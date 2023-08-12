15 теплых историй, после которых захочется обнять своих родителей
Некоторые люди всю жизнь пытаются добиться любви и уважения своих родителей. Но какие бы усилия они ни прилагали — все тщетно. Другие же везунчики умудряются сохранить крепкие отношения с мамой и папой, несмотря на разделяющие их километры и прошедшие годы.
- У меня было бедное детство. У родителей совсем не было денег, и дорогие сладости были не по карману, а дешевые — только на праздник. И только в студенчестве мама за неимением больших средств стала дарить мне сладкие подарки. Потом у меня был сложный переезд в другой город. И вот спустя какое-то время получаю я посылку от мамы. Оказалось, это сладкий подарок, который она собственноручно собрала. Я разложил все это на столе и плакал. © Ktotodrugoy / Pikabu
- В детстве всегда не поспевала за отцом, уж больно быстро он ходил. Приходилось постоянно просить его сбавить шаг, потому что в боку начинало колоть. А тут недавно с ним гуляем, и я заметила за собой, что невольно стараюсь идти помедленнее. Он еще быстро ходит, но уже не так. Обычно не замечаю, что годы берут свое. Все те же байки, юмор, куча рассказов из жизни. А тут такая мелочь. Не знаю почему, но она заставила внутри меня что-то сжиматься. © OLIJibo4ka / Pikabu
- За плечами 8 мучительных лет балета. Единственный плюс, который я вижу во всем этом кошмаре: я могу за 5 секунд соорудить на своей голове идеальную «шишечку». На танцы меня всегда заплетала мама, а потом я сама научилась. А теперь я заплетаю маму. Делаю ей такие же «шишечки», которые когда-то она делала мне. © Cat.Cheshire9 / Pikabu
- Живу за 7 тысяч км от родителей, но стараюсь навещать их хотя бы пару раз в год. А тут так сложилось, что пару лет у меня не получалось к ним выбраться. Скучала, конечно, чуть ли не до слез. Вдруг звонит мне папа и говорит: «Доченька, ты только не волнуйся, но мы тут к тебе в гости прилетели». Оказывается, они созвонились с моим мужем и решили устроить мне сюрприз. Как же я радовалась!
- Мне очень повезло с родителями, хотя и я, и мама с папой конечно не идеальны. Были у нас и серьезные ошибки, но мне кажется, главное в отношениях — это уметь прощать друг друга. Сейчас для меня мама и папа скорее друзья, а не наставники. Роли меняются, и теперь я чаще даю им советы, нежели получаю их от них. © TheBurgundyPhone / Reddit
- Меня с родителями разделяют 4000 км. Видимся когда раз, когда два раза в год. Вчера звонок от мамы, просит зайти на почту и забрать посылку. Иду, получаю, благодарю родителей. Дальше отправляюсь по делам. Замотался, прихожу домой, открываю посылку, а там конфетки от мамы. Так меня пробрало. Конфеты от мамы. Господи, как это приятно, сколько же нежности и тепла. Заварил чая и сел уплетать. © Albus**** / Pikabu
- Мне уже пошел четвертый десяток, но я все равно стараюсь на выходных выбираться к маме. Помогаю ей со всякими делами по дому. Она у меня самая замечательная на свете. Сейчас у нее начались проблемы с глазами, и мне так больно видеть, насколько ей это осложняет жизнь. Но я уже решил, что если мама потеряет зрение, я уволюсь с работы и переберусь к ней. У меня было лучшее детство, и я счастлив, что хоть как-то смогу ей отплатить. © Shepp90 / Reddit
- Мы с родителями жили очень бедно, но я никогда этого не замечала. Они делали буквально все для меня и проводили со мной каждую свободную минуту. Сейчас я сама жду дочку, и мы с мужем неплохо зарабатываем. Жаль только, моя мама не увидит, что я смогла добиться всего, чего она для меня желала. Мой папа еще с нами, и я знаю, что он сделает для меня буквально все что угодно. Но я рада, что теперь и сама могу позаботиться о нем. © t-bissonnette / Reddit
- Вот уже 4 года первое, что ждет меня поутру, — это сообщение от мамы с папой. Все это началось, когда я уехал из дома учиться. И даже когда дела у меня шли не очень, родители меня все равно всегда поддерживали. © Prashant Motwani / Quora
- Мне кажется, я недостаточно часто говорю родителям о том, как сильно я их люблю. А они, между прочим, недавно вытащили меня с собой в отпуск. Копили на это дело месяцами. Сейчас они оба спят, и мне просто надо кому-то рассказать, какие они у меня потрясающие. © FallenLazyRat / Reddit
- Мои мама и папа многим пожертвовали ради меня и моих братьев. Единственное, чего я боюсь, это того, что не смогу быть таким же замечательным родителем для своих детей. © compositeresins12 / Reddit
- Мы с родителями жили в небольшом поселке. Ни бедно, ни богато. С едой и одеждой проблем не было, но и крупные покупки особо делать не получалось. И вот месяца за 4 до моего 13-летия наше благосостояние резко ухудшилось, родители стали ужиматься буквально во всем. Наступает день рождения, я хмурый заползаю на кухню, а там стоит персональный компьютер. Мой собственный. О котором я так долго мечтал. Оказалось, именно для его покупки родителям пришлось жестко экономить. Мама даже полностью отказалась от косметики. Теперь у меня смартфон мощнее той машины раз в 20. Но этот комп я буду помнить всегда. © SATLIN / Pikabu
- Я этакий типичный «отличник», всегда психовал перед всякими тестами. А папа, наблюдая за моими терзаниями, обычно говорил: «Провалишь экзамен, я тебе тогда вкусняшку приготовлю». Поэтому я всегда знал, что бы со мной в жизни ни случилось, папа все равно будет меня любить. © tea24601 / Reddit
- Уже давно живу отдельно от родителей в соседнем городе. Приезжаю на выходных пару раз в месяц к маме, бабушке и подругам. В последний раз, когда была, предложила маме спать валетом, так как встречалась с подругой и вернуться должна была поздно. В результате притопала по сугробам часа в 4 ночи. Тихонько пробираюсь домой, заползаю в кровать, стараюсь маму не будить. А она сквозь сон говорит: «У тебя же ноги замерзли». И зажимает мои ступни в ладошках, чтобы согреть. Сразу детство вспомнилось, как она грела зимой утюгом кровать перед сном. Кому охота посередине ночи обнимать ледяные ноги? Маме. © f.a.l.c.o.n / Pikabu
- Помню еще совсем мелкая была, и как-то случайно разбила огромное блюдо. Оно, кстати, отлично подходило к любому набору посуды. Тарелка вдребезги, а я в слезы. Прибегает мама, смотрит на это все и не понимает, почему я рыдаю. Ведь я же это не специально сделала. А потом говорит: «Это же просто вещь. Ты пыталась помочь, и приключилась неприятность, ну бывает. Я просто куплю новую тарелку». Запомнила это на всю жизнь. © rmblmcskrmsh / Reddit
Кстати, некоторые повзрослевшие дети готовы на многое, лишь бы отблагодарить своих родителей. Так, недавно один парень рассказал всему миру, почему идеальная женщина — это именно его мама.
AdMe/Народное творчество/15 теплых историй, после которых захочется обнять своих родителей
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