15+ профессионалов своего дела, встречу с которыми клиенты будут вспоминать до самой старости
Настоящие профессионалы дорожат своей репутацией и стараются обслужить любого клиента на пятизвездочном уровне. Но есть люди, которые работают не за оценку, а действительно вкладывают в дело всю душу. Именно о таких профи пойдет речь в нашей статье, и они, без сомнения, заслуживают все 10 баллов из 5.
- Пошел пообедать в кафе неподалеку от работы. Встретила незнакомая официантка, уровень обслуживания — «богиня». Ни разу так здорово и по-домашнему не принимали даже в статусных заведениях. При расчете выразил свое искреннее восхищение. Сказал ей, что она круто работает и что я впервые увидел такое отношение к клиенту. Спросил, в чем ее секрет. Ответ ошарашил: «Я хозяйка этого кафе». © oseledich / Pikabu
- Работаю за городом, на работу езжу всегда одним и тем же междугородним автобусом, с одним и тем же водителем, в одно и то же время. Его отличительная черта — ярко-желтый цвет. Поэтому я его пропустить не боюсь и спокойно стою в наушниках, зная, что что-то желтое вот-вот мелькнет. Ну и сегодня утром, как обычно, слушаю на остановке музыку. Вдруг сквозь наушники прорывается очень громкий автомобильный сигнал. Гляжу — стоит какой-то автобус. Вдруг дверь открывается, и мой водитель кричит: «Желтый сломался! Садись, а то на работу опоздаешь!» © EvaPtits / Pikabu
- Зашел в барбершоп постричься. Меня спросили, не хочу ли я чего-нибудь выпить. А я возьми да и скажи: «Ванильный латте». Не ждал ничего, но через 10 минут мне приносят именно то, что я просил. Сотрудники барбершопа специально сбегали за ним в кофейню по соседству. Теперь буду ходить к ним, пока не выпадут последние волосы. © Stephen Tompkins / Quora
- Мой стоматолог — пример крутого профи. Он угощает своих пациентов кофе, газировкой, конфетами и другими вкусняшками, которые все прочие дантисты презирают. А еще он иногда играет пациентам на гитаре и во время лечения включает нам сериалы. © Jesse_berger / Reddit
- У сына были проблемы с пищеварением и целый список ограничений в еде. Принесла я все это в садик, и получилось так, что супы ему лучше не есть. В итоге договорились с воспитателем, что будет давать сыну только второе. А на следующий день звонит мне детсадовский повар, расспросила, в чем конкретно проблема, и сказала, что будет варить порцию супа специально для сына. Я была очень тронута. Садик обычный, муниципальный. © Наталья / Dzen
- Принес в магазин электрики барахлящий пульт управления от светодиодной подсветки. Так девушка продавец, вместо того чтобы просто впарить мне новый, нашла причину поломки, взяла паяльник, вскрыла пульт, починила все и сказала, что я ей ничего не должен! Я был в шоке. Девушку отблагодарил. © OldStarponi / Pikabu
- Собрались пообедать с семьей в ресторане. Приходим и видим, что до открытия еще почти полчаса. Собираемся погулять в окрестностях, как из ресторана высовывается дама и спрашивает, мол, ищете что-нибудь? Говорю, пообедать у вас хотели, но видим, вы только с двенадцати. Ничего, говорит, заходите. Зашли. Дочь у меня — большая любительница бургеров, в сети была информация, что они тут есть, а в меню ничего такого нет. Спрашиваю, почему так, — говорят, бургеры у них только в меню доставки. Дочь уже собирается расстроиться — говорят, да не вопрос, приготовим. Очень порадовали. © Екатерина Полякова / ADME
- Мы переехали, когда моя жена была на шестом месяце беременности. Позарез нужны были новые шторы, поэтому мы сразу побежали за ними в местный магазин. Как только добрались до текстильного отдела, жене стало плохо. Сотрудница быстренько принесла ей стул и стакан воды, а затем притащила ткань для штор, чтобы жена могла выбрать. Шторы выбраны, но колец для них не оказалось. Продавец проверила их наличие, а после позвонила в магазин к конкурентам и послала туда кого-то забрать их для нас. После такого приема мы ходили в этот магазин за всем, что нам было нужно, независимо от цены, пока не переехали в другое место. © Nigel Greenwood / Quora
- Были в кафе с подругой, и она заказала суп для своей дочки. Его принесли, но сверху что-то такое положили, что девочка не ест. Подруга извинилась и попросила просто по возможности это убрать, ну, как получится. Так они принесли совершенно новый суп и даже не включили тот в счет, а могли бы просто убрать. © Ксения Максимюк
- Наслушалась чужих историй и очень боялась мужчин-гинекологов. В итоге так получилось, что меня на преждевременные роды вел мужчина. Господи, какой он был деликатный и, извините, нежный! Я и «лапочка», и «солнышко», и «можешь подержать мою руку и мне пальцы сломать». Чудесный специалист. © Злобный_суслик / ADME
- Однажды умудрилась заснуть в кресле стоматолога. Причем не просто, ожидая заморозки или начала приема, а пока врач методично вставляла мне в челюсть спицы и сверлила буром. Она, увидев, что я закрыла глаза и заваливать голову стала, перепугалась до смерти, а когда я ей все объяснила, такая ласково: «Ты спи-спи, я разбужу, когда закончу». © Elliada / ADME
- Однажды, когда я ехал на работу, автобус остановился на остановке по требованию возле одного предприятия. После чего водитель прошел в салон и разбудил женщину, которая там всегда выходила: «Вставай, соня.» © COBETbl4 / Pikabu
- Несколько лет назад хотела купить пару сережек в интернет-магазине. Я давно к ним присматривалась, но, когда таки собралась, их не оказалось. Продавец снял товар с производства! Мне нечего было терять, и я решила написать продавцу. Мне тут же пришел ответ, что они будут рады сделать для меня самую последнюю пару. И в короткие сроки я получила свой заказ на почте. Продавец не только прислал мне ту пару, которую я хотела, но и еще одну пару сережек из той же коллекции, тоже снятых с производства. И теперь всякий раз, когда я думаю об отличном сервисе, я вспоминаю этот магазинчик. © Jules Bearsong / Quora
- Зашел в супермаркет и каким-то образом забыл там 2 пакета с товарами на сумму более $ 60. Я позвонил им спросить, не находили ли они мои пакеты, а они в ответ пригласили зайти к ним еще раз. Пакеты так и не нашлись, а они сказали мне пройти в торговый зал и бесплатно взять там все, что нужно. Это был самый удивительный сюрприз. Теперь я их клиент на всю жизнь. © Mark Weingarten / Quora
- Есть дальняя ветвь нашей семьи, где девушки выходят замуж в 18 и первыми у них всегда рождаются девочки. Так, моя родственница вышла замуж и сразу забеременела. Ее вел мужчина-гинеколог, которого в семье хорошо знали. Он работал и в консультации, и в роддоме. На УЗИ пол ребенка так и не увидели. Роды прошли хорошо. И тут случился нежданчик: врач принял ребенка и вдруг как давай танцевать и петь: «Наконец-то мальчик! Я свободен и могу уйти на пенсию!» Как оказалось, он принимал роды у бабушки этой девушки, потом у ее мамы и вот теперь у нее. © Хищный ЗаИц / ADME
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