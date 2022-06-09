15+ человек, которые со своих любимых украшений пылинки сдувают
Украшения служат не только для того, чтобы покрасоваться и пустить пыль в глаза, они дополняют образ, добавляют изюминку. Дизайнерские серьги, старинные кольца, винтажные ожерелья расставят необходимые акценты и сообщат окружающим о безупречном вкусе своего владельца.
Мы в АDME обратились к фотографиям от пользователей, которые запостили в сети свои любимые украшения из домашней коллекции.
«Мама думает, что мое обручальное кольцо вне времени, сестра считает его устаревшим. Это сапфир. Одна из причин, почему я так люблю его, — это то, что оно подходит ко всему!»
«Это маленькое колечко мне подарили в 10 лет»
«Наконец-то нашла подходящий шкаф для всех моих украшений, тут еще осталось свободное место»
«Это моя последняя покупка — я просто в нее влюблена»
«Мое ожерелье „Солнечная система“, сделанное на заказ!»
«Подарок на день рождения — белое золото, бриллианты и сапфиры»
«Мое изумрудное кольцо на мизинце, ношу его каждый день»
«Моя коллекция винтажных украшений»
«Парень подарил мне это кольцо на день рождения, камень — черный коралл»
«Решила поделиться своим любимым ожерельем — золото с опалом»
«Старинное кольцо моей бабушки с хризолитом»
«Мой парень подарил мне кольцо на День святого Валентина! Это розовый кварц, розовый аметист и белый топаз»
- У него хороший вкус. © unknown author / Reddit
«Некоторые из моих любимых серег»
«Я побаловала себя кольцом с черным бриллиантом»
«У меня есть серебряное кольцо с камушком, которое я ношу почти каждый день последние 18 лет»
«Мое помолвочное кольцо с опалом и бриллиантом. Оно у меня уже 4 года. Даже не знаю, есть ли кольцо, которое я могу полюбить больше»
«Cеребряный браслет с аквамарином»
- Вау, выглядит как водопад, очень красиво! © Kn0pa_cute / Reddit
«Попросил мастера совместить в колье для жены сюжеты фильмов „Интерстеллар“ и „Гравитация“»
«Обрадовался тому, что мастер умудрился сделать даже маленький космический корабль, покидающий землю, а еще орбитальную станцию».
Если бы вас попросили презентовать свое любимое украшение, что бы вы выбрали?
Фото на превью hallow_hunter / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые со своих любимых украшений пылинки сдувают
Поделиться этой статьёй