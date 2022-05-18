15+ человек, которые нашли среди гор хлама то, что в дорогих магазинах днем с огнем не сыщешь

Для того чтобы стать обладателем уникальной вещи, совсем не обязательно часами бродить по торговым центрам или полдня бороздить просторы онлайн-магазинов. Любители заглянуть в секонд-хенды, комиссионки и на гаражные распродажи знают, что порой именно там можно отыскать сокровища, которые вряд ли найдешь где-либо еще. А самое главное, что и цена у них будет весьма привлекательной.

Мы в ADME с интересом рассмотрели 15+ любопытных находок с барахолок, которыми их новые владельцы искренне гордятся.

«Урвала в секонд-хенде вот такой вот винтажный дизайнерский комплект за какие-то $ 6»

«Я чуть не расплакалась сегодня в винтажном магазине. Слева — кружки, на которые я сегодня наткнулась, справа — кувшин, который принадлежал еще моей прабабушке»

«Только взгляните на этот старинный флакон духов, который мне удалось заполучить»

«Около 4–5 месяцев не заглядывал в комиссионный магазин, чтобы на этих выходных случайно набрести на находку мечты»

«Нашла желаемый диско-шар на гаражной распродаже. Теперь, когда я просыпаюсь, моя комната сплошь усыпана волшебными точками»

«Купила свадебное платье своей мечты 70-х годов за $ 24. Сидит как влитое и находится в идеальном состоянии»

«Все, что вы видите в этой комнате, не считая ковра, было куплено в комиссионных магазинах начиная с января прошлого года»

«Я ничего не смыслю в покупках на барахолках, но этот стул был слишком крутым, чтобы не приобрести его. Коты одобрили покупку»

«Всегда хотел себе старинный кассовый аппарат, но думал, что их нигде не найти. Сегодня случайно наткнулся на один такой на распродаже имущества. Полностью рабочий»

«Отдала за все это на барахолке $ 20. Похоже, это как минимум 3 разных набора. Моя кухня раньше не была оформлена в клубничном стиле, но теперь точно будет»

«Целый год искал себе такой сервант и вчера наконец-то нашел. Обошелся мне в $ 85»

«Эта красивая винтажная парка отлично подойдет для наших холодных зим. Только посмотрите на эту меховую отделку! Находка мечты, искала нечто подобное 10 лет»

«Купили эту картину на местном рынке за $ 20, потому что она нам показалась крутой. На ее оборот взглянули только дома. Рекомендуемая цена составляет $ 1 300»

«Лучшее время для того, чтобы наткнуться на эту кроватку, сложно себе представить. Наш малыш должен родиться в ноябре. Кроватка обошлась в $ 25»

«Когда я вижу на барахолке старинную книгу за бесценок, беру не раздумывая. Эта обошлась мне в $ 1. Она 1779 года и некогда принадлежала английской графине»

«Нашла корзину для пикника моей мечты за $ 8,99»

«Только взгляните, какую прикроватную тумбочку я вчера отыскала на барахолке»

«Кожаная сумка за $ 5. Выглядит так, словно ею никогда не пользовались»

«Нашла себе свадебное платье мечты в секонд-хенде. Оно вдохновлено подвенечным нарядом Кэрри Брэдшоу. Вы не поверите, но платье ни разу не носили»