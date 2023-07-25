15 человек, которых уже ничем не проймешь, ведь на работе они видели абсолютно все
Мы проводим на работе существенную часть своей жизни. Именно там нам чаще всего приходится сталкиваться с другими людьми, которые порою так чудят, что аж подмывает рассказать кому-нибудь. Так и поступили герои нашей подборки.
- Была у меня работа, на которой ко мне откровенно плохо относились. Долго не мог решить, уходить или нет. И вот как-то раз решил испытать судьбу: если я сейчас приеду и ворота закрыты, то увольняюсь, а если открыты — остаюсь. Но в тот день до работы я так и не доехал. Попал в аварию. Где-то через час сообщил начальнице, что не могу приехать из-за этого, а та разоралась, мол, почему я раньше не мог сказать. Даже не спросила, в порядке ли я. © nosfeii / Reddit
- Я работаю художницей, рисую на заказ. Недавно ко мне пришла одна не очень худая мадам и попросила нарисовать ее. Так как сидеть несколько часов в студии она не хотела, то я ее сфотографировала и рисовала по фотографии. Вот заказ готов, она приезжает и устраивает скандал, мол, ужасная работа. Я недоумеваю, что ей не нравится? А она достает из сумочки фотографию, где она отфотошоплена до ужаса. Я ей показываю фото, сделанное в студии. Мадам кричит: «Шарлатанка!» И гордо удаляется. © Подслушано / VK
- Работала я в салоне связи. Однажды развели меня на деньги: отвлекая, показали купюру, а потом ее спрятали. А я уже сдачу с нее даю. Вдруг сделка отменяется, и денежки — тю-тю. Я запомнила урок. И в следующий раз, когда со мной хотели поступить также, я выхватила тысячу из рук, пробила чек, кинула сдачу и товар. Слезно женщина молила вернуть деньги и забрать товар, но я ей сказала, улыбаясь: «Я знаю, зачем вы здесь!» Правда, в очереди за ней все подумали, что я спятила. © Подслушано / VK
- Я — секретарь. Как-то босс попросил никого не пускать в его кабинет, поскольку у него какие-то важные дела. Приходит главный бухгалтер и просит, чтобы я отнесла документы на подпись. Я захожу в кабинет, а босс дыроколом для бумаги дырочки делает... Серьезный такой сидит за огромным столом, который полностью покрыт бумажками в дырочку. © Палата № 6 / VK
- Работал у нас родственник начальства. С заскоками, как и положено тем, кто по блату. Поручил мне вести учет рабочего времени сотрудников. Договорились, что я буду записывать, кто выходит из кабинета, с какой целью и как долго отсутствует. Очень скоро этот цирк отменили, потому что в дневнике появились строчки типа: «Такая-то ушла с туалетной бумагой, вернулась через 10 минут, довольная». Я даже не успела во вкус войти. © UltraGagaga / Pikabu
- В одной конторе я проработала целый 15 минут. Озвучили мне обязанности по вводу данных в вечернее время. Прихожу, меня быстренько вводят в курс дела и внезапно вручают мобильник. Начальник говорит: «Вообще-то нам нужен человек на холодные звонки, но никто бы не пошел на эту должность, так что мы немного приврали в вакансии». Я была молодой и дерзкой, поэтому уже через 15 минут за мной заехал папа и увез оттуда. А на следующий день я нашла нормальную работу. © silvanmorte / Reddit
- Как-то устроилась менеджером по продажам. Принимал меня на работу начальник — приятный и спокойный мужчина. Но это он на собеседовании был таким. А в офисе мог на ровном месте начать орать на подчиненных. Слюни летели во все стороны. У меня началась бессонница. Через две недели я не выдержала и сказала, что увольняюсь. А он мне: «Сбегаете при малейшей трудности. Из-за таких, как ты, фирмы и закрываются». Не знаю, откуда только у меня взялись силы не расплакаться, но я спокойно ответила: «А из-за таких начальников, как вы, у людей инфаркты в 50 лет случаются». © KeraTamara / Pikabu
