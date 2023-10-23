15 человек, которые вкусили этой жизни и спрятали свои розовые очки на дальнюю полку

Взрослая жизнь заставляет взглянуть на многие вещи по-другому. И именно в этот период жизни мы начинаем ко всему относиться проще. Перестаем заморачиваться по пустякам, быстро находим нетривиальные решения проблем и смотрим на все через призму юмора.