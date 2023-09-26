15+ человек неожиданно нашли клад буквально у себя под носом

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Чтобы найти настоящий клад не быть крутым археологом и изучать древности. Порой для этого достаточно просто внимательно смотреть под ноги во время прогулки или по дороге на работу. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, обнаруживших буквально под носом кое-что ценное.

А в бонусе расскажем историю про старинные часы, с которыми владельцы поспешно расстались, но пожалели об этом через пять лет.

«Нашел золотое кольцо с гравировкой. На нем какая-то странная надпись, помогите разобрать»

«Во время прогулки я набрел на римскую монету»

«Нашла на земле кольцо с секретом»

Ого, это похоже на ядовитое кольцо. © DarthKnoob / Reddit



«Откопал эти золотые карманные часы у себя в саду»

«Заметил этот серебряный кулон в грязи на дороге»

«Пачка из 521 $ просто валялась на земле»

«Вот эту крутую штуку обнаружил с помощью металлоискателя»

«Нашел платиновое кольцо на пляже»

«По дороге в школу я нашел дизайнерские часы»

«Вот что мой двоюродный брат откопал на работе»

«Нашла на пляже серьгу из 14-каратного золота с сапфиром и бриллиантом. А две недели спустя нашла еще одну такую ​​же в том же районе»

«Эта 135-летняя монета была зарыта прямо возле моего дома»

«Нашел ожерелье на обочине дороги»

«Выкопал настоящий сундук с сокровищами у подножия дуба на участке усадьбы примерно 1880 года. Сердце бешено колотилось, наконец открыл, а там бижутерией 1990-х годов»

Шутка, которая ждала своего часа 30 лет. © man_in_blak / Reddit



«Нашел в мусоре браслет „Пандора“ с тремя подвесками»

«Наконец-то не какой-то там хлам, а 27,5 граммов 10-каратного золота!»

«Подобрал на дороге чью-то золотую зубную коронку»

Бонус

Знакомые получили от деда наследство: квартиру, гараж и старинные неподъемные часы. Часы они тут же отдали женщине в обмен на уборку квартиры. А через пять лет выяснилось, что в них был тайник с драгоценностями. Женщина, которая убирала квартиру, уехала заграницу, купила дом и машину. Ребята пытались судиться, но ничего не доказали. © Подслушано / VK

