15+ человек, которые в детстве думали, что эти простые вещи доступны только богачам
Сувениры, бананы, набор пластырей — порой самые обычные вещи в детстве могут казаться безумно дорогими. Представляем подборку историй о том, как пользователям когда-то приходилось только мечтать о некоторых предметах одежды, быта или блюдах. А в бонусе — рассказ человека, который с возрастом убедился, что не только материальные вещи являются признаком богатства.
- Крем для бритья и качественные бритвы. И вроде бы денег у нас в семье было достаточно, но мама заставляла брать самые дешевые и проходить по ногам мылом вместо крема перед этим самым бритьем. Повзрослев, я была просто в шоке, когда узнала, что этот несчастный крем стоит так дешево. © mydogisincharge / Reddit
- В моем детстве у нас был только один телевизор и второй появился, когда я учился в старшей школе. Но до этого было просто невероятным видеть в гостях у друзей один телевизор в комнате, другой — в зале, третий — на кухне и так далее. © RepulsiveGoat5 / Reddit
- Покупать что-то спонтанно, вот потому что просто захотелось. Мы-то всегда ходили по магазинам со списком и покупали четко по нему. Понравилась игрушка или конфета — просто нет, никаких отступлений. Ну и, понятное дело, никаких доставок еды или посещения кафешек. Только на день рождения, все. © jjellybeann / Reddit
- Да просто чувство стиля! Оказывается, не обязательно спускать дикие тысячи на шмотки, чтобы шикарно выглядеть. Все мои вещи стоят недорого, но я все равно нереально великолепна. © jchanceh9lol / Reddit
- Обычный отпуск, ребята. Мне кажется, папа в принципе не брал никаких отпусков или отгулов больше чем на полдня. Даже по выходным работал. Но да, я понимаю, что из-за нашей катастрофической бедности он был уверен, что так нужно, чтобы просто выжить. Я, кстати, слышала о людях, которые отправлялись во всякие походы на пару недель, и была уверена, что они настоящие миллионеры. © littleredhoodlum / Reddit
- Как-то мы с мамой поехали в гости к моей старшей сестре. Сестра сделала нам чай и бутерброды с маслом. Я попробовала и обалдела. Шепчу:
— Мам, а почему у Наташи масло такое вкусное, а у нас нет?
Она, тоже шепотом:
— Потому что у Наташи масло, а у нас маргарин.
Сейчас, конечно, это для меня уже не показатель богатства, но тот первый вкус я не забуду никогда. © Lialin / Pikabu
- Сувениры. В начальной школе нас раз в год водили на экскурсию. В конце каждой такой экскурсии учителя разрешали нам зайти в сувенирный магазин. В музее науки я смотрел, как дети выбирали игрушечного аллигатора или калейдоскоп. Потом они хвастались своими сокровищами. У них были деньги на карманные расходы, а у меня нет. И я ничего не мог с этим поделать. Правда, потом я понял, что все это был дешевый хлам, большая часть которого становилась ненужной на следующий день. © doublestitch / Reddit
- Холодильник, в котором, блин, есть еда! Ведь в своем невозможно бедном детстве его как ни открой — только масло валяется. Помню, когда ходил в гости, то впадал в какой-то шок при виде всяких закусок в этом самом холодильнике. Пообещал себе, что жизнь моих детей обязательно будет вкусной и, собственно, так и сделал. Моя маленькая победа. © Nixher / Reddit
- О, помню, как меня поразила цветная ароматизированная туалетная бумага в доме у бабушкиной подруги. У нас-то была обычная белая однослойная. © karen_rittner54 / Reddit
- Купить попкорн в кинотеатре. Мои родители всегда заставляли нас брать еду из дома и втихаря ее проносить, ведь со своим, вообще-то, туда было нельзя. © thatwickedlemur / Reddit
- Хороший набор пластырей. В моем детстве у нас была одна старая упаковка, в которой были совсем крошечные, ничего не закрывавшие пластыри. Я поклялся, что, когда вырасту, накуплю их целую кучу. © phhhhhhbt / Reddit
- Просто чистый дом. Да, знаю, это звучит странно. Родители были теми еще плюшкиными, и мне всегда казалось, что чем меньше всякого старого хлама в квартире, тем богаче ее хозяева. © OwnBackground6676 / Reddit
- Обычное домашнее приготовление оладушек. Мы были очень бедными и частенько брали еду из пунктов, где ее раздавали бесплатно. Ну и я была просто уверена, что только у богачей есть сразу все необходимые ингредиенты. И вот как-то раз в младших классах я была с ночевкой у подруги. Ее мама спросила, хочу ли я на завтрак оладьи. Помню, была в просто неописуемом восторге оттого, что они могут их себе позволить. А потом начала отнекиваться, мол, это слишком дорого, не хочу вас объедать. И вот тогда мне уже популярно объяснили, что нет, вообще-то, это не дорого. А я поняла, насколько же бедна наша семья. © lady_farter / Reddit
- Всего лишь обувь по размеру. Я помню каждую свою «новую» пару (на самом деле взятую из коробок с пожертвованиями) в возрасте с 5 до 16. Сначала те, которые были мне слишком большими. Из-за этого я постоянно спотыкалась, падала, вот это все. Потом выросла из них, они стали слишком тесными, но я все равно их носила, носила до упора. И только когда пальцам на ногах уже совсем худо становилось, мне доставали «новую» обувь. Ну и все по кругу опять. © Yzma_Kitt / Reddit
- В детстве бананы были роскошью. Когда стала работать и покупать продукты домой, то наелась их на многие годы. © solenost / Pikabu
- Просто унитаз, в котором можно смывать. У нас был такой компостный в сарае, и да, летом это было прекрасно, можно было за ласточками наблюдать, все такое. А вот зимой, конечно, лютый кошмар. Ну и позже я понял, насколько же мы были бедными. © comhghairdheas / Reddit
- Я училась классе в третьем. Шла из школы домой, мечтая о большом куске сала с чесночком, с прослоечкой. Знала, что дома лишь суп из овощей. Но заглянула в морозилку, и — о чудо! — там лежит оно! Вкуснотища! Правда, сало как-то странно крошилось... Пришла мама, и выяснилось, что это был комбинированный жир. Долго потом живот болел. © Innalex / Pikabu
Бонус
- Проводить время со своими детьми. Мои родители всегда мне говорили, что денег нет, чтобы делать что-либо, поэтому частенько мне было скучно. Сейчас у меня есть дети и я хожу с ними в походы, они обожают настольные игры, мы играем вместе на площадке. Проводить время с детьми не стоит абсолютно ничего. © theoreticalsandmore / Reddit
Финансовое положение героев другой подборки неожиданно поменялось в лучшую сторону, но счастья это принесло не всем. Внезапное богатство может стать лакмусовой бумажкой и показать истинную натуру человека: кто-то начинает помогать одиноким соседям и бездомным животным, а кто-то теряет связь с реальностью и торопится забыть о родных и друзьях.
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