15 человек, которым пытались сесть на шею, но не вышло
Вокруг полно людей, которые считают, что им все должны. Что же делать с такими наглецами в конфликтной ситуации? Увы, не всегда находятся нужные слова, да и решимости отстоять собственные интересы тоже не хватает. Но в этой подборке люди смогли поставить себя на первое место. Можно у них поучиться.
- Была у меня в детстве любимая игрушка — машинка с открывающимися дверьми, капотом и багажником. Купил мне ее дед и я в течение нескольких лет обожал эту игрушку. Но однажды к нам в гости пришла подруга мамы с ребенком и, уходя, они забрали мою машинку с собой. Все потому, что мальчик заплакал. Я тоже плакал, но моя мама встала на его сторону. Я тогда был очень зол на нее, но мне повезло, и я смог отомстить. Когда мы пришли к ним в гости, я спер свою собственную игрушку обратно. © Мне все должны / VK
- Сын недавно женился. Моя невестка — вегетарианка. Когда она приходила к нам в гости, я всегда готовила то, что она могла есть. Ни разу не упрекнула. Теперь они с сыном зовут в гости. Я напомнила, что у меня аллергия на орехи. Невестка заявила: «Тогда берите еду с собой, я люблю готовить с орехами». «Что же, — говорю ей, — неужели один салатик без орехов трудно сделать? Я ж не прошу все под себя готовить». А она обвинила меня в том, что я устраиваю истерику. Сын встал на ее сторону. Зато муж на моей стороне, и мы к ним в гости не пойдем. © Vivid-Worth-8581 / Reddit
- У меня избыточный вес, а мне лететь через всю страну. Поэтому я купила дополнительное место в самолете. Посадка прошла хорошо, но дальше ко мне подошла женщина с годовалым мальчиком. Она сказала, мол, втиснись на одно место, тогда мой сын сядет. Отказалась и объяснила, что специально купила два места, чтобы лететь с комфортом. Тогда яжемать устроила скандал и завила стюардессе: «Эта женщина заняла место моего сына!» В ответ я показала свой билеты. Стюардесса: «А вы не бы могли уместиться на одном месте и пустить ребенка?» «Нет, — говорю, — не могла бы». Скандалистке пришлось лететь с сыном, сидящим на коленях. Весь полет она кидала на меня испепеляющие взгляды. © Unknown author / Reddit
- Искала сотрудницу. Пришла молодая женщина, вроде адекватная. Узнала, что у нее двое маленьких детей: 5 и 8 лет. Говорю, что иногда у нас бывают авралы, спрашиваю, есть ли кому забрать ребенка из садика, например, сможет ли она задерживаться иногда на работе? Она напряглась, сквозь зубы ответила, что да. Я говорю, что за задержки есть премии. Между делом спросила, часто болеют ли дети и всегда ли она уходит на больничный или есть кто-то, кто может посидеть с детьми, пока они болеют? Или, может быть, у нее есть возможность работать в такие дни из дома? И ее прорвало. Орала, что я не имею права задавать такие вопросы, что это дискриминация. В общем, не взяла я ее. Она во всех соцсетях обливала нашу фирму помоями. Но ничего, мы выстояли. Я не взяла ее не из-за детей, а потому что она меня не устроила лично. На ее место пришла женщина предпенсионного возраста. Умница, трудится, зарабатывает. © Подслушано / Ideer
- У меня есть сумка Chanel, которую родители подарили мне на окончание колледжа. Это самая дорогая вещь, которая у меня есть. И тут брат женится, и его невеста просит одолжить ей эту сумочку на свадьбу. Я очень вежливо отказалась. А она назвала меня меркантильной шмоточницей, при том, что сама хотела покрасоваться с моей шмоткой. © DaydreamDIVA / Reddit
- Я люблю постить фото еды в соцсетях. У меня на это уходить минут 30 в день — не больше. Мой парень меня за это вечно высмеивает. У меня не так много подписчиков, но я уже получила парочку предложений от кафе прийти бесплатно попробовать их еду в обмен на отзыв. До ужинов со стейками далеко, но я съела несколько сэндвичей и пару пирожных. И тут прорыв! Меня приглашают на открытие ресторана — столик на двух персон! Я позвала своего друга — тоже фудблогера. Мой парень обиделся. А я сказала, что мне нужно будет хорошо сфотографировать еду, и пусть в этот момент рядом со мной сидит человек, который не будет раздраженно вздыхать и закатывать глаза. © ChelseaCheesy / Reddit
- Мне под 50. В последнее время я ужасно устаю на работе и на выходных планировала просто отдыхать. Но тут внезапно звонит невестка, мол, могу ли я завтра посидеть с внуками. Говорю, что нет. Она уточнила: «Ну ты не работаешь?» «Да, — говорю, — не работаю и планирую отдохнуть». Конечно, меня тут же назвали эгоисткой и подключили сына, чтобы он оказал моральное давление. Но нет, я буду отдыхать. © Nervous-Discount-150 / Reddit
- Недавно в наш дом залетела летучая мышь. Мой муж с визгом убежал и спрятался в ванной, при том, что в комнате, где она орудовала, спал наш ребенок. Ну, мне деваться было некуда, я с час помучилась, поборола страх, поймала и выбросила мышь. А мужу только через два часа сказала об этом. Проучила. © Послушано / Ideer
