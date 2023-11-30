15+ человек, которым в коллеги достались совершенно потрясающие экземпляры

На работе мы проводим большую часть нашей жизни, так что коллеги фактически становятся нашей второй семьей. И тут уж как повезет: попадутся хорошие — будете жить душа в душу, а если нет, то придется как-то крутиться. Мы обратились к историям от пользователей сети, вспомнивших самых нерадивых коллег, с которыми приходилось работать.

От коллег многое зависит: они могут плести козни, распускать сплетни, мешать работать. А могут хвалить и во всем поддерживать. Те, у кого на работе все гладко, да спокойно ни за что не променяют свой родной коллектив на большую зарплату и кабинет с кожаным креслом.