15+ человек, которым явно не светит звание шеф-повара, но они не прекращают кулинарные эксперименты

Казалось бы, что может быть проще: смешал ингредиенты, поставил на плиту — и вуаля. Но порой люди даже из обычных продуктов умудряются сделать блюдо, которое есть совершенно невозможно. А иногда получается в принципе съедобно, но без слез на такой «кулинарный шедевр» просто не взглянешь. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которым, похоже, лучше держаться от кухни на почтительном расстоянии. А в бонусе расскажем о традиционном рецепте от одного бати.

«Мы с подругой впервые готовили суши. Как думаете, у нас получилось?»

«Беременную жену потянуло на соленые огурцы с сыром и соусом»

Чечевица с жареными сосисками

Суп из брокколи с творогом

Когда ты устал и просто решил по-быстрому поужинать

«Замороженный шашлык, старые наггетсы и картофель фри с большим количеством кетчупа, потому что других соусов у меня нет»

«Жене и детям не понравился овощной суп»

«Приготовила на завтрак тосты с авокадо»

«Шоколадный мусс от моей сестры»

«Сэндвич, который сделал мой бывший: салями, кукурузные хлопья, горчица и мармеладные червячки»

«Мой завтрак»

«Мама заставляет меня каждый год украшать печенье, которое она готовит. В этот раз я сделала так»

Cупчик

«Тушеные свиные ножки в соусе барбекю оказались не такими вкусными, как я ожидал»

«М-да, давненько моя мама не готовила печеньки»

Французский луковый суп с ломтиками сыра

Тунец, соус, майонез и сладкая кукуруза

«Еще одно изысканное блюдо от моего супруга»

Бонус

Мой батя практикует ирландское рагу а-ля трое в лодке: берет все, что есть съедобного, закидывает в кастрюлю, варит до получения однородной массы и ест это, нахваливая, но никому не давая «свою прелесть». © clin73 / Pikabu

