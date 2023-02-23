15+ человек, которым «И так сойдет» впору девизом на семейном гербе прописывать

Те, кто поддался соблазну поскорее отделаться от работы и слинять, однажды вполне могут повстречать свои «проекты» на просторах интернета. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые с первого взгляда определят халтуру. А в бонусах расскажем об эпичной прокладке кабеля и о том, что индивидуальный пошив — это не всегда гарантия качества.

«Мои друзья, семейная пара, из каждой поездки привозят полотенце с символикой страны. Летали на Шри-Ланку, местный житель предложил сделать полотенце вручную. На 4-й день торжественно вручил заказ»

«Я считаю, что это жемчужина коллекции».

«Как мой друг с дипломом инженера-механика установил свой почтовый ящик»

Главное — содержимое, а остальное — мелочи

«И так сойдет»

К чему эти условности? Всем и так все ясно

Надпись на коробке: «Картофель».

«Приехали на объект монтировать IP-камеры. Заказчик должен был обеспечить локальную сеть. Вот так они 16 точек сделали»

Не нажимайте ее: автобус не остановится, а начнет ехать быстрее

Вытяжка крайне необходима при нарезке овощей

«Наткнулся на это в университете. Спасибо, хоть раковина настоящая»

«Выглядит как явно ручной кран, но написано „Автоматический“, в итоге я чувствую себя обманутым дважды»

Поставили новую скамейку в парке

«Переезжали в новое производственное помещение — высоченный ангар, в котором ни одной розетки. Под дверью одинокий удлинитель на 3 вилки со шнуром, уходившим через все помещение в щит в дальнем углу»

Здесь могут сидеть только пожилые люди и перевернутые пассажиры

«Днем на работе позвонила младшему брату и попросила прикрутить сорванный шпингалет обратно на дверь. Так, чтобы он попадал в одну из 2 дырок от замочной скважины. Прикрутил»

«Починил шкаф»

Обошел препятствия на пути

Синяя изолента — наше все

Парковочное место для людей с инвалидностью

Кому в голову придет закрывать дверь?

Бонус № 1

Проводил интернет. Очень попросили кабель сразу завести из щитка в комнату. Мол, отверстие ковер прикроет и все будет очень удачно. Уговорили меня, попросил стену освободить. Забуриваюсь, прохожу стенку насквозь, и бур в чем-то вязнет, а это клиент с ковра все значки снял, которые на нем висели, а сам ковер благополучно оставил. Ну и намотало примерно с футбольный мяч размером комок из ниток ковра. © khabirr / Pikabu



Бонус № 2