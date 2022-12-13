15+ человек нашли диковинные штуки, которые их по-настоящему заворожили

Для того чтобы найти клад, вовсе не обязательно быть археологом и охотиться на древние артефакты. Для человека с богатой фантазией стоящим сокровищем может оказаться все что угодно: гигантский желудь, пятилистный клевер, причудливая шишка. А может, даже железная пластинка от трансформатора, которая моментально перенесет вас в босоногое детство. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые нашли кое-что стоящее и решили этим поделиться.

«Иду себе, и вдруг — бац! — привет из детства. Это и сюрикен, и буквы, цифры всякие, и т. д.»

Вот вижу, как люди ностальгируют из-за этих пластин, и прямо иногда думаю, а не разобрать ли какой-нибудь трансформатор и не выставить ли эти пластины на продажу в интернете — просто поржать. © suzono / Pikabu



«Сын нашел сосновую шишку с прикольными грибами»

«На этот большой лист мы с другом наткнулись во время прогулки»

«Наткнулся в лесу на кусок стекла, на котором написано „Не мусорить“»

«Нашла эту штуку на прогулке»

«Обнаружили пылесос на пляже»

«Мне попался гигантский желудь»

«Нашел это кольцо на земле. Серебро 925-й пробы»

«Нашел вот такой камень на пляже»

«Дочка сорвала пятилистный клевер»

«Кажется, это самая маленькая лягушка, что я встречал»

«Встретил в лесу вот такой природный террариум»

«Встретил веточку с 4 вишенками»

«Откопал в огороде»

«Наткнулся в лесу на ведро цемента»

«В большой застойной луже нашел странный живой организм. И оно плавало»

Это мелкая особь щитня, они бывают разных цветов, когда мелкие. В деревенских лужах полчища таких наблюдал. © cybertigro / Pikabu

