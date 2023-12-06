15 человек, которые если и берутся за ремонт, то продумывают все до последнего гвоздика
Многие из нас мечтают о ремонте, собирают фотографии понравившихся интерьеров и удачных решений, прицениваются к материалам и прикидывают как не разориться, но сделать все наилучшим образом. И, когда доходит до дела, готовы не спать ночами, лишь бы сделать все идеально.
«У меня остался кусок кухонной столешницы, который я не хотел выбрасывать»
«Оказалось, что он точно такого же размера, как и пустое место в моей гостиной. Я приделал к нему ножки, и он подошел как кусочек пазла»
«Моя первая попытка выложить плитку. Кухонный фартук — не в счет»
Удачный ремонт своими руками — серьезный повод для гордости. Нам остается только позавидовать тем, кто способен сделать настолько безупречную работу не хуже профессионалов.
«На ремонт в ванной у меня ушло 3 месяца»
«Комната для сына. До и после»
«Мы решили восстановить паркет в спальне»
«Новая спальня для трехлетнего ребенка почти готова. Нужно еще немного усилий, чтобы довести до идеала»
«До и после ремонта спальни»
«В последний раз, когда делал ремонт, профессионалы сильно накосячили, поэтому в этот раз все сам, кроме штукатурки»
«Любой, кто жил в многоквартирном доме в Шотландии, поймет всю боль неудобной планировки ванных комнат»
- Что за колдунство? Ванная выглядит в два раза больше, чем была раньше! Потрясающая работа! © Doragoramu / Reddit
«А я вот ламинат на стены приклеил. Это прихожая такая получилась»
«Отремонтировал ванную комнату. Все сам и очень этим горжусь»
- Я этого не понимаю. На обеих фотографиях ванная комната выглядит гораздо лучше, чем моя. Зачем было делать ремонт? Вы потратили время и деньги, чтобы переделать великолепное в великолепное. © r_u_madd / Reddit
«Каждый сантиметр имеет значение»
Даже самое тесное жилье можно превратить в уютное гнездышко, если подойти к задаче с фантазией и любовью.
«Я купила витраж на аукционе и не знала, что с ним делать. И вот что в конце концов вышло»
«Мне нравится как получилось»
«Рада наконец-то поделиться тем, как преобразилась моя кухня»
Кошачий уголок своими руками
Для одних ремонт — это масштабная затея, они месяцами живут среди стройматериалов и общаются с рабочими чаще, чем с любимой бабушкой. Другие же меняют в интерьере всего пару деталей, и помещение внезапно начинает выглядеть как новенькое.