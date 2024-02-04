15+ человек, которые умеют преподнести такие подарки, что вовек не забудешь

Как же порой трудно выбрать подарок для близкого человека, ведь приходится брать во внимание его вкусы, характер и пожелания. К тому же не хочется дарить какую-то безделушку, которая благополучно затеряется где-нибудь на полке. В такие моменты на помощь приходит воображение и немного юмора.

«Подарил сыну котенка. Он долго его ждал, а я обещал ему, когда пойдет в 1-й класс. Ребенка как подменили: второй день не просит планшет и приставку»

«На мой 21-й день рождения бабушка презентовала мне прекрасное кольцо весом 9 карат, которое ей подарили в 1964 году»

«Вы только посмотрите на лицо моей бабушки, когда она открыла подарок. Я сама связала крючком»

«Жена попросила на день рождения что-то с котиками»

«Вот такой подарок сделал мой мужчина. Он думал, что это заколка для волос»

«На самом деле это — зажим для чайных пакетов. Мой чудик так и сказал: „А я еще удивился, когда увидел заколки для волос в чайном магазине. Но все равно купил“. Ох, люблю же я его».

Подарок для друзей, которые любят смузи

«Мой ресторан закрыли, и я остался без работы. Напоследок менеджер подарил мне это»

«Общий вес этого подарка на день свадьбы — 12 кг. Молодым будет чем заняться в первую брачную ночь»

Кстати, посмотрите еще одну подборку с подарками, которые своей эпичностью переплюнули бы даже золотой слиток.

«Один из пожилых пациентов подарил мне светодиодные лампы»

«Он написал красивую записку, что хочет помочь сэкономить деньги в это нестабильное время. Спасибо!»

«Мы трижды переносили нашу свадьбу, но смогли-таки поехать на регистрацию. Муж всегда мечтал о собаке, поэтому я подарила ему щенка в этот знаменательный день»

«Не думаю, что она ценит мои подарки. Но она такая хорошенькая»

«Возле нашего дома недавно срубили дерево. Сегодня один парень остановил меня и спросил, не мой ли это дом и дерево. А потом протянул это»

«Он сказал, что сделал сам из полена того дерева».

«Подруга только что вручила мне лучший подарок в моей жизни. Она сделала его сама за 4 дня»

Согласитесь, что приятно получать подарки от людей, чья фантазия не ограничивается цветами и сертификатами.

«Жена сделала мне шикарный подарок на День отца — это станция для чистки рыбы»

«Мой подарок на День святого Валентина. Это был тяжелый год, и мы виделись только по видеосвязи»

«Через 10 дней мы встретимся, и я сделаю предложение сразу после приземления самолета».

«Мне подарили подушку с фотографиями моей недавно ушедшей кошки»

«Даритель знал, что кошка — мой лучший друг. Когда я открыл подарок, у меня на глаза навернулись слезы».

«В детстве мой парень очень хотел ланч-бокс с этим покемоном»

«Его семья была бедна и не могла себе этого позволить. После долгих поисков я нашла коробку для завтраков, о которой он мечтал 18 лет назад».