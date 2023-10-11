15+ человек, которые уже ощутили начало учебного года своей последней нервной клеточкой
С началом учебного года у родителей и преподавателей наступили «веселые» деньки. От одной только мысли о том, что дальше будет твориться в родительских чатах, на школьных собраниях или же во время проверки домашнего задания, начинают бегать мурашки по всему телу.
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В другой нашей статье можно почитать про 17 человек, которые сходили на родительское собрание, и теперь им очень нужны покой и валерьянка.
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Начало учебного года — это головная боль не только для учеников, но и для мам, пап и преподавателей. Порой бывают дни, когда держаться уже нет сил, и вот-вот сдадут нервы. Однако не стоит забывать, что в каждой сложной ситуации есть позитивные стороны, а все эти трудности — временное явление.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые уже ощутили начало учебного года своей последней нервной клеточкой
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