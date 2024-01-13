15 человек, которым лучше дорогу не переходить — переедут своим остроумием

В некоторых ситуациях важно уметь говорить «нет». Это бывает сложно, особенно если еще нужно изящно поставить на место зарвавшегося хама, который умудрился подпортить вам день. А вот герои нашей подборки выполнили эту задачу на отлично и не забыли поделиться своими историями с остальными.