15+ человек нашли диковинные штуки, которые их по-настоящему заворожили
Для того чтобы найти клад, вовсе не обязательно быть археологом и охотиться на древние артефакты. Для человека с богатой фантазией стоящим сокровищем может оказаться все что угодно: гигантский желудь, пятилистный клевер, причудливая шишка. А может, даже железная пластинка от трансформатора, которая моментально перенесет вас в босоногое детство. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые нашли кое-что стоящее и решили этим поделиться.
«Иду себе, и вдруг — бац! — привет из детства. Это и сюрикен, и буквы, цифры всякие, и т. д.»
- Вот вижу, как люди ностальгируют из-за этих пластин, и прямо иногда думаю, а не разобрать ли какой-нибудь трансформатор и не выставить ли эти пластины на продажу в интернете — просто поржать. © suzono / Pikabu
«Сын нашел сосновую шишку с прикольными грибами»
«На этот большой лист мы с другом наткнулись во время прогулки»
«Наткнулся в лесу на кусок стекла, на котором написано „Не мусорить“»
«Нашла эту штуку на прогулке»
«Обнаружили пылесос на пляже»
«Мне попался гигантский желудь»
«Нашел это кольцо на земле. Серебро 925-й пробы»
«Нашел вот такой камень на пляже»
«Дочка сорвала пятилистный клевер»
«Кажется, это самая маленькая лягушка, что я встречал»
«Встретил в лесу вот такой природный террариум»
«Встретил веточку с 4 вишенками»
«Откопал в огороде»
«Наткнулся в лесу на ведро цемента»
«В большой застойной луже нашел странный живой организм. И оно плавало»
- Это мелкая особь щитня, они бывают разных цветов, когда мелкие. В деревенских лужах полчища таких наблюдал. © cybertigro / Pikabu
А вы находили на улице что-нибудь стоящее или не подбираете с земли незнакомые предметы?
Фото на превью Buldakov111 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек нашли диковинные штуки, которые их по-настоящему заворожили
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