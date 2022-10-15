15+ человек, которые заглянули на барахолку наудачу и не прогадали

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Как известно, барахолки и гаражные распродажи — это бездонное море всякой всячины. Одни надеются там оторвать за бесценок драгоценности и антиквариат. Для других сокровищем являются и просто вещи с историей: винтажная одежда, обувь, даже обыкновенные сверла.

«На блошином рынке попалось кольцо в викторианском стиле из 14-каратного золота с сапфирами и австралийским опалом»

«Моя находка — серебряное кольцо с опалом. Я был на седьмом небе от счастья»

«Приобрел настенные часы 1885 года. Они до сих пор идут»

Винтажное платье с барахолки

«Нашла викторианское ожерелье, сделанное из волос. Ручная работа 1750–1900 годов»

«Оторвал на распродаже печатную машинку — вероятно, 1947 года»

«Попалось крошечное серебряное кольцо XIX века»

«Приобрела это винтажное кресло»

«Нашла свою новую любимую сумочку»

Австрийские настольные часы в стиле барокко примерно 1740 года"

Машинка для сортировки и упаковки монет. Вещь надежная, с чугунной станиной — весит килограмм 20

«Давно хотела купить себе Dr. Martens и вот нашла почти новую пару»

«Отхватила себе винтажное платье»

«Приобрел портативный проигрыватель 1960-х на распродаже. Работает отлично»

«Серебряный кувшин для монет 1855–1860 годов»

«Купил на барахолке действительно крутую вещь — траурное украшение с застежкой из 14-каратного золота»

«Наткнулась на платиновое кольцо с бриллиантами»

Дедок-продавец достал коробочку, упакованную в пергаментную бумагу еще в 1979 году. С волнением распечатал ее, а там новые, блестящие 12 сверлышек