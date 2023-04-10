15 человек, которые в приложениях для знакомств искали любовь, а откопали такой подарочек, что и в страшном сне не приснится

Может показаться, что с появлением приложений и сайтов для знакомств искать вторую половинку стало проще, по крайней мере не приходится знакомиться на улице или давать объявление в газету. Только на деле в приложении может точно так же не повезти, как и при любом другом знакомстве. К счастью, искатели не унывают, а над своими неудачами лишь посмеиваются и потом делятся особо запомнившимися случаями со свиданий.

Пошел на свидание с одной милой девушкой. Мы поболтали около часа, я рассказал, что у меня есть коты, и она пришла в восторг. Ей очень захотелось на них посмотреть. Ну я позвал ее в гости, и мы пару часов поиграли с котами у меня дома. Потом она засобиралась домой, обувается и такая: «Ой, я кое-что забыла». Хватает на руки моего самого мелкого котенка и собирается с ним уйти. Я ее спрашиваю, что она такое творит, а она в ответ: «А я думала, ты мне его подаришь...» © MrShoubic / Reddit

Что-то маловато рассказов о приложениях для знакомств от девушек. А ведь удивительных историй у нас тоже вагон и маленькая тележка. Например: «Будь ты пониже, я бы тебя, конечно, позвал на свидание, а с жирафом гулять неудобно». И еще десятки подобных личностей с формулировками «Будь ты... [такой, какой я не являюсь, и это сразу видно по фото / описанию], я бы тебя на руках носил». Посмотреть профиль перед свиданием, видимо, очень сложно (про мой рост 170 см там, к слову, было написано в первой же строчке). © unknown author / Pikabu

Познакомился с девушкой приятной такой полноты. Пошли мы в суши-бар. А я всегда плачу в кафе за девушку, ведь накормить — это неплохой способ показать серьезность намерений. Мы заказали роллы, коктейли, все съели и выпили — у меня аппетит хороший, у девушки тоже. Я ее проводил, поцеловал в щеку и поехал домой. В следующий раз мы снова пошли в кафе. И снова, и снова... Энтузиазм стал иссякать, а дело не шло. Решил с кафе переключиться на прогулки и кино, и вдруг девушка пропала со всех радаров. «Видимо, наелась», — подумал я. © Imatrashman / Pikabu

Ходили с девушкой в кафе. Свидание шло отлично, пока ее вдруг не перемкнуло... Она начала спрашивать, когда мы съедемся и заведем детей, сколько всего детей у нас будет. Потом она писала мне по сотне раз в день, спрашивая, почему я не хочу с ней общаться. В итоге я ей позвонил и прямо дал понять, что так не пойдет. Она взбесилась и сказала, что наши отношения построены на лжи и она меня бросает. А мы, если что, сходили на одно свидание. © savemoney2121 / Reddit

свидание. © savemoney2121 / Reddit Мне было 25, разведена, с ребенком. В анкете обозначила, что не ищу ни спонсора, ни «отца ребенку». И вот пишет мне мужик лет 50: в профиле фото с курортов, подчеркивает, что доход высокий. А надо сказать, что мне очень нравится наблюдать за людьми, просто давая им высказаться. Собеседник представился очень обеспеченным человеком, желающим создать крепкую семью. Потом в довольно грубой форме заверил меня, что чужого ребенка содержать не собирается. В итоге, видимо, «проверку» я прошла: предложил мне поехать куда-нибудь в отпуск 50 на 50. И тут я поинтересовалась, зачем мне тратить время, нервы и силы на совместный отдых с мужиком, который мне в отцы годится. Собеседник завис, беседа свернулась. © Tera / Pikabu

Пришел на свидание, а девушка оказалось беременной. Ну прямо очень беременной. Я сидел и думал лишь о том, как она вообще добралась сюда одна, и все свидание переживал, что у нее в любую минуту могут отойти воды. Ах да, нигде в ее профиле не было упоминания о том, что она беременна. Ни единого намека. © DasCthulhu / Reddit Беременность — это вообще всегда кладезь историй и происшествий. У нас есть целая подборка рассказов о том, как чудят беременные.

Был я тогда мужчиной свободным и в полном расцвете сил, решил найти свою половинку на сайте знакомств. Понравилась одна женщина, созвонились — голос приятный, речь правильная. Договорились о встрече в центре. Стою в условленном месте, подходит женщина, в которой я узнал ту самую. Поздоровались, и она начинает молча меня рассматривать буквально с ног до головы. И секунд через 15–20 выдает вердикт: «Вы мне не подходите, до свидания!» После этого резко разворачивается и уходит. Для меня это было неожиданно, я так растерялся и расстроился одновременно, что даже ничего не сказал. © PolAnd1234 / Pikabu

Познакомилась с мальчиком. Он учился на заочном и работал, а я была первокурсницей на очном, так что с деньгами у меня было туго. Он стал приглашать в кино, в кафешки и местные ресторанчики, я обозначила свое финансовое положение и сказала, что вполне могу и в парке гулять. Но он говорил: «Не проблема, я приглашаю, не заморачивайся». Мальчик мне очень понравился, и я не заморачивалась. И вот водит он меня по кафешкам, за ручку гуляем, обнимает, от дождя под одним зонтом — и на этом все. Не целуемся, об отношениях речи не идет. Короче, не выдержала я, месяца через 2 набралась смелости и говорю: «Может, уже определимся, кто я для тебя?» А он такой: «Ты для меня прекрасный и светлый человечек, с которым мне хорошо проводить время». И с тех пор не звонил и трубку не брал. © Farn1 / Pikabu

