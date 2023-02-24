15+ человек нашли дома такую крутизну, что хоть на аукцион выставляй

Находки в старых домах будоражат воображение, а некоторые из них вообще можно смело приравнивать к археологическим артефактам. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые буквально у себя под носом обнаружили крутые штуки. А в бонусе расскажем о полном сюрпризов старом казане, а также о том, что может означать таинственный стук в стене.

«Убирая папин дом, я нашел деревянную коробку со странным механизмом»

Если верить интернету, это похоже на гальванометр, используемый для измерения электрических токов. © PatientFair7136 / Reddit

«На чердаке в доме тещи нашел компьютер, которому 40 лет»

«Разгребали чулан в доме одной пожилой родственницы, а там была эта кухонная утварь: ситечко для чая, авоська, мороженица, угольный самовар. Некоторые вещи новые, за 30–40 лет их совсем не использовали»

«На книжной полке в доме своего троюродного брата наткнулась на книгу, которой более 300 лет. У него довольно много старых книг, но эта, безусловно, самая старая»

«Разгребал у родителей антресоли и увидел вот это чудо. Фотоаппарат моего дедушки и фотопленка»

«Нашел старую лампочку 1902 года в доме своих бабушки и дедушки, и она до сих пор работает»

«Наткнулась на печатную машинку, когда разбирала старую комнату у мамы дома»

«Вот такую книгу достали из бабушкиного погреба. Отец говорит, что ее передавали по наследству»

«Эти часы лежали на чердаке в доме моей бабушки»

«Купил дом и наткнулся на чердаке на сумку со старыми фотоальбомами. Самый старый датирован 1870 годом»

«В бабушкиных вещах попался старый доллар»

«Папа нашел 100-летний подсвечник для рождественской елки в старой коробке с украшениями моей бабушки»

«Нам попалась коробка со старинными столовыми приборами в доме бабушки и дедушки»

«У моего отца 200-летний дом, и он обнаружил старую библию на чердаке»

«Откопал этот старый накладной замок в доме своих бабушки и дедушки»

«Обнаружил в подвале во время уборки»

«Эти механические деревянные часы хранились в доме родителей, и они, по-видимому, были куплены еще моим дедушкой в ​​70-х годах»

«Нашел у бабушки музыкальную шкатулку. 8 мелодий, играет исправно и очень даже красиво»

Бонус № 1

У нас в доме был очень старый казан, в котором бабушка варила плов. Его нашел дедушка, когда копал во дворе траншею под фундамент для гаража. А однажды к нам в гости зашла учительница и офигела: она заподозрила, что казан может быть очень старым. Потом пришли некие люди и выяснили, что казану более 400 лет. Сейчас он хранится в местном музее как особо ценный экспонат, а бабушка до сих пор вспоминает, как ее «ограбили». © Палата № 6 / VK

Бонус № 2