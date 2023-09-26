15+ человек неожиданно нашли клад буквально у себя под носом
Чтобы найти настоящий клад не быть крутым археологом и изучать древности. Порой для этого достаточно просто внимательно смотреть под ноги во время прогулки или по дороге на работу. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, обнаруживших буквально под носом кое-что ценное.
А в бонусе расскажем историю про старинные часы, с которыми владельцы поспешно расстались, но пожалели об этом через пять лет.
«Нашел золотое кольцо с гравировкой. На нем какая-то странная надпись, помогите разобрать»
- Его нужно уничтожить. © BlueWizardisabouttodie / Imgur
- Это кольцо из «Властелина колец». © iMaySayWhatever / Imgur
- Вы должны отнести его на Роковую гору, в самое сердце вражеских земель и уничтожить. Сделайте это ради Средиземья! © FunJokeGoesHere / Imgur
«Во время прогулки я набрел на римскую монету»
«Нашла на земле кольцо с секретом»
- Ого, это похоже на ядовитое кольцо. © DarthKnoob / Reddit
«Откопал эти золотые карманные часы у себя в саду»
«Заметил этот серебряный кулон в грязи на дороге»
«Пачка из 521 $ просто валялась на земле»
«Вот эту крутую штуку обнаружил с помощью металлоискателя»
«Нашел платиновое кольцо на пляже»
«По дороге в школу я нашел дизайнерские часы»
«Вот что мой двоюродный брат откопал на работе»
«Нашла на пляже серьгу из 14-каратного золота с сапфиром и бриллиантом. А две недели спустя нашла еще одну такую же в том же районе»
«Эта 135-летняя монета была зарыта прямо возле моего дома»
«Нашел ожерелье на обочине дороги»
«Выкопал настоящий сундук с сокровищами у подножия дуба на участке усадьбы примерно 1880 года. Сердце бешено колотилось, наконец открыл, а там бижутерией 1990-х годов»
- Шутка, которая ждала своего часа 30 лет. © man_in_blak / Reddit
«Нашел в мусоре браслет „Пандора“ с тремя подвесками»
«Наконец-то не какой-то там хлам, а 27,5 граммов 10-каратного золота!»
«Подобрал на дороге чью-то золотую зубную коронку»
Бонус
- Знакомые получили от деда наследство: квартиру, гараж и старинные неподъемные часы. Часы они тут же отдали женщине в обмен на уборку квартиры. А через пять лет выяснилось, что в них был тайник с драгоценностями. Женщина, которая убирала квартиру, уехала заграницу, купила дом и машину. Ребята пытались судиться, но ничего не доказали. © Подслушано / VK
Наверное, все в детстве мечтают найти таинственное сокровище или настоящий пиратский клад. Отличный лайфхак для любого родителя: сыграть в археологические раскопки не выходя из дома. И квартире можно хорошо прибраться и найти что-то по-настоящему ценное.
Фото на превью dat' / Flickr, CC BY-ND 2.0
AdMe/Народное творчество/15+ человек неожиданно нашли клад буквально у себя под носом
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