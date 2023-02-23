15+ человек, которым «И так сойдет» впору девизом на семейном гербе прописывать
Те, кто поддался соблазну поскорее отделаться от работы и слинять, однажды вполне могут повстречать свои «проекты» на просторах интернета. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые с первого взгляда определят халтуру. А в бонусах расскажем об эпичной прокладке кабеля и о том, что индивидуальный пошив — это не всегда гарантия качества.
«Мои друзья, семейная пара, из каждой поездки привозят полотенце с символикой страны. Летали на Шри-Ланку, местный житель предложил сделать полотенце вручную. На 4-й день торжественно вручил заказ»
«Я считаю, что это жемчужина коллекции».
«Как мой друг с дипломом инженера-механика установил свой почтовый ящик»
Главное — содержимое, а остальное — мелочи
«И так сойдет»
К чему эти условности? Всем и так все ясно
Надпись на коробке: «Картофель».
«Приехали на объект монтировать IP-камеры. Заказчик должен был обеспечить локальную сеть. Вот так они 16 точек сделали»
Не нажимайте ее: автобус не остановится, а начнет ехать быстрее
Вытяжка крайне необходима при нарезке овощей
«Наткнулся на это в университете. Спасибо, хоть раковина настоящая»
«Выглядит как явно ручной кран, но написано „Автоматический“, в итоге я чувствую себя обманутым дважды»
Поставили новую скамейку в парке
«Переезжали в новое производственное помещение — высоченный ангар, в котором ни одной розетки. Под дверью одинокий удлинитель на 3 вилки со шнуром, уходившим через все помещение в щит в дальнем углу»
Здесь могут сидеть только пожилые люди и перевернутые пассажиры
«Днем на работе позвонила младшему брату и попросила прикрутить сорванный шпингалет обратно на дверь. Так, чтобы он попадал в одну из 2 дырок от замочной скважины. Прикрутил»
«Починил шкаф»
Обошел препятствия на пути
Синяя изолента — наше все
Парковочное место для людей с инвалидностью
Кому в голову придет закрывать дверь?
Бонус № 1
- Проводил интернет. Очень попросили кабель сразу завести из щитка в комнату. Мол, отверстие ковер прикроет и все будет очень удачно. Уговорили меня, попросил стену освободить. Забуриваюсь, прохожу стенку насквозь, и бур в чем-то вязнет, а это клиент с ковра все значки снял, которые на нем висели, а сам ковер благополучно оставил. Ну и намотало примерно с футбольный мяч размером комок из ниток ковра. © khabirr / Pikabu
Бонус № 2
- Вспомнил, как летал на Гоа. Прямо в отеле находилась швейная мастерская по пошиву кожи. Я давно хотел себе куртку, а тут на заказ, по моим меркам и образец с витрины понравился. В день отъезда забираю куртку, надеваю и вижу, что рукава кончаются на пальцах, сами в руках жмут — еле просунул. На талии не застегивается. Нитки торчат. Как я орал, а мастер только стоит, лопочет да кивает вправо-влево. Тут и автобус подошел, кинул я куртку в чемодан — и в аэропорт. © stabxxx / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которым «И так сойдет» впору девизом на семейном гербе прописывать
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