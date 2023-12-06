15 человек, которые если и берутся за ремонт, то продумывают все до последнего гвоздика

Многие из нас мечтают о ремонте, собирают фотографии понравившихся интерьеров и удачных решений, прицениваются к материалам и прикидывают как не разориться, но сделать все наилучшим образом. И, когда доходит до дела, готовы не спать ночами, лишь бы сделать все идеально.

«У меня остался кусок кухонной столешницы, который я не хотел выбрасывать»

«Оказалось, что он точно такого же размера, как и пустое место в моей гостиной. Я приделал к нему ножки, и он подошел как кусочек пазла»

«Моя первая попытка выложить плитку. Кухонный фартук — не в счет»

Удачный ремонт своими руками — серьезный повод для гордости. Нам остается только позавидовать тем, кто способен сделать настолько безупречную работу не хуже профессионалов.

«На ремонт в ванной у меня ушло 3 месяца»

«Комната для сына. До и после»

«Мы решили восстановить паркет в спальне»

«Новая спальня для трехлетнего ребенка почти готова. Нужно еще немного усилий, чтобы довести до идеала»

«До и после ремонта спальни»

«В последний раз, когда делал ремонт, профессионалы сильно накосячили, поэтому в этот раз все сам, кроме штукатурки»

«Любой, кто жил в многоквартирном доме в Шотландии, поймет всю боль неудобной планировки ванных комнат»

Что за колдунство? Ванная выглядит в два раза больше, чем была раньше! Потрясающая работа! © Doragoramu / Reddit

«А я вот ламинат на стены приклеил. Это прихожая такая получилась»

«Отремонтировал ванную комнату. Все сам и очень этим горжусь»

Я этого не понимаю. На обеих фотографиях ванная комната выглядит гораздо лучше, чем моя. Зачем было делать ремонт? Вы потратили время и деньги, чтобы переделать великолепное в великолепное. © r_u_madd / Reddit

«Каждый сантиметр имеет значение»

Даже самое тесное жилье можно превратить в уютное гнездышко, если подойти к задаче с фантазией и любовью.

«Я купила витраж на аукционе и не знала, что с ним делать. И вот что в конце концов вышло»

«Мне нравится как получилось»

«Рада наконец-то поделиться тем, как преобразилась моя кухня»

Кошачий уголок своими руками