15 человек, которые живут так, что вдребезги разбивают любые стереотипы

Принято считать, что если в Италии заказать пиццу, скажем, с ананасами, местные будут неодобрительно коситься. А людям, которые зарабатывают деньги, скупая всякий ненужный хлам, доверять не стоит. Однако это все расхожие стереотипы, которые опровергнут своими историями люди из этой подборки. А история в бонусе покажет вам, до какого абсурда может довести людей такое клишированное мышление.