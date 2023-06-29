15 человек, которые живут так, что вдребезги разбивают любые стереотипы
Принято считать, что если в Италии заказать пиццу, скажем, с ананасами, местные будут неодобрительно коситься. А людям, которые зарабатывают деньги, скупая всякий ненужный хлам, доверять не стоит. Однако это все расхожие стереотипы, которые опровергнут своими историями люди из этой подборки. А история в бонусе покажет вам, до какого абсурда может довести людей такое клишированное мышление.
- Я хорошо разбираюсь в новых технологиях, знаю несколько языков программирования и мгновенно осваиваю все новое. Я люблю компьютеры и интернет. Вы будете смеяться, но при этом я — женщина преклонных лет. © niceoldgranny / Reddit
- Однажды моя мама лежала в больнице. Там были два интерна, индусы. Они очень ухаживали за мамой, носились с ней, как с дитем. Я это видела, так как и днями, и ночами сидела в коридорчике. А я в знак благодарности таскала им конфеты и тортики. С одним разговорились, спросила, где он будет работать, когда интернатура закончится. А он сказал, что поедет обратно в Индию, где у папы своя клиника. © Евгения Бредихина
- Я взрослый мужчина и живу с мамой. Многие скажут: никчемная личность. Но я уже с 14 лет пожил отдельно, сам себе зарабатывал на жизнь, мотался по общагам, учился... Съемные квартиры, попытки создать семью... Все было. Но теперь живу с мамой. Ей пенсии попросту не хватает. А она болеет диабетом, ей нужна диета и много лекарств. Без моей зарплаты ей никак. А если я буду снимать квартиру и перечислять ей денег на жизнь, тогда мне уже будет стеснительно. И что немаловажно: ей нужно двигаться, ходить, проявлять активность. Но для себя она ничего делать не будет. А для меня готова и за продуктами сходить, и что-то приготовить. © Unknown author / Pikabu
- Я итальянка. И поверьте: меня не волнует, что вы добавляете в свою пиццу или пасту. Жизнь слишком коротка, ешьте то, что доставляет вам удовольствие. © Bunny_OnTheMoon / Reddit
- Продала за бесценок скупщикам неработающий холодильник, почти хлам. Через 3 недели они сами пришли ко мне. Сказали, что починили тот холодильник и продали выгодно. И накинули мне еще деньжат. © Катя / ADME
- Я 12 лет руководила детской студией бисероплетения. И на первом родительском собрании родители, особенно папочки, начинают говорить, что бисер — это для девочек. А мальчики, между прочим, у меня делали всегда более интересные работы. © Евгения Романюк
«В прошлые выходные я закончил шить себе этот водонепроницаемый жилет в стиле мотоциклетной куртки»
- Как-то встречался с девушкой-транжирой. Надоело в конец, разорвал отношения. Сошелся с другой. Завели с новой девушкой общий счет. Скидывали 70 % своих зарплат и из них оплачивали все, что касалось нас обоих, — еду, коммуналку, мебель, отдых. Деньги на одежду, бензин и на свои гулянки брали со своих 30 %. Сначала показалось дичью. Потом втянулся. Это были мои самые честные отношения. А когда мы разошлись, она вдруг выслала мне половину суммы со счета. Я был в шоке. До сих пор раз в год или в два созваниваемся, СМС-сообщениями поздравляем друг друга с праздниками. © 3JlblDeHb / Pikabu
- Большой, крепкий парень с бритой головой, люблю черный цвет, черепа и скелеты и музыку хеви-метал. Мне говорили, что при первой встрече я пугаю людей. А я, наверное, самый большой плюшевый мишка, которого вы когда-либо встречали. И я обожаю аромат сирени и кондиционера для белья. © Hebshesh / Reddit
- Во время застолья с родственниками вдруг ляпнул, что был у косметолога. Думаю, вы представляете, что понеслось. Да как так, ты что баба, некуда деньги тратить, мужик должен быть мужиком. В их представлении мужик действительно чуть лучше обезьяны, а моется раз в неделю. А то, что я хочу избавиться от акне, никого не волнует. Лучше быть стремным, но вот эти женские штуки не использовать. Знали бы они, что я еще и к психологу хожу, вообще бы в психи записали. © Палата № 6 / VK
- Я — женщина, и я ненавижу шопинг. Если кому-то захочется меня помучить, будет достаточно просто поводить меня вдоль витрин магазинов. Как по мне, нуднее занятия и представить себе нельзя. © Clover1492 / Reddit
- У меня был коллега ростом больше 180 см, в татуировках с ног до головы, а выглядел он как черт из преисподней. В свободное время он работал в службе спасения кошек и занимался верховой ездой. А отпуск он проводил дома со своими кошками. © MissMormie / Reddit
- Я миниатюрная девушка, в носу пирсинг, татуировки, стиль одежды близок к подростковому, выгляжу моложе своего возраста. При этом мне 27, и я помощник капитана, непосредственно управляю судами, хожу в моря. Пробовала работать на берегу, но поняла, что мне это совершенно неинтересно. Прямо сейчас я сижу на судне, кайфую от видов вокруг и от того, чем я занимаюсь. Очень благодарна тем капитанам, которые не побоялись работать со мной, стараются дать больше знаний и всему обучить, помочь. Когда-нибудь я сама стану капитаном и не пойду работать в компании, которые мне отказали из-за моего пола. © Подслушано / Ideer
- Перед Рождеством мы мило общались со свекровью по FaceTime, и она спросила из любопытства, что мы решили подарить нашему 3-летнему сыну к празднику. Сама она тоже прислала ему подарок. Муж сказал, что мы купили игрушечную кухню. После этой фразы ее тон резко изменился, и она брякнула противным голосом: «Что?! Он же мальчик». Мы объяснили, что ему нравится понарошку готовить. После чего свекровь почти проорала в истерике: «Купите ему верстак или что-то вроде того!» И вскоре после этого закончила разговор. Я была шокирована ее реакцией на такую безобидную вещь. Неужели он не понимает, что готовка — это навык, необходимый для человека любого пола? © Lolacherokee / Reddit
- Мои родители перестали разговаривать с братом, когда узнали, что он зарабатывает на жизнь, делая макияж. Мол, как так, он мужчина, ему бы топор или другой инструмент в руках держать, но никак не кисточки и палетки. На самом деле, он еще в детстве увлекся этим, делал мне и подругам бомбический макияж. Теперь я как между двух огней с родителями и братиком. И не могу выбрать сторону! © Палата № 6 / VK
Бонус
- Моя дочь в 1,5 года была очень упитанной. Щеки глазки подпирали, эдакая кругляшка. Купить ей комфортную одежду было нелегко, а мы еще ее дважды побрили. Все, глядя на дочь в широкой футболке и шортах, видели в ней «стопудово мальчика», что злило. И вот в один раз я надела на нее кружевное пышное синенькое платьице, голову украсила белой ажурной панамочкой и пошла гулять. Ровно через 10 минут тетечка, которая проходила мимо, ляпнула, мол, какой хороший мальчик. На мое возмущенное: «Как мальчик? Это девочка, вот, в платье!» тетечка ответила: «Ну, платьице-то синенькое». © Алия Кашина
Угадывать пол ребенка по цвету одежды точно не стоит. А вот присмотреться к своему гардеробу, собираясь на собеседование, и подобрать оттенок, который вызовет доверие у работодателя — отнюдь не плохая идея.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые живут так, что вдребезги разбивают любые стереотипы
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