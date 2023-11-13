15 человек, личные границы которых крепче Великой Китайской стены
Пожалуй, все мы не раз принимали непростое жизненное решение, за которое после благодарили себя от всей души. Пользователи сети поделились моментами, когда вдруг четко осознали, что достойны чего-то большего.
- Была влюблена в парня. Он об этом знал, но особо взаимностью не отвечал. Однажды он позвал меня гулять. Я согласилась. Затем он сказал, что будет со мной встречаться, если я его догоню. При этом он был спортсменом и знал, что я вообще ужасно бегаю. Я согласилась. Я побежала. В противоположную сторону. © Подслушано / Ideer
- В мои 17 лет родители развелись. Я остался с отцом, так как универ через дорогу, а мама переехала в другой район. Вот тут стало ясно, что мама поддерживала порядок в доме. Через месяц в нашу с отцом квартиру невозможно было зайти: в туалете воняло, есть нечего. Отец стал искать помощницу по дому, наткнулся на резюме моей мамы. Предложил ей работать у нас за деньги. Отказалась. © Подслушано / Ideer
- Думаю, чего меня так колотило вчера в 11 вечера. Потом вспомнила, что год назад муж в это время от меня больной уехал к любовнице. А сегодня год, как я от него ушла. © ryjii_zamorysh / Twitter
- Я встречалась с одним парнем почти 5 лет. Он ужасно относился ко мне. После нашей помолвки он не разрешал мне говорить о свадьбе в его присутствии. Как-то я захотела сделать татуировку. Он стал говорить, что я буду выглядеть отвратительно и он не сможет на меня смотреть. Я очень разозлилась и ушла, а на следующий день изменила ему с бывшим и вернула кольцо. © de***-and-doornails / Reddit
- Мой бывший не менял ребенку подгузники, потому что я делала это «быстрее и лучше». Он никогда не вставал ночью к плачущим детям, потому что «весь день работал и должен отдохнуть». Он никогда не готовил и не ходил за продуктами, хотя я тоже работала полный день. © TheJenRollins / Twitter
- Жили с парнем полгода, все это время он находился в поиске себя. Я работала без выходных, времени на маникюр и другие мелочи не было. А потом он заявил, что уходит, потому что я стала неженственной. Минут через 10 соседи наблюдали, как красиво летят его вещи с балкона. © Подслушано / VK
- Прибился к моей бабушке мужчина. Ухаживал, а она не поддавалась. Однажды звонит ее подруга и говорит: «Меня твой пригласил на свидание, что делать?» И придумали буси уловку для мужика. Подруга согласилась встретиться, и в самый ответственный момент ворвалась моя со всякими проклятиями и разбитым сердцем. Он пытался оправдаться, но все попытки пресекались. Послали они его обе. Почти как в фильме «Сердцеедки», вот только всем героям по 65+ лет. © Подслушано / Ideer
- Мой парень говорит, что я сама красивая и что ему со мной повезло. Но когда мы ругаемся, я вдруг оказываюсь жирной и неряшливой. А жить со мной — сплошной кошмар. Когда он покупает продукты «в третий раз подряд», оказывается, что ему надоело меня содержать. Когда я хочу повидаться с подругами в его выходной, оказывается, что я эгоистка. Еще он искренне удивился, когда на его предложение руки и сердца я ответила «нет». © Подслушано / Ideer
- Меня всегда бесила тема обедов на рабочем месте. Я люблю рыбу, морепродукты, капусту, чеснок. Я регулярно слышала этот вой: «Кто опять ест рыбу?», «Фу, воняет!» Понимаю, у всех свои предпочтения, но в офисе 15 человек, и на кухне могут быть самые разные запахи. В общем, радуюсь безмерно, что теперь работаю из дома и могу есть все, что захочу, без претензий от других людей. © Miss K / ADME
- Пришел на собеседование. Открытый офис, народу человек 20, попросили присесть за свободное место и подождать. На моих глазах начальник 10 минут отчитывал девочку из-за того, что она не выполнила пустяковое поручение. Тут я понял, что нам не по пути. © Dulybnis / Pikabu
- Я взяла отпуск на работе на 2 месяца, и в соцсетях от меня отписался парень из моего отдела. Написала ему, мол, я не уволилась, почему он отписался. Он не ответил и снова подписался. Я же отписалась от него и отписала его от себя. Теперь жду, когда приду на работу, что он поздоровается, а я пройду мимо. © iaminpark / Twitter
- Я мать-одиночка шестилетнего ребенка поэтому, конечно, при поиске мужчины для совместной жизни всегда будут возникать трудности. Я работаю на двух работах, справляюсь с родительскими обязанностями и почти во всем разобралась, но, к сожалению, он не разобрался. Переломным моментом стало то, что он не нашел времени, чтобы провести время с моим сыном и мной. За два года наших отношений он приехал только на одну семейную встречу. Я рассталась с ним две недели назад, и у меня все замечательно. © justhegoodlife / Reddit
- Классика: сначала все хорошо, всем на зависть, а потом начал делать из меня такую послушную куклу: «Сиди дома и никуда без меня не ходи». Орал, унижал, говорил, что, кроме него, я никому не нужна, но при этом ревновал к каждому столбу. Короче говоря, ушла я от него. © oktaeder / Pikabu
- Будучи подростком, носила яркие волосы и сильно подводила глаза. Каждый раз, когда слышала замечания по поводу внешности от вредных незнакомых теток, хвалила в ответ их роскошные усы. Особо не присматривалась, наверно, их и не было, но ужас на лице появлялся у каждой тетки. © Подслушано / VK
- От всей души психанула от накопившихся задач и по работе и в жизни, что плюнула и сожрала прекрасный десерт. Мне можно. Сейчас я сожру еще сырок, заполирую все это пуэром и прослушаю следующую лекцию по древнеегипетскому. Мммм. © starlightsnoww / Twitter
Умение отстаивать свои личные границы — важный навык. В этой статье мы собрали моменты, когда делать это просто необходимо.
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