15+ человек, от поведения которых у окружающих зубы сводит, а они живут себе припеваючи
Некоторые люди ведут себя так, что их манерам невозможно не удивляться. Они легко берут себе чужие вещи, вклиниваются в очередь впереди всех или позволяют себе наводить порядки в домах знакомых. Более того, это кажется им абсолютно нормальным. А всем остальным остается только с открытым ртом слушать истории о подобных индивидах и надеяться никогда с ними не пересекаться.
- Работаю на теплопункте, для мытья ног пользуюсь хозяйственным мылом. Мыло лежит в мыльнице, мыльницу закрываю в шкафчик. Когда прихожу на смену, ставлю на полочку в душевой. Тут начальство подселило к нам на время монтажников: они инструмент у нас хранят, обедают и т. д. В общем, захожу в душ, а там какой-то мужик этим мылом моется. Я ему ничего не сказал, обдумал все хорошенько и, когда они бригадой сидели, подошел и говорю: «У нашей кошки лишай. Ветеринар велел мыть ее хозяйственным мылом. Я его специально в мыльнице закрыл, вы его больше не берите, пожалуйста». Еще неделю бригада над ним угорала, а со мной он больше не здоровался. © BanPObespredelu / Pikabu
- Подруга пригласила меня и еще пару знакомых на день рождения к себе домой. Попросила дарить деньги и обозначила: «Сладкое и мучное я не ем, поэтому, кто хочет торт или пироженки, возьмите себе сами. И мясного ничего не будет: я все-таки веган». В итоге на столе была фруктовая тарелка и маленькая розетка со смесью орехов и сухофруктов. Я не пожрать хожу на дни рождения, поэтому мне все равно. Но подруга потом расстроенно сообщила, что, когда она просила дарить деньги, рассчитывала на большее. Мол, даже на крутые ботинки не хватило. © Anastomus / ADME
- Родила я сына. На Рождество у нас дома собралась вся семья, включая свекровь и моих родителей. Все было прекрасно, но тут разговор зашел о старшем брате мужа — любимчике свекрови. У него 2 дочки: одной 3 года, другой 3 месяца. И свекровь такая: «Ах, как я хотела, чтобы у него вместо второй девочки родился сын, чтобы у меня наконец-то был внук!» Я эти слова на всю жизнь запомнила и никогда не прощу этой женщине такого отношения к моему сыну. © Hannah Gilbert / Quora
- У меня есть двоюродная сестра, живет за 1 000 км, мы не виделись лет 10. У нее 5 детей мал мала меньше. И вот уже несколько лет подряд она перед праздниками шлет мне открыточки с текстом: «Привет! Детишки тебе, любимой тете, привет передают. Чем их порадуешь?» А я ей в ответ тоже открыточки шлю (жадина!). Могла бы, конечно, и конфет, и тортик, и фруктов детям отправить. Но я уже 2 года инвалид 1-й группы, и возможностей особых у меня нет. Ну и меня за 2 года даже ни разу не спросили, как мое здоровье. © Pampkincandy / Pikabu
- Свекровь приехала к нам в гости на несколько недель. И постоянно пытается зайти ко мне в ванную, когда я моюсь. Я пожаловалась мужу, но он не увидел в этом проблемы. Закрыться на замок я не могу: боюсь запертых помещений. Я решила поступить так: захожу в ванную, включаю воду, а сама делаю что-нибудь странное (в одежде, конечно). Когда свекровь в очередной раз «случайно» ворвалась ко мне, я стояла лицом к стене с поднятыми руками. В итоге она нажаловалась моему мужу, что «застала меня за выполнением ритуалов в ванной». А он выкатил мне претензии, мол, я ставлю его маму в неловкое положение. © Positive_Balance3756 / Reddit
- Дала подруге, теперь уже бывшей, в долг деньги до своего отпуска. За месяц до отпуска напомнила ей на всякий случай и в ответ услышала тираду, мол, а раньше предупредить не могла? Подруга возмущалась, что у нее настолько нет в данный момент денег, что даже на работу она якобы ходит пешком. Психанув, вернула мне 90 % суммы. И на том спасибо. Взбесило не это. Через день это чудо выложило в соцсети фотку с новыми бровями и наращенными когтями, как у птеродактиля. Видимо, так удобнее в автобусе за поручни держаться. © VALKIRIA.ROTA / Pikabu
- Подружилась с соседкой, она пригласила в гости. Ну я испекла пирог, пришла на чай. У нее дома симпатично, уютно, собачка небольшая бегает. Сидим болтаем. А потом у меня чуть челюсть не выпала, когда она взяла свою тарелку с остатками пирога и поставила ее на пол, крикнув: «Рокки, Рокки, иди есть вкусняшку!» Собака прибежала, облизала тарелку, а потом соседка эту посудину в раковину положила. Я была в шоке. Больше в гости к ней не хожу, общаемся на нейтральной территории.
