15 человек, которым встретились не просто незнакомцы, а добрые феи какие-то
Среди суеты современного мира, когда нас окружают повседневные заботы и свои собственные проблемы, мы порой забываем о простых, но невероятно значимых поступках — добрых делах. Вот только когда человек согласен бесплатно везти вас к больному ребенку 6 часов в одну сторону или просто отдает свой зонт во время внезапного ливня — такие моменты остаются в сердцах на всю жизнь. Мы как раз собрали такие истории от пользователей сети.
- Мне нельзя рожать по состоянию здоровья. Усыновить не смогу — не пройду медкомиссию. В 31 год я нашла свой смысл жизни: воспитываю умного и позитивного мальчика-подростка. Он родной сын мужчины, который старше меня на 12 лет. Мы были вместе 8 лет, расстались, по закону он его отец, но никак не принимает участия в воспитании, мальчик живет у меня; мать лишена родительских прав, а родным бабушкам и дедушкам на него все равно. © Подслушано / Ideer
- Вчера случилась история. В детском лагере, где уже четвертый день отдыхал мой старшенький, случилась досадная с точки зрения воспитателей неприятность: 70 детей, часть вожатых и воспитателей подхватили какой-то кишечный вирус. Прям сильный. Туда приехали медики и все санстанции, и точно творится что-то не то. В общем, мы с мужем решили ехать. Обзвонили всех знакомых. Кто работает, кто не в городе. На такси денег просто не было. Больше 6 часов в пути. Время 9 вечера. И тут муж звонит соседу снизу, с которым они как-то качели во дворе варили. И он без разговоров соглашается! Надо? Ну поехали, ребенок это святое. Ни слова о вознаграждении, попросил только воды купить. С работы, даже не поев, а завтра ему опять на работу. Приехали в четвертом часу ночи. Мужик просто герой на самом деле. Пожертвовал временем, бензином, силами. Просто взял и помог. © Veto44ka / Pikabu
- Порой чужие люди становятся ближе родных. Вот мне 7 лет, я гуляю в небольшой роще возле дома. Меня окликает женщина, которая пасет коз, и спрашивает, почему я гуляю один. Мы разговорились, меня угостили конфетами и отвели домой, женщина беспокоилась, что я могу заблудиться. Так постепенно у меня появился первый друг, правда, старше меня на 50 лет. Мы разговаривали абсолютно обо всем, о чем я спрашивал. Меня не затыкали и не шикали, если я задавал глупый вопрос в связи с тем, что я ребенок. Я стал ходить к ней в гости, познакомился с ее мужем. После окончания школы, я уехал в город учиться. На протяжении 5 лет каждые выходные я приезжал домой, и сначала шел не к себе, а в гости к другу. Она знает абсолютно все мои секреты, знает то, что не знают мои родители. И я ей полностью доверяю. Мне 30 лет, я все так же дружу с этим человеком. За 20 с копейками лет она для меня стала другом, я бы даже сказал бабушкой, хотя мы не родственники. Я точно знаю, что дружба существует, и у нее нет никаких ограничений. © Подслушано / Ideer
- Я около 8 лет сдавала квартиру паре — парень и девушка, оба приезжие. И вот в прошлом году звонит мне девушка и плачет. Рассказала, что у нее нашли серьезную болезнь. Парень, как узнал, бросил ее. Ей некому помочь, квартиру одна не потянет, попросила дать две недели на то, чтобы съехать. Решила возвращаться к себе в деревню, там есть больница. Тут ей сделают операцию, а наблюдаться будет там. А я понимаю, что ей надо лечиться, надо быть в городе, у нас хорошая больница, другой уровень. Разрешила ей на время лечения жить в квартире просто так. Если сможет платить за коммуналку, то будет хорошо, если нет — ничего, переживу и без этого. Она была очень благодарна, плакала. В общем, сейчас с ней все в порядке, она нашла парня и выходит за него замуж! Я очень рада за нее и за то, что приложила силы, чтобы помочь человеку сохранить жизнь и здоровье, а это важнее денег. © Подслушано / Ideer
- К нам устроилась девочка 19 лет и сразу стала задерживаться на работе. Однажды я подошла к ней и сказала, чтобы шла домой. Она расплакалась, сказала, что дома у нее нет компьютера и интернета, а это единственная возможность подготовиться к ЕГЭ и поступить. На следующий день я попросила коллег принести ненужный ноутбук, если у кого-то есть. И через день плакала уже я. У девочки на столе лежало 4 не самых новых, но рабочих ноутбуков. Коллеги отказались забирать лишние и сказали, что она может выбрать себе любой, а ненужные продать. Через полгода она поступила и уволилась, но уже почти 2 года присылает нам фото с отличными зачетками. © Подслушано / Ideer
