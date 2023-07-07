15 человек, которым встретились не просто незнакомцы, а добрые феи какие-то

Среди суеты современного мира, когда нас окружают повседневные заботы и свои собственные проблемы, мы порой забываем о простых, но невероятно значимых поступках — добрых делах. Вот только когда человек согласен бесплатно везти вас к больному ребенку 6 часов в одну сторону или просто отдает свой зонт во время внезапного ливня — такие моменты остаются в сердцах на всю жизнь. Мы как раз собрали такие истории от пользователей сети.