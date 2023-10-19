15+ человек, которым жизнь подкинула такой сюрприз, что волосы на голове дыбом
Осень — это время, когда особенно приятно пощекотать себе нервы. Например, пересмотреть первые сезоны «Сверхъестественного» или почитать страшные истории. Пользователи поделились кадрами необычных вещей и событий, от которых мурашки разбегаются по всему телу.
«Кто-то пробрался в самую глубь моего двора и оставил чемодан»
«Я открыла его, а там было пусто. Но самое интересное, что пах чемодан потрясающим мужским одеколоном. Такое чувство, что его хозяин купил дорогой аромат и пролил весь флакон внутрь».
«Купила на распродаже скульптуру в виде близняшек. Внутри она полая, и там живет симпатичный паук»
«Рано утром жена пошла на кухню попить воды и заорала так, словно увидела привидение. Я тут же проснулся и побежал на крик, а там это существо»
«Я живу в горах, примерно в 500 км от ближайшего пляжа. Это просто безумие какое-то».
- Есть пресноводные крабы, которые выглядят похоже. Наверное, ему тоже просто хотелось воды. © milleniumsentry / Reddit
«Поужинав, я вернулся к припаркованной машине, а под дворником лежала эта фотография. Дата сегодняшняя»
- Просто курицы спят под лампой. Наверное, фото оставил какой-то непризнанный поэт или что-то в этом роде. © CleanData45 / Reddit
«Это каменное лицо смотрело из-под земли»
«Просто не верится, что пришлось уйти из магазина без этих туфель»
«Вышел на крыльцо и решил проверить стул, прежде чем сесть на него. А под сидением эти штуки. Похожи на паучьи яйца. Я прав?»
- Это яйца коричневой вдовы. Коричневые вдовы менее опасны, чем черные. Однако это все еще ядовитые пауки. © carverof***** / Reddit
«Что-то медленно пожирает мою книгу»
«Я живу в старом коттедже. Здесь много насекомых и недавно я нашел несколько дырок на своих футболках».
«Нашел этот накладной ноготь на полу в ванной. Я живу один»
«Прогуливаясь по лесу, я увидел яму, заглянул внутрь, а там стояла странная статуя с колокольчиком на ней»
«На полу в спальне я нашла футболку и кепку, которых никогда раньше не видела. У моего парня таких тоже нет, мы единственные жильцы в доме»
«Чистил засорившийся слив, и эта штука выплыла из грязной воды. У меня аж волосы дыбом встали — сразу вспомнил „Оно“ Стивена Кинга»
«Теперь понятно, почему со сливом были проблемы. Мы въехали в этот дом 4 года назад, значит, эта кукла была там все это время».
«Найдена в комиссионке. Я в начале фильма ужасов?»
«Прочисти себе мозги».
«У этой ракушки, которую я подобрал, все еще был хозяин»
«Рядом с моим офисом кто-то сшил одеяла для камней»
«Помидор, который моя мама разрезала. Что с ним не так?»
«Сегодня утром нашел у себя на крыльце неизвестно откуда взявшийся ключ»
- Его могла принести сорока. © Unknown author / Reddit
«Группа азиатских божьих коровок собралась в углу моего окна. Караул, что происходит?!»
Иногда нам попадаются очень странные вещи, чье предназначение угадать просто невозможно, особенно могут удивить предметы из прошлого. К счастью, всегда найдутся те, кто сможет объяснить назначение находки, к какому бы периоду времени она ни относилась.