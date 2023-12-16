15+ человек, которым просто неприлично повезло

Есть сорт людей, которые из комиссионки выходят с историей на миллион (и, само собой, с обалденной покупкой). Такие случаи вдохновляют нас, менее везучих, тоже хоть иногда заглядывать на барахолки и в секонд-хенды в надежде поймать за хвост свою птицу счастья.

А в бонусе — те самые истории на миллион.

«Моя жена увидела его несколько месяцев назад и сразу влюбилась. Фортепиано в отличной форме и прекрасно играет. Страшно представить, сколько стоит новое»

«Купила на барахолке пакет с елочными украшениями за $ 3,99. Он оказался подозрительно тяжелым. Заглянула, а внутри лежат 6 немецких шаров „Кугель“, которым больше 100 лет»

Один такой шар стоит $ 50–100. © petlove499 / Reddit

«Не верится, что в этом сделает свои первые шаги моя дочка. Это ботиночки Loro Piana, и они совсем новые!»

«Никогда не думала, что мне так повезет! Искала его больше года. Отхватила за $ 40»

Обычно такие лампы стоят за сотню. © gabylovesunicorns / Reddit

«Я придумала, как круто украсить свой домашний офис винтажным бельем, купленным на барахолках»

Не буду врать, я подумала, что это комната маньяка. © 0ceaneyees / Reddit

«Купила в секонд-хенде потрясные джинсы от Levi’s — Ribcage. А вот что я нашла в кармане!»

«Приобрела эти милые ботиночки всего за $ 10. Моя лучшая подруга, которой 84 года, просто в восторге!»

«Заплатила за нее всего $ 8. Крыша едет от удачи!»

«Набор японской посуды Mikasa Bali Hai. На распродаже — за $ 55, купила за $ 25!»

«Это лучший свитер, который я когда-либо находила»

«Один олень сделан из латуни, второй — из серебра»

«Сначала я нашла украшение из латуни, а потом узнала, что есть серебряный вариант. Через неделю вернулась в тот же магазин — и вот он, серебряный! Невероятно!»

«Всего-то $ 33, плюс страдания, связанные с подъемом по винтовой лестнице»

«Сижу и думаю, как деликатно убрать ценник с моего нового сокровища. Купила за $ 4,99»

«Нашла винтажную сумку Dooney Big Duck! Я заплатила больше, чем хотела ($ 24,49), но просто не могла уйти без нее»

«Купила сумку с секонд-хенде. Открыла я ее только дома — и обнаружила внутри сюрприз»

Это почтовые марки 2017 года. Сейчас я отправляю много вещей по почте, так что это приятный бонус. © rpcyclone1995 / Reddit

«Нашла эту вышитую картину за $ 6. Я даже ахнула, увидев ее»

«Благослови, Боженька, того, кто отрезал бирку от этого платья от Tadashi! Купила его всего за $ 6»

О, какая находка! На тебе шикарно смотрится! © Black_seraph / Reddit

«Раньше не слышала о бренде Brunello Cucinelli, но кашемир был настолько мягким! Купила за $ 8,99»

Бонус

Мама купила в секонд-хенде купальные плавки. В них был маленький кармашек на липучке. Когда дома она его открыла, то ахнула, увидев внутри $ 500. © v79gps / Reddit

Купил как-то сундук на аукционе. Открыл, а внутри старое письмо от бывшей жены владельца. Мое сердце едва не разорвалось, ведь в нем она признавалась, что страдает, потому что муж не любит ее так сильно, как она любит его. Бедняжка, она действительно излила в этом письме всю свою душу! Мне было так ее жаль. © thoughtquake / Reddit