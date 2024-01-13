15 человек, которым лучше дорогу не переходить — переедут своим остроумием
В некоторых ситуациях важно уметь говорить «нет». Это бывает сложно, особенно если еще нужно изящно поставить на место зарвавшегося хама, который умудрился подпортить вам день. А вот герои нашей подборки выполнили эту задачу на отлично и не забыли поделиться своими историями с остальными.
- Сегодня на меня наехала соседка. Я такого наглого наезда еще никогда не слышала. Короче, говорит: «Вы так сильно душитесь парфюмом, что когда я возле вас иду, мне дышать нечем!» Я так офигела, что сразу и не знала, что отвечать. Хотелось ей сказать, сколько тот парфюм стоит, но сдержала себя. «Да? Ну что ж, тогда закрывайте нос, пока не спуститесь на улицу», — ответила я и довольная побежала к метро. © Карамель / VK
- Работаю в больнице. Еще в сентябре у нас было очень много первокурсников, которые проходили медкомиссию. Мы почти со всеми группами закончили, осталась одна из последних. Там был один парень, который сильно достал мою коллегу. Она решила его немного проучить и отправила со справкой в 99-й кабинет. Сказала ему, чтобы сам его искал, а парень поверил. До самого закрытия больницы шлялся по этажам, не мог понять, куда ему идти. Моя коллега уже давно ушла домой, а он все еще ходил и расспрашивал, где же этот дивный кабинет. © Палата № 6 / VK
- Я работала кассиром. Ранее утро, в магазине только я и грузчик. К кассе подходит бабулька с кучей товаров. Она закончила их выкладывать и тут подошел парень в деловом костюме и спросил, могу ли я его быстро обслужить — он очень торопился. Я ответила, мол, спросите у посетительницы перед вами.
Старушка отказалась: она сама опаздывает на встречу, парню придется подождать. Тот начал возмущаться и требовал, чтобы открыли еще одну кассу. Пришлось объяснить, что сейчас я единственный кассир. Парень прям начал кипеть: «Да вы знаете, кто я?» Бабулька ему в ответ: «Да. Ты дурак, так что замолчи уже». И еще пару ласковых ему сказала. Парень в шоке бросил корзину с товарами и ушел. © Sarah Foxx / Quora
- Была в маршрутке очень странная сцена. Бабушке молодой парень предложил сесть, она вежливо отказалась. Парень не сдался: «Да садитесь, чего вы? Тяжело же стоять». И тут бабушка эта на него посмотрела внимательно и как выдаст: «Во всей сложности и многогранности Вселенной, со всеми ее измерениями, которых теория струн предполагает от 10 до 26, такая мелочь как мое пребывание в сидячем или стоячем положении во время поездки в маршрутке, никоим образом не стоит двух минут, которые мы потратили на выяснение этого вопроса». Спокойненько обернулась к окну и продолжила стоять. © Палата № 6 / VK
- У моего малого не очень с математикой. Так его и можно понять: у меня по алгебре и геометрии всегда тройки были, если не ниже. Меня уже учительница в школу вызывала, говорила, что мне надо ему объяснить, как решать те уравнения, если он сам догнать не может. А я ей говорю: «Так это вы учительница математики, а не я! Вот вы и объясняйте. А я, скажу честно, и сама не знаю, как те уравнения правильно решать!» © Мамдаринка / VK
- За время работы с людьми я видела многое, меня в целом трудно удивить, но сейчас в раздевалке состоялся диалог, от которого я в шоке. Переодеваюсь, а тут женщина мне:
— Девушка, вы сколько раз в зал ходите?
— Стараюсь раза три.
— С вашими данными вам надо гораздо чаще.
Я ей в итоге ответила, что меня все устраивает. Женщина: «Мужа не найдешь с таким характером». Я: «Уже нашла». © Just_denni / Twitter
- Жена регулярно заходила в кафе, чтобы выпить утренний кофе по дороге на работу. Так же делал и другой парень. Вот только он считал себя намного важнее всех остальных и регулярно проскакивал без очереди. Она не раз была свидетелем такой ситуации, но обычно уже уходила. Но не в тот день. Она делала заказ, когда парниша встал между ней и прилавком и начал типа заказывать. Жена не согласилась на такое:
— Простите, кем вы себя возомнили? Отойдите в конец очереди!
— Я опаздываю.
— Мне все равно. Никто не встанет между мной и моим кофе!
— Ты вообще в курсе, кто я?
— Какая разница? Вставай в очередь, как все.
— Я сделаю так, чтобы тебя уволили!
— Как? Я здесь не работаю!
— Ну все! Я больше сюда не приду!
