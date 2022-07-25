15+ человек, которые вляпались в такие неловкие ситуации, в каких даже Мистер Бин не оказывался
Кто из нас в свое время не ухохатывался над тем, в какие нелепые ситуации доводилось попадать персонажу Роуэна Аткинсона Мистеру Бину. И ведь он находил способ выйти победителем практически в каждой из них (конечно, порой прибегая к абсурдным решениям, но все же). Вот бы и нам обладать подобными талантами, чтобы не теряться в схожие моменты.
Героям сегодняшней подборки ADME пришлось пережить такой конфуз, что сейчас они, кажется, думают об этом и только об этом.
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Приключалось ли с вами в последнее время что-то, чему самое место в этой подборке?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые вляпались в такие неловкие ситуации, в каких даже Мистер Бин не оказывался
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