- Встречались с девушкой. Отношения были почти идеальные, только смущало, что она упорно не хотела знакомить меня с родителями. Мол, строгие очень. И вот я предложил ей жить у меня. Она была рада, но вскользь упомянула, что надо освободить одну комнату для ее сына. Вот тут я опешил. Ни о каком ребенке я знать не знал. На вопрос, почему не сказала раньше, получил: «А что такого? Меня полюбил — и его полюбишь». Оказалось, она все это время скрывала мальчика у бабушки с дедушкой, поджидая удобного момента. И вот он настал. Расстались. © Подслушано / VK
- Мама любит писать мне сообщения посреди ночи, часа эдак в 3 или 4, потому что ей не спится. Причем это не просто одно сообщение, нет: их будет несколько, потому что «ну иначе вы не заметите их часами». Да, естественно, мама, потому что ночью я сплю, ведь дни я провожу с шилопопым 2-летним ребенком. А сейчас ты снова его разбудила, решив, что 3 часа ночи — подходящее время, чтобы отправить 46 сообщений о том, как сильно ты любишь меня и мою «маленькую семью». © DatGearScorTho / Reddit
- Пока мы с мужем только встречались, мне нравилась его мама. После женитьбы мы отправились в свадебное путешествие, а подарки (там были в основном конверты с деньгами) оставили ей на хранение. По возвращении оказалось, что свекровь вскрыла все конверты и даже потратила часть суммы на оплату свадебных счетов. И она искренне уверена, что сделала нам одолжение! Но это были еще цветочки. Когда я забеременела, родственники с обеих сторон подарили малышу много всего интересного. Я так мечтала разобрать подарки сама, но свекровь меня опередила, вскрыв абсолютно все упаковки. Мне больше не нравится эта женщина. © Unknown author / Quora
- У меня была подруга, которая постоянно просила одолжить ей какие-то вещи: рубашку, диск с фильмом, помаду — все, что попадалось под руку, желательно новое. Мне не жалко, проблема была в другом: через неделю или две, когда я просила ее вернуть вещи, она начинала доказывать, что я их ей подарила. Будто я не помню, как дело было. Причем она считала, что абсолютно права. © Sekiu / Reddit
- Бывшая коллега уволилась за месяц до декрета, сказав: «Ой, мне так тяжело вставать утром». Через неделю, узнав, что мне предложили выполнять часть ее обязанностей за доплату, она позвонила мне с предложением: «Давай ты мне эту доплату отдавать будешь? Ты ж понимаешь, я дома сижу, а мне рожать скоро». © crazyEmpress / Pikabu
- У меня есть подруга, с которой я терпеть не могу разговаривать по телефону, потому что она постоянно меня перебивает. А когда приходит моя очередь говорить, она явно начинает заниматься своими делами и не слушает меня вообще. Потом еще жалуется общим друзьям, что я ей больше не звоню. © jessflyc / Reddit
- Теплый сентябрь, солнечное утро, заруливаю на заправку. Я на 8-м месяце беременности, в легком платьице, под которым весьма отчетливо виден немаленький живот. Встаю в очередь (работает одна касса). Через пару минут передо мной втискивается мужик лет 45. Я его по плечу похлопала, говорю: «Молодой человек, тут очередь!» А он мне так внаглую отвечает: «А я заправляться не буду, мне только кофе купить». Эм-м-м, касса-то одна. Вероятно, я была очень убедительна в своей дальнейшей речи... В итоге мужик ушел без кофе, не захотел ждать. © Мария Лакомкина
- Моей дочери было 4 года, когда мы решили отпраздновать Рождество у свекрови. Малышка получила в подарок кучу игрушечных принадлежностей для своей кухни (маме мужа они не стоили ни копейки: это были промотовары, которые раздавали у нее на работе). Дочка была так взволнована своими новыми игрушками! Но когда пришло время уезжать, ей не разрешили забрать их с собой. Свекровь сказала, что игрушки останутся у нее дома, чтобы все ее внуки могли с ними поиграть. Доченька расплакалась, а бабушка только стояла и улыбалась. Когда мы снова пришли в гости где-то через полгода, узнали, что дочкины игрушки отдали ее двоюродной сестре, потому что «они ей понравились». © Joan Hardie / Quora
- Выкрасила свои вьющиеся волосы в ярко-розовый цвет. Сижу на работе, никого не трогаю, подходят 2 коллеги: «Наташ, можно твои волосы потрогать?» И уже руками к ним тянутся. Когда я отстранилась со словами «нет, нельзя», они прямо изумились, начали настаивать, мелькнул аргумент «тогда я буду считать, что это у тебя парик». Ладно, говорю, пусть будет парик, но трогать меня нельзя. Обиделись. Вот что это было? Реально же обиделись на меня. © Наталья Неважно
- У меня есть друг, который любит показывать мне видео из интернета, причем ему все равно, где мы находимся. Например, мы сидим в кафе, вокруг люди, он достает свой телефон, включает какой-нибудь видос на всю громкость и сует мне посмотреть. Я много раз просил его перестать так делать, но он не видит в этом ничего такого. Бесит. © Unknown author / Reddit
- Когда мы с бывшим мужем еще были вместе, я вставала в 4 утра, а он в 6. И вот однажды сижу я на работе, вдруг звонит свекровь и начинает выговаривать мне, мол, почему это у меня в раковине немытые тарелки валяются и почему я никогда постель не застилаю. Так разозлила меня! Но я взяла себя в руки и спокойно спросила, пыталась ли она когда-нибудь заправить кровать, в которой растянулся взрослый мужчина. А затем попросила ее положить запасной ключ на кухонную стойку, покинуть мой дом и никогда больше не приходить без приглашения. © Lorinda Morgan / Quora
Что в поведении близких вас раздражает, хотя они уверены, что ничего плохого не делают?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, от поведения которых у окружающих зубы сводит, а они живут себе припеваючи
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