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15 человек, которые вкусили этой жизни и спрятали свои розовые очки на дальнюю полку

Народное творчество
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Взрослая жизнь заставляет взглянуть на многие вещи по-другому. И именно в этот период жизни мы начинаем ко всему относиться проще. Перестаем заморачиваться по пустякам, быстро находим нетривиальные решения проблем и смотрим на все через призму юмора.

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Кстати, здравый цинизм помогает легче справляться с некоторыми трудностями, которые периодически подкидывает нам жизнь.

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AdMe/Народное творчество/15 человек, которые вкусили этой жизни и спрятали свои розовые очки на дальнюю полку
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