- Была с начальницей в кофейне рядом с работой, и там работала девочка, с залысинами такая. Но когда начальница разлила кофе, то девочка очень быстро сориентировалась, принесла салфетки для одежды, рассказала, где рядом сервис, куда можно занести телефон прямо сейчас, а потом принесла еще один бесплатный кофе. Оказалось, что через неделю начальница зашла к ней еще раз, попросила ее резюме и передала его в другой отдел. Ее взяли, хотя из рекомендаций начальница сказала только то, что девочка добрая и внимательная. Выглядит хорошо, всегда с легким макияжем, в новой одежде, вылечила волосы. Очень любит свою новую работу, а коллеги любят работать с ней. Недавно ее повысили. А в следующем году она оканчивает учебу и ее ждет еще одно повышение. © Подслушано / Ideer
- Школа актерского мастерства. Регулярно читали рассказы, которые вгоняли меня в сильнейшую панику, слезы с первых строк. Учителя были жестокие и не стеснялась ни в выражениях, ни в действиях. Со стыдом я подошла и рассказала преподавателю. Она отнеслась с пониманием, была мила и разрешила закрывать уши. Она же научила меня выговаривать букву «р». В 14-то лет. Для меня это все было невиданной добротой. Я очень ей благодарна. © Подслушано / Ideer
- Как-то я стояла в очереди и заметила женщину, у которой не хватило денег, чтобы расплатиться. Еще и ребенок кричал, женщина явно нервничала и судорожно пыталась выбрать, что из продуктов ей нужно выложить. И я просто заплатила за то, на что ей не хватило. Я не какая-то там богачка, просто захотелось сделать хорошее. © Flat_Summer / Reddit
- У меня отменили рейс и какой-то незнакомец в аэропорту отдал мне свой билет, чтобы я смог вернуться домой и увидеть своего мальчика в его первый день рождения. © billbapapa / Reddit
- Пару лет назад гуляла с собакой, и у меня случился приступ. Я была совсем дезориентирована и не соображала, где нахожусь. В итоге незнакомый паренек остановился, помог позвонить маме, та сказала мой адрес, и паренек проводил меня до квартиры и мужа. До сих пор ему благодарна. © AllLinesDown / Reddit
- Я часто заказываю доставку продуктов домой, и попадался один и тот же курьер — симпатичный, в общем, парень, но, видимо, он родился с чем-то типа заячьей губы, и у него шрам и не очень ровный прикус. Парень был всегда каким-то зашуганным, не смотрел в глаза. Я несколько раз говорила с ним вежливо, оставляла чаевые, как-то раз угостила домашним пирогом. Он ездил в наушниках, оттуда слышала классную музыку, несколько раз похвалила музыкальный вкус его, порекомендовала еще группы похожие. И тут я заметила, что его нет давно, может, месяцев 9, если не больше. Подумала, что, наверное, уволился. А на днях раздается звонок в дверь, я открываю, а там этот парень. Не в курьерской форме, а стильно одет, взгляд другой. Протягивает мне бумажку, а это приглашение на свадьбу. И говорит: «Вы всегда так хорошо со мной разговаривали, у меня было столько уверенности после ваших слов. Со мной мало кто так говорил. Я поступил на заочку, нашел другую работу, а в университете познакомился с девушкой, у нас свадьба через два месяца. Приходите, пожалуйста, я буду рад вас видеть! Меня, кстати, Егор зовут». Я с радостью пойду к нему на свадьбу и вообще невероятно, что так получилось. © Подслушано / Ideer
- Работал у нас электрик, парень около 30 лет. Предварительно составил калькуляцию, сколько стоит работа и материалы. Жена предложила чая или кофе с печеньем, он отказался. Закончил все дела и говорит:
— У вас по работе скидка 5%.
— А за что скидка?
— За чай.
— Так вы же отказались!
— Ну вы же предложили! Скидка за человечность. © PolAnd1234 / Pikabu
- Как-то, когда о приложениях такси еще никто не слышал, ловила я попутку. А дождь еще лил. Останавливается тачка, я смотрю — в авто трое молодых мужчин, суровых таких, брутальных. Нет, говорят они мне, мы на твой адрес не свернем, едем прямо, извини. Я, если честно, облегченно выдохнула. Стою себе дальше. А они вдруг возвращаются задним ходом, отъехали недалеко. Говорят мне, мол, садись, дождь, довезем тебя. Ну, назвался груздем — полезай. Довезли меня до дома, деньги совала — отказались. © nerner / Pikabu
- Шел я как-то под нормальным таким дождем. Мимо проезжает мужчина, тормозит и вручает мне зонт. Я, естественно, благодарю, а он в ответ: «Без проблем, просто передай дальше» — и уезжает. Не до конца понял, имел он в виду доброту или зонт, но в другой день я уже сам помог одеждой одному бедолаге. © askredditisonlyok / Reddit
- После диких экзаменов мы с подругой пытались расплатиться за еду. Карта не работала, налички не было, и в итоге парень сзади заплатил за нашу еду. Мы обе буквально начали плакать из-за недостатка сна, еды и того, каким же добрым оказался этот парень. © Unknown author / Reddit
Доброта действительно творит чудеса. А главное, она делает счастливыми не только тех, кому вы помогаете, но и вас самих.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которым встретились не просто незнакомцы, а добрые феи какие-то
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