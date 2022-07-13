15+ человек осветили такие нюансы своей профессии, о которых широкая публика и не подозревает
Чужая профессия, совсем как и чужая душа, — потемки. Нет, в общих-то чертах мы все с вами прекрасно знаем, чем занимаются сотрудник скорой, массажист или горничная. Но вот какие подводные камни таит каждый из этих родов деятельности, нам невдомек. Попробовать исправить это положение решил один пользователь Reddit. Он попросил представителей различных профессий поделиться тонкостями своей работы, о которых многие люди не догадываются.
Мы в редакции ADME просто оторваться не могли от этого треда и отобрали для вас 15+ наиболее примечательных, на наш взгляд, ответов.
- Я работаю художником по визуальным эффектам. Люди, которых вы видите в кино и на телевидении, не настолько идеальны внешне, как вам может показаться. Я только и делаю, что занимаюсь «цифровой пластикой». Например, убираю морщинки, прыщи, уменьшаю бедра и талию. И все это на видео, а не на простых снимках. © greeceonmyshirt / Reddit
- Мешки с цементом заполняются не роботами, а человеком. За 8-часовую смену я могу подготовить 2 500 мешков. © DasPuggy / Reddit
- Я горничная. Ваш гостиничный номер намного грязнее, чем вы думаете. Если что-то на вид не кажется нам сильно испачканным, использованным или сломанным, мы обычно не трогаем это, иногда просто поправляем. Это касается буквально всего, что вы видите в спальне и в ванной (включая полотенца и постельное белье). И подобная практика распространена везде: от мотелей до 5-звездочных роскошных курортных отелей. © PattonNormstrum / Reddit
- Я массажист. Меня совершенно не волнует, если вы не успели побриться, но, ради всего святого, мойте свои ноги. © Odd_Improvement578 / Reddit
- Если вы звоните в службу спасения, первым делом назовите свой адрес. Неважно, идет речь о жизни или смерти, первым делом обозначьте свое местоположение. Определить это по мобильному телефону не всегда удается верно, и если связь оборвется, то я не смогу понять, куда направлять помощь. После адреса назовите свое имя, а уже потом расскажите, что произошло. © imscaledandicy / Reddit
- Я бывший охранник. Хочу сказать, что если вы думаете, что мы работаем, чтобы защищать вас, то вы ошибаетесь. Мы всего лишь наблюдаем и докладываем сведения при необходимости. Не думайте, что вы в безопасности только потому, что в здании, в котором вы работаете, есть сторож. © dragon_book_hoarder / Reddit
- В настоящее время я работаю на заводе по переработке отходов. Вы себе даже не представляете, сколько вещей, которые можно было бы отдать на благотворительность, вы отправляете на свалку. © robexib / Reddit
- Как официантка хочу сказать, что мы все прекрасно осведомлены о том, какие разговоры вы ведете за столом. Подслушивание — лучшая часть нашей работы. Делать это крайне легко, потому что многие гости не принимают нас за людей. Если нам доводится услышать что-то поистине дикое, мы сообщаем остальному персоналу номер стола, чтобы те прошли мимо и мы вместе потом могли это обсудить. © kshearules / Reddit
- Я работал на автосборочном заводе. Только представьте, если конвейер останавливается хотя бы на 60 секунд, завод теряет $ 10 000. Причин сбоя много: это и отсутствующая деталь, и неправильная последовательность частей (например, приехал красный бампер, а в этот момент собирается машина синего цвета), и многое другое (в том числе ситуации, когда кто-то из работников решил сбегать в туалет). Напряжение было невероятно высоким, а уровень стресса в некоторые дни бил все рекорды. Зато зарплата была хорошая. © dr_moonshot / Reddit
- По статистике, у меня, как у строителя, больше шансов умереть на рабочем месте, чем у полицейских. Однако я занимался делом и поопаснее, к примеру собирал строительные леса на нефтеперерабатывающем заводе. © I_DRINK_AN**CHY / Reddit
- Я работаю в крупной биотехнологической / фармацевтической производственной компании. Лекарства, которые вы покупаете, настолько тщательно регулируются и проверяются на каждом этапе (от чашки Петри до аптечной полки), что мы можем по одной таблетке отследить точное место, в котором она была произведена, оборудование, которое при этом использовалось, и кто был ответственен за весь процесс. И даже время изготовления мы можем определить с точностью до секунды. © StaircaseRailing / Reddit
- Я разработчик программного обеспечения. Компаний, которые достаточно серьезно относятся к безопасности данных, чтобы предотвратить их утечку, крайне мало. На каждую публично объявленную утечку приходится 20 скрытых. Чтобы обеспечить полную безопасность, нужно, чтобы вся структура, сверху донизу, разбиралась в проблемах. Дело не только в технарях, но и в менеджерах, а также менеджерах их менеджеров. © AlterEdward / Reddit
- Подавляющая часть контента на большинстве корпоративных сайтов не предназначена для чтения человеком. Она создана исключительно для того, чтобы заинтересовать поисковые системы, которые выдавали бы ссылку на самое главное на страничке — форму обратной связи. Это означает, что где-то есть по-настоящему грустные люди, которые тратят свою жизнь на написание сотен страниц никому не нужного мусора. © rocketmackenzie / Reddit
- Не пейте кофе в самолете! Не пейте никакие горячие напитки, которые делают из воды, подающейся из бака авиалайнера. Резервуары для воды в воздушных судах либо чистятся редко, либо вовсе не подвергаются этому процессу. Воздушные суда часто пребывают в жаркой и влажной среде, где процветают бактерии, а сами резервуары нередко наполняются в странах с плохой санитарией воды. Короче, если у вас желудок не из железа, не делайте этого. © TeazeUrMind / Reddit
- Я врач скорой помощи. Вы удивитесь, но я и огромное количество моих друзей-медиков научились многим важным навыкам спасения жизни на YouTube. Учеба не всегда такая, какой должна быть, и часто нам приходится самим разбираться во всем во время обучения. И вот тогда на помощь приходят видеоуроки в интернете. Поэтому, пока одни люди узнают, сколько нужно варить яйцо вкрутую, другие смотрят, как правильно ставить уколы. © kingmars2 / Reddit
- Я работаю в службе технической поддержки. Это полная правда, что примерно 80 % всех проблем решается простой перезагрузкой компьютера / терминала / телефона. Если это не помогает, то в этих 20 % случаев требуется настоящая расследовательская работа. © Sarato88 / Reddit
- Да, учителя таки ставят хорошие и плохие оценки, исходя из того, насколько грубо вы с ними общаетесь. © Tinderingat46 / Reddit
- Я медсестра отделения интенсивной терапии. Количество пластиковых отходов, которые мы производим, просто ужасает. У нас все одноразовое. Я каждый день наполняю мусорные контейнеры пластиком доверху, пока ухаживаю за своими пациентами. Иногда сразу несколько контейнеров. © DaysOfElaine / Reddit
А какие факты о вашей профессии для многих людей являются загадкой?
Фото на превью AndreyPopov / easyfotostock / East News
AdMe/Народное творчество/15+ человек осветили такие нюансы своей профессии, о которых широкая публика и не подозревает
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