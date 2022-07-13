15+ человек осветили такие нюансы своей профессии, о которых широкая публика и не подозревает

Чужая профессия, совсем как и чужая душа, — потемки. Нет, в общих-то чертах мы все с вами прекрасно знаем, чем занимаются сотрудник скорой, массажист или горничная. Но вот какие подводные камни таит каждый из этих родов деятельности, нам невдомек. Попробовать исправить это положение решил один пользователь Reddit. Он попросил представителей различных профессий поделиться тонкостями своей работы, о которых многие люди не догадываются.