15+ человек, которым жизнь подкинула такой сюрприз, что волосы на голове дыбом

Осень — это время, когда особенно приятно пощекотать себе нервы. Например, пересмотреть первые сезоны «Сверхъестественного» или почитать страшные истории. Пользователи поделились кадрами необычных вещей и событий, от которых мурашки разбегаются по всему телу.

«Кто-то пробрался в самую глубь моего двора и оставил чемодан»

«Я открыла его, а там было пусто. Но самое интересное, что пах чемодан потрясающим мужским одеколоном. Такое чувство, что его хозяин купил дорогой аромат и пролил весь флакон внутрь».

«Купила на распродаже скульптуру в виде близняшек. Внутри она полая, и там живет симпатичный паук»

«Рано утром жена пошла на кухню попить воды и заорала так, словно увидела привидение. Я тут же проснулся и побежал на крик, а там это существо»

«Я живу в горах, примерно в 500 км от ближайшего пляжа. Это просто безумие какое-то».

Есть пресноводные крабы, которые выглядят похоже. Наверное, ему тоже просто хотелось воды. © milleniumsentry / Reddit

«Поужинав, я вернулся к припаркованной машине, а под дворником лежала эта фотография. Дата сегодняшняя»

Просто курицы спят под лампой. Наверное, фото оставил какой-то непризнанный поэт или что-то в этом роде. © CleanData45 / Reddit

«Это каменное лицо смотрело из-под земли»

«Просто не верится, что пришлось уйти из магазина без этих туфель»

«Вышел на крыльцо и решил проверить стул, прежде чем сесть на него. А под сидением эти штуки. Похожи на паучьи яйца. Я прав?»

Это яйца коричневой вдовы. Коричневые вдовы менее опасны, чем черные. Однако это все еще ядовитые пауки. © carverof***** / Reddit

«Что-то медленно пожирает мою книгу»

«Я живу в старом коттедже. Здесь много насекомых и недавно я нашел несколько дырок на своих футболках».

«Нашел этот накладной ноготь на полу в ванной. Я живу один»

«Прогуливаясь по лесу, я увидел яму, заглянул внутрь, а там стояла странная статуя с колокольчиком на ней»

«На полу в спальне я нашла футболку и кепку, которых никогда раньше не видела. У моего парня таких тоже нет, мы единственные жильцы в доме»

«Чистил засорившийся слив, и эта штука выплыла из грязной воды. У меня аж волосы дыбом встали — сразу вспомнил „Оно“ Стивена Кинга»

«Теперь понятно, почему со сливом были проблемы. Мы въехали в этот дом 4 года назад, значит, эта кукла была там все это время».

«Найдена в комиссионке. Я в начале фильма ужасов?»

«Прочисти себе мозги».

«У этой ракушки, которую я подобрал, все еще был хозяин»

«Рядом с моим офисом кто-то сшил одеяла для камней»

«Помидор, который моя мама разрезала. Что с ним не так?»

«Сегодня утром нашел у себя на крыльце неизвестно откуда взявшийся ключ»

Его могла принести сорока. © Unknown author / Reddit

«Группа азиатских божьих коровок собралась в углу моего окна. Караул, что происходит?!»