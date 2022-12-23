15+ человек, которым явно не светит звание шеф-повара, но они не прекращают кулинарные эксперименты
Казалось бы, что может быть проще: смешал ингредиенты, поставил на плиту — и вуаля. Но порой люди даже из обычных продуктов умудряются сделать блюдо, которое есть совершенно невозможно. А иногда получается в принципе съедобно, но без слез на такой «кулинарный шедевр» просто не взглянешь. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которым, похоже, лучше держаться от кухни на почтительном расстоянии. А в бонусе расскажем о традиционном рецепте от одного бати.
«Мы с подругой впервые готовили суши. Как думаете, у нас получилось?»
«Беременную жену потянуло на соленые огурцы с сыром и соусом»
Чечевица с жареными сосисками
Суп из брокколи с творогом
Когда ты устал и просто решил по-быстрому поужинать
«Замороженный шашлык, старые наггетсы и картофель фри с большим количеством кетчупа, потому что других соусов у меня нет»
«Жене и детям не понравился овощной суп»
«Приготовила на завтрак тосты с авокадо»
«Шоколадный мусс от моей сестры»
«Сэндвич, который сделал мой бывший: салями, кукурузные хлопья, горчица и мармеладные червячки»
«Мой завтрак»
«Мама заставляет меня каждый год украшать печенье, которое она готовит. В этот раз я сделала так»
Cупчик
«Тушеные свиные ножки в соусе барбекю оказались не такими вкусными, как я ожидал»
«М-да, давненько моя мама не готовила печеньки»
Французский луковый суп с ломтиками сыра
Тунец, соус, майонез и сладкая кукуруза
«Еще одно изысканное блюдо от моего супруга»
Бонус
- Мой батя практикует ирландское рагу а-ля трое в лодке: берет все, что есть съедобного, закидывает в кастрюлю, варит до получения однородной массы и ест это, нахваливая, но никому не давая «свою прелесть». © clin73 / Pikabu
А вы хорошо готовите любые блюда? Или есть список рецептов, за которые даже не беретесь?
Фото на превью CorrWare / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которым явно не светит звание шеф-повара, но они не прекращают кулинарные эксперименты
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