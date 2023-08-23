15 человек поделились секретами своей рабочей индустрии, и у нас вырвалось лишь: «Вот тебе на!»
У каждой профессии свои секреты: скажем, только официанты и повара знают, к каким хитростям прибегают в ресторанах, и только актеры театра могут рассказать о закулисье постановок. Всегда любопытно приоткрыть завесу тайны над разными областями, и, к счастью, мы наткнулись на тред, в котором пользователи сети и сами рады поделиться парой секретов о работе.
- Большинство окаменелостей, выставленных в музеях — это точные копии. Обычно используют пластиковые слепки с настоящих окаменелостей, но и копии, напечатанные на 3D принтере, сейчас появляются все чаще. © Katy-L-Wood / Reddit
- Человек, составляющий инструкцию по сборке какой-нибудь мебели или техники, чаще всего в глаза не видел эту конкретную вещь и имеет лишь общее представление о том, как ее собрать. © Utred_Ragnarson / Reddit
- Кисло-сладкий соус, которые подают в большинстве ресторанов — это просто кетчуп, смешанный с уксусом и медом. © ScissorNightRam / Reddit
- Если вы останавливаетесь в приличном отеле (обычно 4 звезды и выше), сообщите им заранее, что празднуете какую-то годовщину. Так вы сможете рассчитывать на более качественное обслуживание или на подарки в номере — сладости, игристый напиток, что-то такое. Только не говорите, что у вас день рождения, если это не так — мы же видим ваши личные данные при регистрации и обязательно все узнаем. © TheNightManager_89 / Reddit
- В отелях, кстати, не так грязно, как думают люди. Я наслушалась «советов от профессионалов», которые рекомендуют чуть ли не со своим постельным бельем въезжать в гостиницу, потому что наши простыни мы, мол, чистим поверхностно, если вообще чистим. Это все неправда. Я работаю в недорогой и популярной сети отелей, и мы белье можем замочить в отбеливателе хоть на неделю, если нужно. © Moistpocalypse / Reddit
- Когда вы играете в игры в жанре «три в ряд», бывает такое, что после прохождения многих уровней сразу вы не можете пройти очередной из них (ну то есть у вас просто нулевой шанс). Отложите телефон, вернитесь к игре через пару часов или день спустя, и вы обнаружите, что ранее непроходимый уровень теперь легкий. Просто в игре есть специальный механизм, предотвращающий прохождение сотен уровней за один раз. © Kuivamaa / Reddit
- Раньше работал в компании по производству энергетических напитков. Они утверждали, что их продукт дает энергию на протяжении 5 часов. А на самом деле, большинство запатентованных энергетических ингредиентов, которые есть в этих напитках, добавлены в таких малых количествах, что попросту не несли никакого эффекта. Иногда они составляли менее 1% от объема, необходимой для какого-либо эффекта энергии. © andyrice11 / Reddit
- Когда вы покупаете курицу, на упаковке которой написано, что она свежая и никогда не замораживалась, не верьте. Я упаковываю такую курицу миллионами. Замороженной. © mannuts4u / Reddit
- Вы знали, что когда вам делают капельницу, единственное, что остается внутри — это очень мягкий пластик? Металлическая игла используется только для прокола и введения пластикового катетера в вену. Вам не нужно беспокоиться о том, что что-то твердое и металлическое торчит в вашей руке, пока вы подключены к капельнице. © Tank_Girl_Gritty_235 / Reddit
- Если специалист техподдержки спрашивает, перезагрузили ли вы компьютер, не обманывайте, что перезагрузили. Просто перезагрузка действительно решает 80% процентов проблем. © whitedwarf788 / Reddit
- В каждом спектакле, который вы смотрите, кто-то обязательно запорет пару строчек своей роли, а иногда и вовсе забудет текст, но вы об этом не узнаете. © Glasspar52 / Reddit
- Если вы позвонили в call-центр и сотрудник ставит ваш вызов на удержание без музыки, он слышит все, что вы говорите. © Unknown author / Reddit
- Я работала на молочном заводе. Все взбитые сливки во флаконах абсолютно одинаковые, разница только в этикетках, и неважно, дорогой бренд или дешевый. В день мы могли брать сливки для 4 разных брендов из одного резервуара. © sccullen33 / Reddit
- Когда вы покупаете растительное масло, например, подсолнечное, смело выбирайте самое дешевое. Потому что все они с большой вероятностью разлиты из одной огромной цистерны на маслозаводе. © BeanBarrier / Reddit
- Не то чтобы это большой секрет, но в ресторане, где я работаю, большинство блюд готовятся за 2 — 4 минуты (а десерты так вообще секунд за 30), но я специально подожду немного, прежде чем принести вам блюдо, чтобы создать ощущение, что на него было потрачено больше времени. © mbbzzz / Reddit
Признаться, от кисло-сладкого соуса мы такого не ожидали. Теперь в ресторанах будем внимательнее к нему присматриваться. А вот тут люди раскрыли еще парочку секретов — таких, которыми они даже со своими вторыми половинками не делятся.
Фото на превью Mike Mozart / Flickr, CC BY 2.0
AdMe/Народное творчество/15 человек поделились секретами своей рабочей индустрии, и у нас вырвалось лишь: «Вот тебе на!»
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