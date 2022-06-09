15+ человек, которые со своих любимых украшений пылинки сдувают

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Украшения служат не только для того, чтобы покрасоваться и пустить пыль в глаза, они дополняют образ, добавляют изюминку. Дизайнерские серьги, старинные кольца, винтажные ожерелья расставят необходимые акценты и сообщат окружающим о безупречном вкусе своего владельца.

Мы в АDME обратились к фотографиям от пользователей, которые запостили в сети свои любимые украшения из домашней коллекции.

«Мама думает, что мое обручальное кольцо вне времени, сестра считает его устаревшим. Это сапфир. Одна из причин, почему я так люблю его, — это то, что оно подходит ко всему!»

«Это маленькое колечко мне подарили в 10 лет»

«Наконец-то нашла подходящий шкаф для всех моих украшений, тут еще осталось свободное место»

«Это моя последняя покупка — я просто в нее влюблена»

«Мое недавнее приобретение — кольцо с черным ониксом. Купила его в честь окончания школы»

«Мое ожерелье „Солнечная система“, сделанное на заказ!»

«Подарок на день рождения — белое золото, бриллианты и сапфиры»

«Мое изумрудное кольцо на мизинце, ношу его каждый день»

«Моя коллекция винтажных украшений»

«Парень подарил мне это кольцо на день рождения, камень — черный коралл»

«Решила поделиться своим любимым ожерельем — золото с опалом»

«Старинное кольцо моей бабушки с хризолитом»

«Мой парень подарил мне кольцо на День святого Валентина! Это розовый кварц, розовый аметист и белый топаз»

У него хороший вкус. © unknown author / Reddit



«Некоторые из моих любимых серег»

«Я побаловала себя кольцом с черным бриллиантом»

«У меня есть серебряное кольцо с камушком, которое я ношу почти каждый день последние 18 лет»

«Мое помолвочное кольцо с опалом и бриллиантом. Оно у меня уже 4 года. Даже не знаю, есть ли кольцо, которое я могу полюбить больше»

«Cеребряный браслет с аквамарином»

«Попросил мастера совместить в колье для жены сюжеты фильмов „Интерстеллар“ и „Гравитация“»

«Обрадовался тому, что мастер умудрился сделать даже маленький космический корабль, покидающий землю, а еще орбитальную станцию».