15 теплых историй, после которых захочется обнять своих родителей

Некоторые люди всю жизнь пытаются добиться любви и уважения своих родителей. Но какие бы усилия они ни прилагали — все тщетно. Другие же везунчики умудряются сохранить крепкие отношения с мамой и папой, несмотря на разделяющие их километры и прошедшие годы.