Она была убежденным веганом. Я вообще не возражал, просто вот какая история вышла... Стал ей рассказывать про веганский майонез, и она подумала, что я тоже веган. А потом я заказал латте, и она разоралась, назвала меня обманщиком и выбежала из кафе. Ну а я что? Я заел свою печаль курочкой. © sherminator19 / Reddit Вегетарианство и веганство — такие темы, на которые каждому есть что сказать. Мы, например, как-то собирали статью с историями от бывших вегетарианцев, которые рассказали, почему снова начали есть мясо. И такая статья была не одна.

Начали общаться с парнем. Поначалу он показался мне неплохим. Правда, он постоянно хотел мне что-то купить, было неловко, и я сворачивала тему. Но чем больше мы общались, тем прилипчивее он становился. Дошло до того, что он начал сыпать фразами вроде: «Где ж ты была последние 22 года?» Ну и «был готов целовать песок, по которому я ходила». Напоминаю, парень почти ничего обо мне не знал. И мы вроде даже договорились о свидании, но в конце концов я отказалась и думать о нем забыла. На следующий день сижу дома, в комп играю, а этот парень названивает, эсэмэсками закидывает. Игнорирую СМС, так он в соцсети пишет: «Вообще-то я вижу, что ты онлайн. И что такого важного ты делаешь, что ответить мне не можешь?» Заблокировала его везде, но он ухитрился оставить мне сообщение на автоответчике, в котором всячески меня обозвал. © unknown author / Reddit

Познакомился с девушкой в приложении, пообщались, на следующий день она зовет меня попить кофе и погулять по центру. Наступает день икс, я спрашиваю, где конкретно ее встретить, а она называет ресторан морепродуктов со средним чеком 15 тысяч на человека. Я сказал, что договаривались ведь погулять: лето, погода отличная. Так она ответила, что надела обувь на шпильках и не хочет по брусчатке в ней ходить. Я прямо сказал, что не собирался в ресторан, и тут же получил сообщение, что я нищеброд, раз испугался платить за девушку. После чего улетел в черный список. © DenisWalsh / Pikabu

Звали его, допустим, Полуэкт. Cтарше меня (мне было 29, ему 36). Общение было тяжелым, он говорил исключительно о себе и много хвастался. Вот мы говорим по телефону, он рассказывает, что он гендиректор в автосервисе, гендиректор в автошколе и гендиректор где-то еще. А на фоне его мама: «Полуэкт, я накрыла кушать». На свидание мы пошли гулять в парк, в 8 утра в морозную январскую субботу. Потому что он воробушек и рано встает: а чего зря время-то терять? Он рассказывал о своем величии, купил мне кофе. Дошли до платформы, и он при всем честном народе такой: «Я тебе кофе купил, давай целуй». А я не хочу. Сказала, что я не готова, и он стал орать на всю станцию, что я меркантильная обманщица и все такое. И уехал первым поездом. На следующий день в 5 утра от него пришло сообщение: «Че молчишь?» © Nepeta.Cataria / Pikabu

Я активно пользуюсь приложением для знакомств. Часто хожу на встречи, общаюсь с новыми людьми. В первую очередь мне хочется просто завести знакомых. И вот с одним парнем встретились в кофейне, сидим пьем кофе, беседуем. Тут у него звонит телефон, высвечивается «Мамуля». Он поднимает трубку и давай отчитываться, где он и с кем. Врал изумительно. Говорит, мол, он с другом, рассказывал, в каком кафе они едят и т. д. Поговорил, отключился, и мы продолжили. Но через 20 минут (честное слово!) снова звонит мамуля, и опять ей в уши льется идеальный отчет сына. Итого: за 1,5 часа встречи 4 звонка от мамули. На последнем я встала и ушла — деньги за кофе оставила, правда. А парню на тот момент было 26 лет. © kudrina80 / Pikabu

Сегодня пытался познакомиться в приложении. У девушки было написано: «Пойдем со мной за духами». Ну, думаю, хороший повод для знакомства — не просто по парку гулять или в кафешке сидеть. Написал: «Конечно, пойдем», а она спрашивает, за чей счет. Ответил, что, естественно, за ее. Заблокировала. На первом свидании, по ее мнению, я должен был купить ей духи. «Испанский стыд» я испытываю до сих пор. © BestLightweight / Pikabu

Девушке было 24 года, приятное и адекватное общение. Первая встреча. Стою, жду ее. Смотрю, вдалеке вроде она идет, но с какой-то женщиной. Думаю: «Может, пристал кто по дороге?» Уже строю план, как по-рыцарски буду спасать ее и тем самым получу задел на отличное свидание. Но как только они подошли, я услышал: «Привет, знакомься, это моя мама». И после небольшой паузы эта мама добавляет: «Ну что? Куда пойдем?» Я как вышел из ступора, так сразу развернулся и ушел. © Eva01 / Pikabu