Персонал и другие клиенты не могли нарадоваться! © Ernie Dunbar / Quora
- Одно время пришлось летать по два-три раза в месяц. Чего только не насмотрелась! В том числе случилась у меня проблема места у окна. Вошла в салон, у окна и рядом сидят двое мужчин, примерно 45+ лет. На мою просьбу пересесть согласно купленным билетам довольно небрежно отмахнулись в стиле «Садись где свободно и не отсвечивай». Я настояла, пригрозила вызвать бортпроводника. Пересели с недовольными лицами. Где-то через полтора-два часа полета я захотела в туалет, а они меня не выпускают, мол, хотела сидеть у окна — вот и сиди. Пришлось все-таки вызвать стюардессу. © Подслушано / VK
- Когда мне изменил парень, я поступила глупо, но с юмором. Вставила в начале документа его фото и составила мини-характеристику. Изменщик и далее по списку. Коротко, но со вкусом, так сказать. Потом выставила у себя в соцсети все это дело, мол, осторожно, я предупреждаю. Дальше разослала документ всем девушкам, которые были у него в подписчиках. И наблюдала, как треть от него отписалась. Он, конечно, ругался, но ничего сделать не мог. От знакомых узнала, что это мое «объявление» пошло дальше и сделало ему дурную славу. Девчонки, пользуйтесь и не благодарите! © Карамель / VK
- Я была в кофейне. В очереди начала возмущаться женщина, мол, почему ей не могут сделать кофе с соевым молоком. А оно закончилось. Дамочка стукнула кулаком по прилавку: «Мне все равно, дайте мне соевое молоко! За углом есть магазин!» Подразумевая, что девушка-кассир должна туда сбегать.
Она дальше ругала девушку и грозилась нажаловаться на нее начальству. За ее спиной образовалась очередь, и тут один парень такой: «Если бы вы пошли в тот магазин 5 минут назад, то могли бы купить себе соевое молоко, а не заставлять всех слушать ваше нытье!» Шокированная тем, что на нее наехал другой покупатель, женщина подхватила свою сумочку и убежала. © Nuralia Mazlan / Quora
- Я летела на самолете. Тут позади меня разгорелся спор. Мужчина давил на женщину, чтобы она поменялась с ним местами. У нее было место у прохода, а он сидел посередине и твердил, что ему неудобно. Женщина спокойно сообщила, что забронировала именно это место и не собирается его уступать.
Но мужик все вопил, что хочет сидеть в проходе. Уже и стюардессы к нему подходили и пробовали успокоить, и он требовал позвать кого-то из начальства. И тут пассажир, сидевший позади, вскочил и как заорет: «Почему бы вам просто не заткнуться и не сесть прямо сейчас, чтобы самолет мог взлететь? Всем здесь наплевать, где вам будет удобнее!» И все закончилось. Браво. © Mary Jane Marron / Quora
- Ненавижу хамство без причины, считаю, что за такое можно и проучить хама. Гулял с дочкой, нашел у песочницы ключи, выяснил, что они от машины нашего соседа. Отнес. Вскоре он подошел ко мне и стал орать, хамить и даже угрожать, потому что по камерам видно, что я принес ключи не сразу, а через 15 минут. Я просто уговаривал дочку, которая не хотела уходить из песочницы. Вскоре я нашел в лифте эти же ключи. Вынул из них батарейки и бросил в шахту. Пусть ищет, хамло. © Подслушано / Ideer
- Я низенькая и очень молодо выгляжу. Мы с мужем пошли в автосалон выбрать мне машину. Я знала, какую хочу, и сказала мужу, что хочу сначала пойти одна и посмотреть, что будет. Короче, продавец озвучил сумму и божился, что даже ни копейки комиссионных не возьмет. А потом такой: «Может, поговорите со своим папой? Приведите его сюда, мы все решим». Я улыбнулась и согласилась. А потом пошла к мужу и все рассказала. Чуть позже в салон пошел муж. Ему за ту же машину цену назвали гораздо ниже, чем мне. Потом зашла я. Муж представил меня и спросил, почему ему сказали одну сумму, а мне другую. Продавец побледнел и вспотел. Я позвала менеджера, парня уволили. © Tee Smith / Quora
- Родила. Как назло, соседи стали строить пристройку (живем в частном секторе). На мои просьбы прекратить строительные работы на время, когда ребенок спит, разводили руками и отказывались. Попросила у мужа на день рождения усилитель с колонками. Буду выставлять их в окно и включать звуки ремонта, а сама уйду гулять. Пусть наслаждаются! © Подслушано / Ideer
- Стоим мы с сыном в очереди за мясом. Дама перед нами орет продавцу, что ей нужна «вегетарианская курица, выращенная на траве». Мы-то кур разводили, и сын в курсе, чем они питаются. Продавец пытался объяснить, что у них есть говядина, выращенная на траве, но не курица. А мой сын слушал все это и расхохотался.
Женщина обернулась: «Что смешного?» А он ответил: «Вы! Куры далеко не вегетарианцы, они не смогли бы жить, питаясь травой». И дальше ржет. Дамочка повернулась ко мне и спросила, собираюсь ли я сказать сыну извиниться. О, нет, дорогая. Я рассказала ей во всех красках, чем питаются куры на самом деле. Она очень разозлилась и убежала. Мясник был так рад, что она ушла, что сделал нам скидку. © Jeannine Ritter / Quora
Чтобы давать отпор хамам нужна смекалка и остроумие, чего в достатке у этих смелых женщин.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которым лучше дорогу не переходить — переедут своим остроумием
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