- Я работаю учительницей младших классов и, кажется, не было еще ни разу такого, чтобы дети не поинтересовались, кем я работаю. Почему-то они не верят, когда я говорю, что преподавание — это и есть моя работа. Думают, я шучу. Уже смирилась с этим, поэтому придумала новый ответ. Вот недавно меня класс, у которого заменяла, тоже спросил, кем я работаю, и я уверенно ответила, что барабанщиком. Видели бы вы лица детей. Кажется, я в их глазах настолько поднялась, как никто другой когда-либо, прям зауважали меня. Затем они разнесли эту информацию по соседним классам, и теперь, идя по корпусу младшей школы, я ловлю на себе восхищенные взгляды и слышу перешептывания о том, что я классная. © Палата № 6 / VK
- Мой начальник разбирался с разозлившимся покупателем, и тот спросил, может ли он поговорить с главным. Начальник делает разворот на 360° и такой: «Здравствуйте, я тут главный! Чем могу вам помочь?» © johntaii / Twitter
- К нам в магазин пришли две девочки (класс восьмой-девятый). Сказали, что им надо 40 разных видов конфет, всех по одной штуке. Я подумала, может, они устраивают какой-то конкурс, и им нужны конфеты на призы. Помогала им с выбором, взвешивала каждую конфетку по отдельности. В общем, времени и сил ушло на них очень много, но виду я не подала. Сразу, как они ушли, зашла начальница и выписала мне неожиданную премию в размере месячной зарплаты! Говорит, что из всех сотрудников я первая, кто прошел эту «контрольную закупку». © Подслушано / VK
- У меня был максимально странный начальник. Он мог дать поручение, а потом такой: «Я не говорил тебе это делать». Так продолжалось месяцами, пока я не стал дословно записывать, что он говорит. И вот он в очередной раз заявляет, что я не сделал то, что должен. А я ему отвечаю, что все выполнено и он в данном случае неправ. Он разорался, мол, не надо тут ему говорить, что он неправ. В итоге я ушел на обед и не вернулся. © Anthony Genova / Quora
- Во время учебы в аспирантуре решил поработать ландшафтным дизайнером. Пришел на участок, а мне говорят, что нужно выкопать несколько ям, чтобы посадить деревья. Я такой: «Отлично, где лопата?» Начальник выдает: «Нет ее». Я не унимаюсь, спрашиваю, какое оборудование у него есть, а тот в ответ, мол, просто копай ямы руками. Короче, через пару минут копания я уже нашел себе другую работу. © csudebate / Reddit
- Довелось поработать с начальником, который на всех женщин смотрел свысока и считал, что они должны подчиняться мужчинам во всех сферах. Однажды я отказалась выполнить поручение, которое противоречило закону. Он недвусмысленно дал мне понять, что выбора у меня нет и я должна знать «свое место». Я просто взяла сумочку и вышла из конторы. Они потом еще уговаривали вернуться, но я была непреклонна. © Debbie Mixell / Quora
- Пришла на работу новенькая, без стажировки и не скрывала, что есть связи с начальством. Коллеги ее тут же невзлюбили, а я считала их отношение предвзятым. Она же мать-одиночка, муж бросил, ни кола, ни двора у нее нет, одеваться не на что, дочь жила с родителями в другом городе. Пожалела, пустила к себе в однушку, кормила, поддерживала. Как-то прихожу домой, а там она, ее 4-летняя дочь и ее сестра расположились с вещами, они, мол, будут с нами жить. Попросила их утром освободить квартиру, уходили со скандалом. © Подслушано / VK
- Когда я была на тренировке, мне названивала замдиректора. Заполошную бабу не хотелось слушать, не перезвонила. Прихожу утром на работу, а та начинает меня при всех отчитывать, мол, я такая-сякая, не взяла вчера трубку. Но после моего ответа звонков в нерабочее время больше не было. Я просто сказала ей, что справляла нужду и оторваться от сего процесса не могла. © summernord / Pikabu
Ситуации на работе бывают и смешными, и неприятными. Но особенно грустно становится, когда работа хорошая, а вот с начальником не очень повезло.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которых уже ничем не проймешь, ведь на работе они видели абсолютно все
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