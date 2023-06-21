15+ человек, которых однажды память так подвела, что теперь приходится только краснеть и оправдываться

Пожалуй, любой из нас хоть раз в жизни забывал что-то важное. Одни путают названия аэропортов и время вылета, а другие даже забывают имена и дни рождения собственных детей. После этого им остается только хлопнуть себя по лбу и сказать: «Вот я растяпа». Именно так и произошло с героями этой статьи.

Еду я в лифте, на этаже заходит девушка, а у нее под глазами патчи. Золотые, заметные, красивые. И так уверенно зашла, что я аж засомневалась: вдруг это мода такая новая, а я отсталая. Говорю: «Какие у вас патчи красивые. Сейчас так носят?» Она глянула в лифтовое зеркало, засмеялась и сняла их. Чувствую, если бы не я, она бы успела полгорода пройти, прежде чем почувствовала бы подвох. © liberalistka / Pikabu

Сотрудники нашего офиса приходят в 9 утра, а около 10:30 одна из моих коллег пошла в дамскую комнату. Она так громко закричала оттуда, что прибежал весь офис, включая владельца. Одна из девушек подбежала к двери и спросила, что не так. Коллега закричала: «Я забыла утром надеть нижнее белье». Все расхохотались. © Jay Black / Quora

Я забыла запереть свою комнату в общежитии, а эта кошка открыла дверь, забралась ко мне в кровать и почувствовала себя как дома. Теперь она приходит каждый день, и я не могу закрыть дверь, потому что тогда кошка будет цепляться за ручку и яростно трясти ее. © BipolarMindAtNotEase / Reddit

Моего папу просто обожают в аптеке. Я как-то назвала там свою фамилию, и меня сразу спросили: «О, ты одна из дочерей (имя папы)?» Оказалось, что за неделю до этого он пытался выкупить препараты по рецептам для других моих сестер, но забыл день рождения младшей. Тогда он позвонил средней сестре, чтобы уточнить дату. Как назло младшая была у нее в гостях и услышала этот разговор. Сестры так ругались на него, что развеселили всю аптеку. © pilates_n_brie / Reddit

Бывает утром человека подняли, а разбудить забыли. Я так как-то у мужа пуховик умыкнула. Поняла, что пухан не мой, уже на работе, когда искала в кармане пропуск и ключи от кабинета. Потом мне муж позвонил. Спрашивает: «Тепло тебе было? Удобно? А я вот даже не смог твою куртешку на себя напялить». Пуховики мы себе одинаковые покупали, ага. Только у меня он 42 размера, а у мужа 58. © Elemmire / Pikabu

Однажды я сидела на летней террасе ресторана, заказав все самое вкусное. Просидев часок и не осилив и половину заказанного, попросила упаковать с собой «для собаки». Потом было время десерта и еще час ожидания, после которого я собрала все свои вещи и ушла, не расплатившись. Забыла. Официантка догнала меня уже в парке. Так стыдно мне еще никогда не было. © Подслушано / Ideer

Вчера вечером я забыл закрыть дверцу для своей собаки, и мои животные решили устроить кухонную вечеринку. Ладно бы еще одни, так они еще и соседей в гости позвали. Эти мелкие правонарушители повсюду оставили свои следы. © imnot-ur-baby / Reddit

Снимала квартиру на 16 этаже, жила там одна. Однажды проснулась из-за того, что кто-то копошится у меня в волосах. Открываю глаза, а там — голубь. Смотрит на меня и говорит: «Курлык-курлык». Я обалдела, окно открыла, он улетел мгновенно. Оказалось, что я забыла закрыть лоджию на ночь. Растяпа, что с меня возьмешь. © Подслушано / Ideer

Моим детям 5 и 6 лет. Когда они начинают капризничать, мой мозг будто дает сбой, и я начинаю забывать и путать все на свете, включая их имена. Семейные разборки обычно завершаются моей фразой: «Ты знаешь, как тебя зовут. Прекращай сейчас же». © VariousAd930 / Reddit

Когда-то я жил с девушкой с которой у нас был примерно один размер одежды. Ночью замерз и надел ее пижамные штаны — однотонные, но розовые, — утром не выспался, собрался и ушел в этих штанах. Вспомнил, что не переоделся, когда уже ехал в метро. Благо, на работе спецовка и полное обмундирование. Обратно домой уже добирался на такси. © Subjectiviy / Pikabu

Из моего района можно добраться сразу до трех аэропортов, поэтому я регулярно пользуюсь каждым из них. Просто выбираю удобные рейсы. Как-то раз пошел регистрироваться на посадку, но компьютер не смог найти меня в списках. Я обратился к агенту авиакомпании, который сказал мне, что я должен быть в другом месте вылета. До сих пор не могу поверить, что умудрился забыть, из какого аэропорта отправляется мой самолет. © Aaron Blight / Quora

Мое блюдо под названием «Я забыл сходить в магазин и ем то, что осталось в холодильнике».

За пару недель до моего дня рождения мы с женой куда-то ехали. Я признался, что раньше думал, что расстроюсь, когда мне исполнится 33 года, но сейчас с нетерпением жду этого. И тут она странно посмотрела на меня и спросила, сколько мне будет лет. Я снова сказал, что 33. Она уточнила еще раз. Я подсчитал, и оказалось, что в этом году мне будет 34. Вот тут я и расстроился. © Tom Davis / Quora

Мать ехала на заднем сидении машины, я с батей впереди. Потом остановились и пошли в туалет на обочине, мать повернула в другую сторону от нас. Едем дальше, разговариваем, маман вопросы задаем. Она молчит подозрительно. Оглядываемся, а там никого нет. Развернулись, видим — большегруз едет навстречу. Тормознули его. Спрашиваем: «Вы женщину не находили?» А он смеется: «Чего вы женщин теряете?», — и высаживает ее. Ох, и огребли мы тогда с батей. © d560p / Pikabu

После первого года обучения в университете я совсем забыла про экзамен по английскому языку. А ведь мне нужно было обязательно сдать все предметы, чтобы сохранить стипендию. Когда преподаватель спросила меня о причине пропуска, я честно призналась, что забыла. Повезло, что она не стала ругаться и даже поставила отметку о сдаче экзамена. © Eliora Roßbach / Quora

Звонит мама, но в трубке не ее голос. У меня чуть душа в пятки не ушла. Оказывается, она забыла телефон в маршрутке. Далее со слов мамы. Выходит она из маршрутки и понимает, что телефон оставила там, бежит, но не успевает. Остановила другой автомобиль и говорит водителю: «Мне нужно вон за той маршруткой». Тот в шоке. Три светофора они гнались за этой маршруткой и все-таки настигли ее. Телефон ей вернули. © Подслушано / Ideer