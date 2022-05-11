16 человек купили, казалось бы, простые вещицы, а они превзошли все их ожидания

Порой, покупая какую-то вещь, мы испытываем сомнения. Вдруг она не подойдет к интерьеру, плохо сядет или и вовсе не будет работать как нужно. Но некоторые покупки по-настоящему западают в сердце и доставляют своим хозяевам столько удовольствия, что они просто не могут об этом молчать.

Мы в AdMe.ru обожаем покупать различные приятные безделушки. Вот фотографии пользователей, которые ни на минуту не пожалели о товарах, которые отработали каждый потраченный на них рубль.

«Жена купила USB-ловушку для комаров. Думал, это очередной развод, но вот результат»

«Любимая игрушка моей кошки — вот такой червячок. Так что я попросту заказал упаковку из 50 штук»

«Тут оборудования на несколько тысяч. Купил за бесценок на гаражной распродаже»

«На Рождество получил машинку для очистки катышков»

«Мой отец купил эту машинку для очистки яблок от кожуры»

Мою бабушку бы приступ хватил, если бы она увидела, какой толстый слой кожуры она снимает. © amdaly10 / Reddit

«Вчера купил этот стол, и он разместился просто как влитой»

«Я купил этот стеллаж, и полки просто идеально подходят для упаковок с чаем»

«Много лет назад купил этот крутой таймер»

«Купил онлайн на глаз, параметры не измерял»

«Купил мойку под давлением и сразу же попробовал отмыть патио»

Я бы мог смотреть на это весь день... © the_darkener / Reddit

«Лотерейный билетик, что ли, купить...»

«Это был лучший способ потратить немного денег»

«Нашел эту лампу вчера на гаражной распродаже. Это потрясающе»

Следуй за мечтой

«Мне 27 лет. Пару месяцев назад увидел такие лампы в интернете. Казалось, что в моем возрасте глупо мечтать о чем-то подобном. Но сегодня в комиссионке попалась такая лампа за отличную цену. Этот знак Вселенной я не смог проигнорировать».

«Ни за что не оставил бы их там! Абсолютно новые, пролежали в коробках с 1997 года»

«Давно хотела этот пылесос, но жалела денег. В итоге купила. Помыла полы, а после этого пропылесосила. Вот столько шерсти он собрал с „чистых“ полов»