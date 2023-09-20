15+ человек, которым достались совершенно особенные коллеги: туши свет — кино начинается

На работе мы проводим большую часть своей жизни и поэтому отношения в трудовом коллективе крайне важны. Тут уж как повезет: бывают коллеги, с которыми сразу находишь общий язык, встречаются и те, к кому очень сложно найти подход. А иногда вообще попадаются такие персонажи, хоть стой, хоть падай.