15+ человек, которые уже ощутили начало учебного года своей последней нервной клеточкой

С началом учебного года у родителей и преподавателей наступили «веселые» деньки. От одной только мысли о том, что дальше будет твориться в родительских чатах, на школьных собраниях или же во время проверки домашнего задания, начинают бегать мурашки по всему телу.

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В другой нашей статье можно почитать про 17 человек, которые сходили на родительское собрание, и теперь им очень нужны покой и валерьянка.

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