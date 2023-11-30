15+ человек, которым в коллеги достались совершенно потрясающие экземпляры
На работе мы проводим большую часть нашей жизни, так что коллеги фактически становятся нашей второй семьей. И тут уж как повезет: попадутся хорошие — будете жить душа в душу, а если нет, то придется как-то крутиться. Мы обратились к историям от пользователей сети, вспомнивших самых нерадивых коллег, с которыми приходилось работать.
- С коллективом и начальником как одна семья. Ухожу в декрет, подарков надарили. Спустя год после родов испекла торт, решила навестить коллег и угостить. Прихожу, а контора моя уже давно меня сократила и выходить из декрета некуда. И хоть бы кто-нибудь позвонил и сказал. Вот тебе и коллектив как одна семья! © Подслушано / VK
- У меня был коллега, который сплетничал о других и говорил про них всякие неприятные вещи. Это создало сверхтоксичную обстановку в офисе и стало причиной увольнения многих сотрудников. © mikroscosmo / Reddit
- Я как-то взяла на работу многовато еды на обед, оставила в холодильнике на следующий день. А утром котлеты из контейнера исчезли, только гарнир остался. При этом у нас был маленький коллектив, 10 человек, половина из которых в офисе не сидит, а только заезжают ненадолго. Оказалось, что это был один «выездной» коллега. Говорит, приехал в офис за документами уже поздно, когда все ушли, а котлеты так и манили. Обед он мне потом привез из кафе, но больше я ничего не оставляла. © Мама Дорогая / ADME
- Я машину купила. Всю жизнь мечтала, мечта сбылась. Только приходилось ставить далековато от офиса. На работе же я не похвасталась обновкой. Во-первых, чтобы не вызвать зависть, а, во-вторых, началось бы «довези, подвези, нам по пути». А потом одна из главных сплетниц предприятия заметила, что раньше я поворачивала направо на остановку, а тут уже налево поворачиваю целых полгода, непорядок. Родился миф, что у меня появился мужчина, именно к нему я бегаю в ту сторону после работы. Потом этот мужчина в их воображении стал женатым и меня начали жалеть, типа никуда он старую жену не денет и на мне никогда не женится. Потом они решили, что я от него забеременела. Все всплыло на 8 марта. На корпоративе одна дама спросила о моем сроке беременности. Я начала задавать уточняющие вопросы и выяснила, что у меня оказывается не скучная жизнь одинокой молодой женщины, а целая Санта-Барбара. © eternidade / Pikabu
- Мой коллега начинает разговор, потом делает длинные паузы, и, когда вы хотите что-то сказать он внезапно вас прерывает и продолжает говорить как ни в чем не бывало. Иногда он выдает целые монологи. Еще он любит вносить изменения в мои документы до того как я их сдаю. Пытается написать что-то заумное, но сыплет орфографическими ошибками. Хорошо, что в документе автоматически отмечается, кто вносил правки. © inu_yasha / Reddit
- Коллега активно флиртует. Интересно наблюдать за тем, как взрослый мужик пытается вспомнить молодость. Смотрит пристально, пытается шутить. Но иногда забывается и как начнет говорить о жене. Скажет и замолчал, как будто это какой-то секрет. Наверное, неудобно ему становится за то, что он тут подкатывает и вдруг про жену вспомнил. Не осуждаю его. Он нормальный мужик, просто вот заиграло в нем. © Подслушано / VK
- У меня была коллега, которая смотрела как я работаю. Мы сидели спиной друг к другу и она постоянно поворачивалась и просто смотрела на меня. Я понимал это в тот момент, когда она начинала комментировать происходящее на экране моего монитора. В конце концов она поставила зеркало на свой стол так, чтобы можно было видеть мои мониторы и не оборачиваться. © sarajanie / Reddit