- Собака родила щенков, и я пообещала племяннику, что подарю ему одного. Племяннику 10 лет. Он с сестрой пришел в гости посмотреть на щенят. Мы были в гостиной, как вдруг я услышала лай собаки. Оказалось, племянник проник в комнату и прятал что-то за спиной. Он положил щенка в пластиковый пакет! Мальчик расплакался и объяснил, что хочет щенка прямо сейчас. Говорю: «Ты же знаешь, что ему нужно материнское молоко». У племянника случилась истерика, и сестра забрала его домой. Позже я ей сказала: «Знаешь, я не могу доверить ему щенка». Сестра рассердилась: «Ты разобьешь ему сердце». Но я ответила, что это мое окончательное решение, несмотря на то, что племянник выслал мне видео, где плачет и ругается на меня. © Key_Barracuda_5919 / Reddit
- В детстве дядя иногда покупал нам с двоюродной сестрой по Киндер-сюрпризу. Игрушку сестра заставляла отдавать ей, потому что это же ее папа нам покупал, значит, игрушка тоже принадлежит ей. Мне, конечно, было обидно, но я, как воспитанный ребенок, не спорила. Однако я нашла способ, как отомстить. Однажды насобирала кучу разнообразных крышек от напитков на улице, принесла сестре и наврала, что это невероятно редкая коллекция, и такой ни у кого нет. Потом предложила ей обмен: я ей отдаю крышки, а она мне — свою Барби насовсем. Сестра, недолго думая, согласилась, а потом ее и родители обругали за то, что притащила хлам с улицы. © Подслушано / Ideer
- У меня конфликт с сестрой мужа. Бывая у меня в гостях, она отказывается называть моих дочек по имени. Аня и Нина — близняшки, им 6 лет. У них разные характеры, они по-разному одеваются и прически тоже не одинаковые. Различать их очень легко. Но сестра мужа упорно говорит так: «Одна из близняшек сделала то-то». Я ей сказала, что и Аня, и Нина — это личность, это отдельный человек, который заслуживает уважения. Но свояченица ответила: «Это просто пара девочек». Тогда я запретила ей приходить ко мне в гости. Свекровь узнала — и встала на мою сторону. Свояченица в бешенстве, но так ей и надо. © FitStarAnise / Reddit
- Я дизайнер. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы начать хорошо зарабатывать. Но моя сестра постоянно высмеивает мою профессию, считая ее несерьезной. При этом она попросила меня купить ей дорогое свадебное платье. Согласилась, пусть будет подарком. Но тут меня позвали на ужин с женихом, и сестра снова стала высмеивать мою профессию. Говорю: «Раз не можешь уважать то, как я зарабатываю, то и денег ты не увидишь». © Historical_Essay8282 / Reddit
- У жены есть дурная привычка отдавать или одалживать мои вещи без проса. Однажды она одолжила мои вещи своему коллеге — я месяц тряс ее, чтобы вернуть их. Я ей сто раз говорил так не делать. Недавно я выиграл в лотерее палатку стоимостью $ 300. Решил продать ее, уже нашел покупателя, а палатки-то и нет. Оказалось, жена отдала ее какому-то другу. В свое оправдание она сказала: «Ты же не собирался ею пользоваться». У меня все вскипело от злости. Говорю: «Либо твой друг отдаст мне деньги, либо ты, иначе я напишу заявление в полицию». Ей было стыдно выносить сор из избы — она отдала мне деньги из своего кармана. © Salty_University_202 / Reddit
- Мне 17 лет. В нашей семье 6 детей. Я и сестра — родные, а младшие — приемные. Я самый старший и мне всегда уделяли меньше всего внимания. Приемные дети ходили на всякие кружки, я — нет. Мне в 9 лет было сказано самому зарабатывать на свои хотелки. Бабушка дала мне карманные деньги — но родители их отняли. Когда мне нужно было делать операцию на миндалины, родители отложили ее на 2 года, чтобы поправить здоровье младшим детям. И тут бабушка с дедушкой сделали сюрприз: они, оказывается, скопили денег мне на учебу! Родители требуют, чтобы я отдал эти деньги младшей сестре — сделать ей операцию. Но я знаю, что у них есть какие-то сбережения на всех остальных детей. Я хочу получить образование и шанс на хорошую жизнь. © Overall_Sherbert_355 / Reddit
- Моей жене 28 лет, и она только что закончила свою докторскую диссертацию. Прежде чем родить, она хочет поработать пару лет, чтобы начать карьеру. Сам я сварщик — работаю с 15-ти лет. Работа тяжелая. Да, я хорошо зарабатываю и мог бы содержать нас обоих, но жена говорит, что это неправильно. Она тоже будет приносить деньги в семью — и я смогу работать меньше. Подкопить денег до родов. Такой у нас план. Но на Новый год приехала родня жены и началось. Вынь да положь им внучков. Мы объясняем им ситуацию, но как об стенку горох. Тогда я сказал: «Окей, вы согласны оплачивать няню, чтобы жена быстрее смогла выйти с декрета? Или отдайте ей наследство сейчас». Ее родители обиделись, но я считаю, что все сказал правильно. © Cool_Temperature_316 / Reddit
С некоторыми родственниками бывает очень сложно. Свекрови — это отдельный разговор. Тут мы рассказываем, как свекровь обвинила невестку в супружеской неверности, но та поставила ее на место одной фразой.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которым пытались сесть на шею, но не вышло
Поделиться этой статьёй