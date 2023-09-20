15+ человек, которым достались совершенно особенные коллеги: туши свет — кино начинается
На работе мы проводим большую часть своей жизни и поэтому отношения в трудовом коллективе крайне важны. Тут уж как повезет: бывают коллеги, с которыми сразу находишь общий язык, встречаются и те, к кому очень сложно найти подход. А иногда вообще попадаются такие персонажи, хоть стой, хоть падай.
- У меня коллега транжирка. Я откладывала, у меня ипотека, а она же все спускала на шмотки, гулянки, салоны. Я все думала: «Умная девка, а мысли только о тряпках, о будущем не думает и живет одним днем». А потом она подцепила богатого мужика на свои ноготочки-реснички и живет теперь в шоколаде. Так до меня и дошло, что не транжирство это было, а грамотный бизнес-план. © Подслушано / VK
- Работала как-то в одном известном банке, офис формата опенспейс. И фишка такая была у руководства: проверять чистоту рабочих мест. В соседнем отделе работал один довольно своеобразный коллега, который с влажной салфеткой ползал под столами, а потом показывал всем, какие они серые от пыли и грязи. Это была жесть. Видимо по этому поводу все же высказались, потому что вскоре это прекратилось. © Оперный театр / ADME
- Устроилась на новую работу, там во время обеда приходила девушка с ложкой и лезла ко всем в тарелки, у всех еду ела. Год она так питалась, а потом в Египет отдыхать уехала. © Наталия Воднева
- Я работал с парнем, который постоянно пробивал в интернете информацию про все коллег. Например, он узнал сумму, за которую мы продали свою квартиру, и разболтал это всему отделу. © fetedelamusique / Reddit
- Работал с девушкой, которая иногда просто лежала на полу и залипала в телефоне. Она регулярно за что-то злилась на своего парня и просто начинала выкрикивать ругательства, иногда даже в присутствии клиентов. © AtlantaFieldClowns / Reddit
- А у нас на работе один коллега постоянно за обедом ел чеснок. Говорил, что в нем много витаминов и он так от простуды спасается. Запах стоял просто кошмарный.
- Достала коллега: работаем вместе на поточном производстве по сменам. Она постоянно спит. Ночь это или день — все равно. Она же старенькая уже, ей тяжело. Ты на работу ходишь, чтобы деньги зарабатывать, хочешь спать — увольняйся и сиди дома! Я устала уже работать за двоих. И достало ее: «Ты ж молодая» и все в этом духе. © Подслушано / VK
- Менеджер по персоналу на моей последней работе не имел никакого образования и опыта работы в сфере управления персоналом. Она была некомпетентна, постоянно спорила и вела себя пассивно-агрессивно. Когда я увольнялся, она спросила меня: "Почему ты все время сопротивляешься и всем недоволен, ты не командный игрок".© miken32 / Reddit
- Работала я как-то в небольшой типографии, и трудилась у нас менеджером Таня. И вот она с одной съемной квартиры съехала, а другую найти сразу не смогла. С согласия директора перевезла на склад типографии все свои вещи и два месяца жила в офисе с двумя кошками. А у нас там даже душа не было, только туалет и раковина. © Raksandra / Pikabu
- У нас на работе дедушка пенсионного возраста очень любил квашенную капусту, да еще и со всякими приправами. Ароматы — рыба и рядом не валялась. После его увольнения взяли женщину, которая тоже оказалась любительницей этой капусты. © Morgana / ADME
- Взяли барышню с условием, что плюсом к основной работе нужно будет письма на почту отвозить. Она каждое утро появлялась на час-полтора позже всех. Через пару месяцев что-то искали, залезли в ее шкаф, а там аккуратными кучками лежит все то, что надо было отправить. Пришлось расстаться с такой прекрасной сотрудницей. © Тревожное Пирожное / ADME
- Бесит коллега. Она уже на седьмом месяце беременности, уверяет, что может работать без проблем, что ей не тяжело, в декрет пойдет позже. При этом каждый день трепет нервы всем остальным работникам: то у нее настроение резко поменялось, то психи, то истерика, хамит, огрызается без повода. Всем отделом ждем, когда же она уйдет в декрет! © Подслушано / VK
- У нас был кадр, приносил тушеную капусту, разогревал и ел. Прекратил только после того, как во время его обеда к нам в кабинет зашли два разных сотрудника и оба слово в слово громко сказали одно и то же: «Фу! Чем у вас так воняет?» © Юлия Иванова / ADME
- Я работал в адвокатской конторе с секретаршей, которая отказывалась что-либо делать, потому что просто не знала как. Она не могла создавать текстовые документы, сканировать или использовать программное обеспечение для выставления счетов и при этом отказывалась учиться. В крайнем случае она забирала работу домой, чтобы ее внук разобрался. © moekay / Reddit
- Вышла с работы и через полчаса вспомнила, что оставила свою еду. Написала в чат. Коллега ответил, что ее уже нет, съел, не нужно забывать. Мол, он все свои вещи носит при себе — всякое бывало. © VillaLatypova / Twitter
- У нас в офисе на работе случай был: парень сидел, смотрел в точку, а потом ни с того ни с сего как швырнет ручку в стену, она прямо вдребезги разлетелась. Мы с коллегами переглянулись понимающе — нервное напряжение.
- Раньше работал с парнем, чей ноутбук через каждые пару недель был просто забит всякими вирусами, троянскими программами, рекламой. Он постоянно на это жаловался, и я чистил его компьютер. © pehatu / Reddit
- У нас была сотрудница, которая лазала по шкафам и искала кофе. Ей сказали, что прошли времена, когда начальство покупало нам кофе, сахар и печеньки. У каждого свои баночки. Я свою сначала прятала на кухне, потом перенесла в свой стол. Она, не найдя на кухне чем поживиться, пришла и спросила: «А где сахар?» Я ей ответила: «В магазине». Она обиделась. © Elena LV / ADME
- У моей коллеги совершенно нет совести. Мы получили отпускные, а через неделю она уже просит одолжить ей крупную сумму денег, так как свои потратила на дорогущую кухню. Без задней мысли мне выдает: «Я на тебя рассчитываю». При этом я теперь должна объяснить ей, куда и как я потрачу свои деньги! © Подслушано / VK
От коллег многое зависит: они могут плести козни, ставить палки в колеса или наоборот, хвалить, во всем поддерживать и стать настоящими друзьями. Те, у кого на работе все гладко и спокойно, не променяют свой родной коллектив даже на большую зарплату.
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