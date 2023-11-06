15+ человек, которые в детстве думали, что эти простые вещи доступны только богачам

Сувениры, бананы, набор пластырей — порой самые обычные вещи в детстве могут казаться безумно дорогими. Представляем подборку историй о том, как пользователям когда-то приходилось только мечтать о некоторых предметах одежды, быта или блюдах. А в бонусе — рассказ человека, который с возрастом убедился, что не только материальные вещи являются признаком богатства.