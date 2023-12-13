15+ человек, которым смело можно премию давать за педагогические заслуги
Как известно, основы воспитания человека закладываются в раннем детстве, от этого во многом зависит будущая взрослая жизнь. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые с благодарностью вспоминают своих воспитателей: родителей, бабушек с дедушками, нянечек и учителей.
В бонусах расскажем о том, как в детском саду малыша научили есть гороховый суп и за что девочка полюбила новую воспитательницу
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- Сын гороховый суп на дух не переносит, а в садике ест. Спрашиваю воспитательницу: «Как у вас получилось?» Оказалось, что она просто уговорила его взять и попробовать только одну ложку, потом еще одну, чтоб распробовать, потом еще и еще. Бывало даже 2 тарелки съедал. © Elena Mihailiuc
Бонус № 2
- Племянница очень плохо ела в садике, особенно котлеты. И тут сообщила, что у нее новая хорошая воспитательница. Спросила: «Чем она лучше прежней?» Племяшка ответила, что не заставляет ее есть котлеты, а прячет котлету в свою сумочку! © София Сапожкова
Дети приносят много радости, с ними всегда весело играть, болтать, гулять. Они задорные, непосредственные и порой подкидывают такие сюрпризы — только держись. А воспитание карапузов — это вообще отдельная история.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которым смело можно премию давать за педагогические заслуги
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