- Есть у нас на работе товарищи, которые всех и все обсуждают. И вот стали появляться слухи, что мой коллега изменяет жене. Все потому, что после работы он идет не в сторону дома, а куда-то еще. Представляю как обзавидуются сплетники, когда узнают, что этот дядька переехал в новую большую квартиру, куда он и ходит каждый день после работы. © primys123445678 / Pikabu
- Каждый день в офисе мне приходится быть невольным свидетелем дикой мерзости, исходящей от моего коллеги. Грызет ногти, ковыряется в носу. Облизывает свои наушники. Мы в кабинете работаем вдвоем, даже не с кем разделить этот ужас и обдумать решение проблемы. Сказать лично, чтобы перестал это делать на рабочем месте, язык не поворачивается. © Подслушано / VK
- У меня был на работе один кадр: обожал всем навязывать здоровый образ жизни. Говорил кому надо похудеть, хотя его не спрашивали. Про свои витамины постоянно рассказывал. Надоел ужас как, но отшить его нельзя было, дружил с начальством и был очень мнительный и злопамятный. © Леля Леля / ADME
- Не люблю поправлять людей и ставить их в неловкое положение. Спокойно отзываюсь, если коллега назвал меня другим именем. Благодарю, если поздравили с днем рождения полгода спустя. Не скандалю, если кто-то взял мой чай для похудения или мое печенье. И как же обидно потом узнавать, что обо мне нелестно высказываются за глаза. У одного расстройство от моего чая, у другого аллергия на миндаль. Косячат они, а виновата я, хотя вообще слова не сказала. © Подслушано / VK
- В нашем офисе была женщина, которая любила суши. Но вместо того, чтобы класть остатки еды в холодильник, она убирала их в верхний ящик своего стола. Иногда она забывала про них. Она продержалась недолго, но это не было связано с постоянным запахом гниющей рыбы. © SpecialApplication / Reddit
- Моим менеджером была странная девушка, которая вывалила мусор на мой рабочий стол. Она сказала, что это должно было напомнить мне, что вынос мусора входит в мою должностную инструкцию. Я работал научным сотрудником в ипотечной фирме. © litkat16 / Reddit
- Был коллега, который нос в мою еду любил совать. А я принесла пасту в сливках с белыми грибами. Он ложку хвать и меняется в лице: «Это грибы?!» И тут же вылетел пулей из кабинета в сортир, оказалось, что грибы он не ест. © la / ADME
- Моя коллега была твердо убеждена, что мужчины и женщины не могут быть друзьями. Так получилось, что мы с моим менеджером неплохо ладили друг с другом, потому что были одного возраста и имели похожие интересы. Когда она узнала об этом, то сообщила всем, что у нас нерабочие отношения. © rosatenena / Reddit
- Сотрудница подняла жуткий хай: пропала из раздевалки ее дорогущая серебристая куртка! Она обвинила коллег. Все обыскали, не нашли. Попросили охрану посмотреть запись с камеры. Опа! Оказалось, что скандалистка пришла на работу в черной куртке. «Потерпевшей» культурно и вежливо, но очень настойчиво порекомендовали немедленно написать заявление на увольнение по собственному желанию. © ***Bear / Pikabu
- Накипело! Коллега вышла из декрета, сразу стала жаловаться, что ей тяжело, деньги нужны, с мужем развелась. Бегала к руководителю в кабинет поплакать. А через пару месяцев ей предлагают место начальника в смежном отделе. В работе смежников она такой же ноль, как все мы. И я тоже развелась с мужем, когда вышла из декрета, только не плачу по кабинетам и не жалуюсь. Я умнее, работоспособнее, а место это мне не досталось. Так обидно! © Подслушано / VK
От коллег многое зависит: они могут плести козни, распускать сплетни, мешать работать. А могут хвалить и во всем поддерживать. Те, у кого на работе все гладко, да спокойно ни за что не променяют свой родной коллектив на большую зарплату и кабинет с кожаным креслом.
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