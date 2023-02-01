15+ человек, от поведения которых у окружающих зубы сводит, а они живут себе припеваючи

Некоторые люди ведут себя так, что их манерам невозможно не удивляться. Они легко берут себе чужие вещи, вклиниваются в очередь впереди всех или позволяют себе наводить порядки в домах знакомых. Более того, это кажется им абсолютно нормальным. А всем остальным остается только с открытым ртом слушать истории о подобных индивидах и надеяться никогда с ними не пересекаться.