15 человек, которые впечатляют похлеще фокусников

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Окружающие могут быть очень непредсказуемыми. Особенно любят что-нибудь вычудить соседи, нагловатые коллеги или бабушки в очереди. А иногда живешь с человеком полжизни, думаешь, что все о нем знаешь, а родной такое отчебучит, что потом всю жизнь вспоминаете и смеетесь.

«Мужчина и его жена смотрели футбол на протяжении всего концерта»

«Вот как мой муж нарезает бублик»

Когда ты очень заботишься о семье

«Моя бабушка всегда оставляет белье сушиться прямо на полотенце для рук»

Общественные туалеты созданы для стресса

Заехал поесть в кафе, потом пошел в туалет. Там была только одна кабинка. И тут же слышу, как кто-то дергает ручку двери и стучит. И так несколько раз! Потом незнакомец проворчал себе под нос: «Давай быстрее уже!» и ушел. Я выхожу, иду мыть руки и вижу, как он стоит и пялится на меня злобным, пронзительным взглядом. А потом забегает в кабинку. Ну и кадр! © Old_Army90 / Reddit



«А я делаю вот так»

Логику некоторых людей можно использовать против них самих

«Лучшее фото, которое у меня когда-либо было»

Мужчины с Марса, а женщины с Венеры

Впервые попросила мужа купить мне прокладки. Всегда сама брала, но в этот раз забыла, еще и лежала дома на больничном. Он еще отреагировал так спокойно, будто это обычное для него дело. И вот приходит любимый, я разбираю пакет, а там только продукты. Спрашиваю: «А прокладки-то где?» А он достает из кармана прокладки для смесителя! И говорит: «Спасибо, что напомнила, а то кран течет, постоянно забывал купить».

«Жена: „Зачем ты это фотографируешь?“ Я: „Потому что это самый крутой ограничительный столб, который я когда-либо видел“»

Надежда умирает последней

Рожала первого ребенка, муж пришел под окна роддома. Стоит счастливый, улыбается и держит плакат: «Спасибо за сына!» Все бы ничего, но у нас дочь! Я ему ору: «Витя, ну е-мое! Вместе же на УЗИ ходили, одежду для малышки покупали». А он удивленно отвечает: «Так мне баба Люся сказала, что ей снилось, будто пацан родился». Так муженек до последнего надеялся, что будет сын, а не дочь, что даже сну своей бабушки поверил. Но зато теперь души в ней не чает.

«Я сделал киви из манго»

«Сантехник пришел установить сиденье для унитаза после того, как сломали предыдущее. И вот результат»

«Фотография с выпускного моего дяди — один из самых смешных снимков, которые я вообще видел»

Когда мамина забота накладывает отпечаток

Пошли с парнем в магазин покупать мне новые труселя. После того, как я набрала себе немного, он спросил, где тут раздевалка. Я сказала ему, что трусы мерить нельзя, он удивился. Мне стало очень смешно с его реакции, а потом вспомнила, что человеку 25 лет, а трусы ему покупала только мама, а он — никогда. Видимо, если бы он пошел покупать сам себе трусы, он бы их померил. У меня такие догадки чисто из-за того, что когда мы пошли в продуктовый магазин, он до покупки открыл йогурт и попил его прямо в магазине, но потом купил. Мне показалось это очень странным.... © Палата № 6 / VK