуации, сердечно извиняюсь и бочком сваливаю. © Filin225 / Pikabu Как-то вечером решили сходить с женой куда-нибудь. Зашли в заведение, вижу за стойкой знакомого, подхожу и щекочу за бока. Оказалось, я обознался. Они странно посмотрели на меня и ушли. Зато место нам освободили. © buefordbaxter / Reddit

Однажды я поехала в университет за какой-то справкой. Очень захотелось в туалет. Зашла в кабинку и поняла, что не могу выйти. Пятница, конец рабочего дня. Туалет в глуби полупустующего этажа. Я начала выбивать дверь и кричать — не поддается. У меня уже болело плечо и осип голос. Перелезть варианта нет. Но потом я повернула ручку двери, и она... открылась. Мне было так стыдно из-за своей тупости, что я оттуда просто бежала, надеясь, что никто не слышал. © Подслушано / Ideer

Боялась знакомства с родителями будущего мужа как огня. Собрались все у молодого человека дома, родители приехали из другого города. Общение никак не завязывалось, не могли нащупать общие темы. Ели практически в тишине. Но это только до того момента, пока я не потянулась за салатиком и не задела рукой вилку. Взлетев, она впилась мне в руку. Я с невозмутимым лицом достала ее, извинилась, вышла перемотать бинтом руку и так же тихо вернулась за стол. Так в глазах будущих родственников я из тихой девочки превратилась в Терминатора. А болтали мы после того до ночи и до сих пор в хороших отношениях. © Палата № 6 / VK

Однажды пришел забрать собаку от грумера. У меня маленькая, беленькая такая. Его выводят, я подхожу и пытаюсь поднять на руки, а он почему-то отшатывается и скалится. Старик позади меня спрашивает: «Это твоя собака?» Я раздраженно отвечаю, мол, конечно. Он говорит: «Я так не думаю». В итоге он был прав, но что еще хуже, когда вывели моего пса, после стрижки он вообще слабо напоминал собаку деда. © Joey101937 / Reddit

Ехал из деревни. Смотрю — на остановке дед и бабка с сумками на тачках такие, садово-рыночные. Думаю, дай довезу до города, что мерзнуть. Бабка села, я деду говорю: «Садитесь». Он улыбается и мотает головой. Думаю, чудноватый дед, но как я его оставлю, а бабку увезу. Говорю бабке: «Скажите ему, а то он меня не слушает». На что она выдает: «Я его первый раз вижу, с чего он меня слушать будет? Не хочет — пусть автобус ждет». © Whiteneck / Pikabu

Когда была беременна, очень сильно набрала вес. Однажды поднималась на лифте и кто-то помахал мне из другого. Я не знала, кто это, но дружелюбно помахала в ответ. Они поняли ошибку и подошли объясниться. Мужик говорит: «Простите, вы просто похожи на мою жену». И тут-то я весело выдаю: «О! И когда у вас пополнение?» Но оказалось, что его жена не беременна. © donuthazard / Reddit

День свадьбы, сборы. Здесь и визажист, и фотограф, тут же прическу крутят. Волосы у меня пушатся, поэтому сначала выпрямляем, а потом локоны делаем. И как-то девочка, которая выравнивала волосы у лица, отвлеклась и оставила на лбу ожог... Горячая плойка — хватило секунды, чтобы оставить след. Замазать его, понятное дело, нельзя, свежий ожог. Принимаем решение резать челку. Я всю жизнь думала, что она мне не пойдет. А тут за 10 секунд чик-чик — и готово. И так мне хорошо с ней! И прическа по-новому заиграла. © Палата № 6 / VK

Моя мама не любит черешню, да и я стараюсь не есть ее при ней, чтобы лишний раз не ворошить старые травмы. Все дело в том, что, когда мне было лет 9, я решил сделать маме сюрприз и поехал на велике в черешневый сад у нас за селом. Сад был огромным, особенно для 9-летнего ребенка, а я заехал в самую глубь. Нарвав пакет, обнаружил, что потерял тропинку обратно. Ночь провел в саду, утром начал орать, и меня нашли какие-то люди и отвезли домой. Мало того что мама чуть не поседела от волнения, так я еще и ночью все ягоды сожрал и ничего ей не привез. © Палата № 6 / VK

Как-то раз покупали с мамой цветы и флорист не переставала говорить о том, что ей нечего делать в праздники, как она одинока и как здорово, что у нас есть друзья, с которыми можно провести время. Это было дико грустно. В итоге мама оплачивает цветы и вдруг выдает: «Спасибо! Надеюсь, вы скоро найдете себе друга!» Я в шоке, продавщица в шоке, мама бледнеет, извиняется и пятится к выходу. Это было очень неловко. © iamsoveryverytired / Reddit

Знакомый торгует обувью. Рассказывает: подходит бабка, сзади маячит дед. Бабка говорит:

— Моему деду нужны какие-нибудь туфли 43-го размера.

Обращаюсь к деду:

— Вот, выбирайте. Можете померить...

— Да не буду я мерить! — говорит дед.

— Но почему? Вот вам стульчик, вот ложка...

— Да не буду я ничего мерить! Что вы ко мне привязались?!

И раздраженно уходит. Бабка, с интересом наблюдавшая за этой сценой, выдает:

— А чего вы, правда, к нему пристали? Это ж не мой дед — мой дома спит... © PivBear / Pikabu