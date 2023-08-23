15 человек поделились секретами своей рабочей индустрии, и у нас вырвалось лишь: «Вот тебе на!»

У каждой профессии свои секреты: скажем, только официанты и повара знают, к каким хитростям прибегают в ресторанах, и только актеры театра могут рассказать о закулисье постановок. Всегда любопытно приоткрыть завесу тайны над разными областями, и, к счастью, мы наткнулись на тред, в котором пользователи сети и сами рады поделиться парой секретов о работе.